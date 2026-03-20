20. 3.
Střídání, které rozproudilo celý Lyon. O Šulce se poperou další dva anglické kluby

Miroslav Harnoch

Na tuhle chvíli čekal celý Lyon pět zápasů. Pavel Šulc se znovu objevil na hřišti. Postup v Evropské lize svým příchodem nezachránil, ale opět nadchl fanoušky a v zákulisí se začíná mluvit, jak těžké bude pro Olympique nejproduktivnějšího hráče udržet.

Pavel ŠulcFoto: Profimedia
Z té scény šel mráz po zádech. Sotva se uzdravení Afonso Moreira a Pavel Šulc objevili u postranní čáry, aby naskočili do osmifinále Evropské ligy, fanoušci po celém stadionu začali vstávat a spustili pořádný povyk.

Od té doby, co se český ofenzivní univerzál zranil v utkání proti Štrasburku, Lyon nevyhrál. Fanoušci jeho návrat vyhlíželi po každém zápase. Nakonec jich vynechal pět.

Když v 67. minutě vybíhal na plac, diváci okamžitě reagovali na hlasatele a unisono zakřičeli jeho příjmení. Lepší přivítání si rodák z Karlových Varů nemohl přát.

Jenže na hřiště přicházel za stavu 0:1 a domácí navíc od 19. minuty hráli jen v deseti kvůli vyloučení obránce Niakhatého. Lyon byl v závěru sice nebezpečnější, ale nakonec dostal ještě druhý gól a v soutěži skončil.

"S příchodem Pavla Šulce a Afonsa Moreiry jsme začali být v ofenzivě nebezpečnější. Dostávali jsme se do nadějných situací, dvě tři opravdu dobré příležitosti jsme ale nedokázali využít. V závěru už jsme hodně riskovali a přišla druhá branka," řekl Fonseca klubové televizi.

Zároveň naznačil, že oba střídající hráči by mohli být k dispozici na větší minutáž i pro víkendový ligový duel proti Monacu.

Šulcův návrat tak ukázal, jak výraznou roli v klubu hraje a jak velkým miláčkem publika se za krátkou dobu stal.

Už před jeho zraněním se to hemžilo informacemi, že o něj v létě mohou usilovat kluby jako Atlético Madrid, Tottenham nebo Leeds. Zdá se, že nyní k tomu přibyly další dva kluby britské Premier League.

„Je srdcem útočných přechodů Lyonu. Přestože byl od konce února mimo kvůli zranění zadního stehenního svalu, neztratil ani špetku popularity na přestupovém trhu. Nyní se do bitvy o něj hlásí i Everton a West Ham,“ hlásí britský server Sportsboom.

Britové prý vidí v Šulcovi moderního záložníka, který se pohybuje od vápna k vápnu a dokáže být velmi efektivní.

„Skauti West Hamu byli na tribuně při čtyřech z pěti posledních zápasů Šulce. Jsou z něj stále nadšení. Šulc nabízí mnohem víc než jen tradičního tvůrce hry, funguje jako stínový útočník, který se pohybuje v pokutovém území a dostal se už na dvouciferný počet gólů,“ upozornil web.

Podle britských expertů by ale vedení Lyonu přesvědčila pouze částka nad 35 milionů eur. Za nižší částku prý klíčového muže sezony neuvolní.

„Šulc je objevem roku francouzské Ligue 1. Lyon by ho uvolnil jen velmi neochotně, ale případným prodejem může financovat zisk posil do obranné linie, která Lyon momentálně hodně trápí,“ dodal Sportsboom.

Požár haly v Pardubicích. Zdroj: Earthquake Faction.

Podzemní skupina zapálila halu zbrojovky v Pardubicích, Metnar svolává krizový štáb

Od nočních hodin hoří na okraji Pardubic hala, v níž funguje česká zbrojovka LPP Holding. Ta už před několika lety oznámila, že chce ve východočeské metropoli společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. A právě to mohl být důvod masivního požáru. Vyplývá to z e-mailu organizace, která se k požáru přihlásila.

Dmitrij Peskov

ŽIVĚ Rusko se nezúčastní sobotních jednání o ukončení války s Ukrajinou, uvedl Kreml

Rusko se v sobotu nezúčastní jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, uvedl v pátek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o den dříve vyzval k ukončení pauzy v rozhovorech a sdělil, že ukrajinští vyjednavači jsou na cestě do Spojených států, kde by se měla v sobotu uskutečnit určitá jednání. Podle Peskova půjde o bilaterálních schůzku Ukrajiny a USA.

Ilustrační foto

Co si můžete vzít do letadla a co už ne: Přehled pravidel, která se vyplatí znát

Cestování letadlem je dnes běžnou součástí dovolených i pracovních cest. Přesto mnoho lidí stále tápe v tom, co si mohou vzít do příručního zavazadla a co už bezpečnostní kontrolou neprojde. Přehled základních pravidel přitom může ušetřit zbytečný stres na letišti i nepříjemné vybalování kufru před ostatními cestujícími.

ARCHIVNÍ FOTO: Švýcarská vlajka visí na budově švýcarského parlamentu (Bundeshaus) v Bernu

ŽIVĚ Neutrální Švýcarsko stoplo vývoz zbraní do USA kvůli válce s Íránem

Švýcarsko ve shodě se svou neutralitou neumožní nyní žádný vývoz zbraní do Spojených států, které jsou zapojeny do válečného konfliktu proti Íránu. V pátek to v prohlášení oznámila vláda alpské konfederace. Poznamenala, že licence pro vývoz zbraní do Izraele již několik let Švýcarsko nevydalo. Totéž platí pro Írán, dodalo prohlášení švýcarské vlády.

Foto: Jmenování ministra Igora Červeného

ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

