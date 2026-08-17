Střílí až moc gólů. Haaland pozoruhodně doplatil na vlastní sílu

Fotbalový kanonýr Erling Haaland čelí v boji o kapitánskou pásku Manchesteru City nečekané překážce. Trenérovi komplikuje práci tím, že příliš často skóruje.
Za normálních okolností by 38 gólů za sezonu představovalo při výběru kapitána velmi slušný argument.
V Manchesteru City však může být Haalandova střelecká výjimečnost paradoxně důvodem, proč pásku nedostane.
Nový trenér Enzo Maresca při výběru nástupce Bernarda Silvy, který odešel do Realu Madrid, zvažuje především Haalanda a Rúbena Diase. A právě portugalský obránce má momentálně navrch.
Důvod je neobvyklý. Maresca využívá chvíle po vstřeleném gólu k tomu, aby si kapitána zavolal k postranní čáře a předal mu taktické pokyny.
U Haalanda, který bývá v takových okamžicích zaměstnán oslavou vlastní trefy, by to nebylo právě praktické.
„Protože když skóruje, nemůže slavit, ano,“ reagoval Maresca s úsměvem na otázku, zda Haalandovi jeho góly při volbě kapitána škodí.
Norský kanonýr přitom za čtyři roky v City nastřílel už 162 gólů.
Dias tak vypadá jako logičtější kandidát. „Rúben během působení v klubu ukázal, jaký je hráč a jaké má vůdčí schopnosti,“ chválil Maresca.
Italský kouč zároveň zdůraznil, že kapitánská páska podle něj není privilegiem.
„Je důležité, aby kapitán věděl, že jím je proto, že od něj očekávám víc. Neznamená to větší svobodu nebo výhody. Právě naopak. Kapitáni a lídři musí ukázat a dát víc než ostatní,“ upozornil stratég.
Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo. Z předchozí vůdčí skupiny jsou nyní podle Maresky jistí pouze Dias a Haaland. Další dva hráče chce vybrat až po uzavření přestupového období.
„Momentálně jsou to Rúben a Erling. Chci ale počkat do konce přestupového okna a potom vyberu další dva,“ uvedl.
Ve hře mohou být Phil Foden, zkušený Mateo Kovačić, kapitán italské reprezentace Gianluigi Donnarumma nebo Marc Guéhi.
Do prvního soutěžního zápasu v nové sezoně vedl v neděli s páskou City Dias, jeho soubor ovšem v boji o anglický Superpohár vyhořel s Arsenalem 0:3.
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