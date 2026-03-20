Střídání, které rozproudilo celý Lyon. O Šulce se poperou další dva anglické kluby

Na tuhle chvíli čekal celý Lyon pět zápasů. Pavel Šulc se znovu objevil na hřišti. Postup v Evropské lize svým příchodem nezachránil, ale opět nadchl fanoušky a v zákulisí se začíná mluvit, jak těžké bude pro Olympique nejproduktivnějšího hráče udržet.
Z té scény šel mráz po zádech. Sotva se uzdravení Afonso Moreira a Pavel Šulc objevili u postranní čáry, aby naskočili do osmifinále Evropské ligy, fanoušci po celém stadionu začali vstávat a spustili pořádný povyk.
Od té doby, co se český ofenzivní univerzál zranil v utkání proti Štrasburku, Lyon nevyhrál. Fanoušci jeho návrat vyhlíželi po každém zápase. Nakonec jich vynechal pět.
Když v 67. minutě vybíhal na plac, diváci okamžitě reagovali na hlasatele a unisono zakřičeli jeho příjmení. Lepší přivítání si rodák z Karlových Varů nemohl přát.
Jenže na hřiště přicházel za stavu 0:1 a domácí navíc od 19. minuty hráli jen v deseti kvůli vyloučení obránce Niakhatého. Lyon byl v závěru sice nebezpečnější, ale nakonec dostal ještě druhý gól a v soutěži skončil.
"S příchodem Pavla Šulce a Afonsa Moreiry jsme začali být v ofenzivě nebezpečnější. Dostávali jsme se do nadějných situací, dvě tři opravdu dobré příležitosti jsme ale nedokázali využít. V závěru už jsme hodně riskovali a přišla druhá branka," řekl Fonseca klubové televizi.
Zároveň naznačil, že oba střídající hráči by mohli být k dispozici na větší minutáž i pro víkendový ligový duel proti Monacu.
Šulcův návrat tak ukázal, jak výraznou roli v klubu hraje a jak velkým miláčkem publika se za krátkou dobu stal.
Už před jeho zraněním se to hemžilo informacemi, že o něj v létě mohou usilovat kluby jako Atlético Madrid, Tottenham nebo Leeds. Zdá se, že nyní k tomu přibyly další dva kluby britské Premier League.
„Je srdcem útočných přechodů Lyonu. Přestože byl od konce února mimo kvůli zranění zadního stehenního svalu, neztratil ani špetku popularity na přestupovém trhu. Nyní se do bitvy o něj hlásí i Everton a West Ham,“ hlásí britský server Sportsboom.
Britové prý vidí v Šulcovi moderního záložníka, který se pohybuje od vápna k vápnu a dokáže být velmi efektivní.
„Skauti West Hamu byli na tribuně při čtyřech z pěti posledních zápasů Šulce. Jsou z něj stále nadšení. Šulc nabízí mnohem víc než jen tradičního tvůrce hry, funguje jako stínový útočník, který se pohybuje v pokutovém území a dostal se už na dvouciferný počet gólů,“ upozornil web.
Podle britských expertů by ale vedení Lyonu přesvědčila pouze částka nad 35 milionů eur. Za nižší částku prý klíčového muže sezony neuvolní.
„Šulc je objevem roku francouzské Ligue 1. Lyon by ho uvolnil jen velmi neochotně, ale případným prodejem může financovat zisk posil do obranné linie, která Lyon momentálně hodně trápí,“ dodal Sportsboom.
