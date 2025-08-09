Fotbal

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

před 16 minutami
Záložník fotbalové Slavie Lukáš Provod po domácí výhře 3:0 nad Teplicemi ve 4. kole první ligy nechápal, proč ho stoper Dalibor Večerka za rozhodnutého stavu dohrál "červeným" skluzem na polovině hřiště.
Lukáš Provod
Lukáš Provod | Foto: Milan Kammermayer

Osmadvacetiletý reprezentant označil ostrý zákrok za stupidní a zbytečný. Provod to uvedl na tiskové konferenci, kde si rovněž pochvaloval rostoucí formu úřadujících šampionů.

Provod v 31. minutě otevřel skóre, krátce po změně stran zvýšili Christos Zafeiris s Janem Bořilem. V 66. minutě ho po odehrání míče dohrál Večerka, jenž viděl za svůj zákrok červenou kartu.

Provod zůstal ležet a všem na stadionu se vybavily vzpomínky na jeho vážné zranění z května 2021, kvůli kterému absentoval 10 měsíců.

"Nezatrnulo mi, ale nechápu to. Trochu jsem si podvrtl kotník, necítil jsem nějakou extrémní bolest. Spíš jsem to teď viděl na videu a úplně nechápu myšlenku za tím zákrokem. Za takového stavu na půlce je to zbytečné, hloupé. Tyhle zákroky mi přijdou stupidní a myslím si, že by to neměl dělat," řekl Provod na adresu mladého teplického obránce.

Reprezentační záložník dal svůj druhý gól v sezoně, navíc přidal i asistenci. Prosadil se v 31. minutě poté, co Zafeiris vystihl teplickou rozehrávku a Kušej mu předložil míč před prázdnou bránu.

"Cítil jsem Laca Takácse, že půjde do skluzu, takže jsem chtěl naznačit střelu a pustit si to. Neudělal jsem to ideálně, vyhnal jsem se trochu do úhlu. Pak už jsem se jen soustředil, abych to trefil a dal do toho potřebnou razanci," popsal svou trefu.

Slavia hned v úvodu ligového ročníku ztratila za domácí remízu 2:2 s Hradcem Králové, následně se těžce rodily venkovní výhry s Bohemians 1905 a Slováckem.

"Dnešní výhra určitě bude mít pozitivní dopad. Nebylo to úplně ideální, ale bylo to mnohem lepší než v prvních kolech. Už to mělo parametry toho, kam bychom se chtěli posunout," pochvaloval si Provod.

"Strávili jsme hodně času u videa rozebíráním toho, proč to nešlo. Teď jsem říkal v kabině, že velké týmy se poznají tak, že když to nejde, tak to zvládnou nějak na sílu. Ukázali jsme, že jsme charakterově dobře nastavení. Dneska už to byl náš zápas, potřebovali jsme ho, abychom se všichni zklidnili," přidal.

Pražané jsou s 10 body ze čtyř zápasů společně se Zlínem v čele neúplné tabulky. V příštím kole je za týden čeká duel v Jablonci.

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Europa League - Athletic Bilbao v Viktoria Plzen
 
Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Vitík za hrdinu. Gólem zmrazil stuttgartský kotel a rozhodl o výhře pro Bolognu

Vitík za hrdinu. Gólem zmrazil stuttgartský kotel a rozhodl o výhře pro Bolognu
