Štval Hapala a jeho Baník. Teď šije do Němců: Bundesliga je srovnatelná se Slovinskem

Jeho velké sebevědomí vloni dobře poznaly české kluby a Pavla Hapala, tehdejšího trenéra Baníku, vyloženě naštval. Poté se kouč Albert Riera, bývalý špičkový záložník, odrazil k angažmá, které pro něj mělo být průlomové.. Místo toho u fotbalistů Frankfurtu skončil po pouhých 107 dnech a nyní vyšel ven s překvapivou kritikou.
Španělský trenér zkraje minulé sezony vyřadil se slovinským Celje ve čtvrtém předkole Konferenční ligy ostravský Baník a před médii byl králem.
„Hlavně dejte do titulku, že jsme soupeře zničili. Tvoříme tady monstrum,“ liboval si po výhře 1:0 ve Slovinsku. Ve Vítkovicích pak Celje vyhrálo 2:0 a místy Baník doslova válcovalo.
Ostatně v sezoně 2024/25 došel Riera s tímto týmem až do čtvrtfinále Konferenční ligy.
„Trenér je to určitě velice dobrý, byl i dobrý hráč. Ale nesedí mi v jiných věcech,“ řekl Hapal na adresu bývalého záložníka Liverpoolu, Bordeaux i španělské reprezentace.
„Když jsem přijel na Chelsea, tak pan Carlo Ancelotti, což je jiná persona, mě přivítal, podal ruku, prohodil pár slov. V Celje nás nikdo ani nepozdravil,“ popisoval.
„Riera je Španěl, já ve Španělsku pět let hrál. Nečekal bych to, nevím, co jsme mu udělali. Absolutně bez respektu, to mě vytáčelo,“ přidal Hapal.
Ironií osudu narazil na Rieru znovu o tři měsíce později, tentokrát jako sportovní manažer Olomouce. A ta v hlavní fázi Konferenční ligy Celje doma porazila 2:1.
„Kdybychom hráli se Sigmou desetkrát, myslím, že bychom s ní mockrát neprohráli,“ utrousil pak pichlavý Španěl na tiskové konferenci.
Posléze dostal nabídku od bundesligového klubu Eintracht Frankfurt a začátkem letošního února v Německu rozjel dvouapůlletý kontrakt.
Štace v klubu, který před čtyřmi lety vyhrál Evropskou ligu a etabloval se mezi německou špičkou, měla být pro Rieru po přestupu ze Slovinska průlomová.
Místo toho se uzavřela už po 107 dnech, s bilancí čtyř ligových výher, pěti remíz a pěti porážek. Frankfurt skončil až osmý, mimo pohárové příčky.
Riera se k angažmá vyjádřil s odstupem času v poněkud třaskavém rozhovoru pro slovinskou televizi Sportklub.
„Abych byl upřímný, úroveň bundesligy mě zklamala. Bayern má samozřejmě vlastní ligu, Dortmund se svým rozpočtem do jisté míry drží krok. Pak jsou tu překvapení jako Stuttgart, ale zbytek mě zklamal,“ prohlásil 44letý Španěl.
„Týmy ve spodní třetině tabulky hrají všechny úplně stejně. Když je analyzujete, máte pocit, že každý víkend hrajete proti jednomu soupeři,“ pokračoval.
Dokonce zmínil, že týmy mimo špičku bundesligy se příliš neliší od těch ze slovinské ligy, kterou dobře zná.
„Kdyby Celje hrálo proti Frankfurtu, drželo by se ve hře. Neříkám, že by bylo lepší, ale mohlo by konkurovat. Ten rozdíl je menší, než se zvenčí zdá,“ komentoval Riera.
Během jeho působení v Eintrachtu se v médiích probíral trenérův vztah s kanonýrem Jonathanem Burkardtem. Deník Bild psal o tom, že se s ním Riera rozhádal.
Španěl potom daného novináře ostře zkritizoval.
„Totální hloupost! Myslíte, že mám problém komunikovat s hráči? Tohle není cirkus ani bar, tohle je profesionální klub,“ soptil. „Vy novináři máte kolem sebe jed, ale tady žádný není. S hráči máme fantastický vztah,“ hájil se tehdy.
V nejnovějším rozhovoru pro slovinská média už mluvil o někdejších svěřencích z Frankfurtu jinak.
„Nebyl tam ani jeden fotbalista, kterého bych si vzal do svého příštího projektu,“ poznamenal. „Už jsem měl pár telefonátů z klubů, ale moje odpověď byla ne. Chci soutěžit v pohárové Evropě,“ doplnil.
Přestože v Eintrachtu nesouhlasil s klubovou politikou, kdy trenér podle jeho slov nemá žádný vliv na skauting a skladbu mužstva, nabídl Riera ještě jedno netradiční srovnání.
„Já a klub jsme byli jako Brad Pitt a Angelina Jolie. Oba úžasní, ale nehodí se k sobě. Nezáleží na vzhledu, rozhodují malé detaily,“ podotkl trenérský provokatér.
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