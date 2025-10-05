Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Letenští před reprezentační pauzou nadále vedou tabulku o bod před vršovickým rivalem a o dva před Jabloncem.
Skóre otevřel hostující Vasil Kušej, v nastaveném čase první půle srovnal Albion Rrahmani. Červenobílí i v oslabení udrželi remízu a zůstali jediným neporaženým týmem v soutěži.
Slavia prohrála jediné z posledních sedmi ligových derby, v minulé sezoně zvítězila ve dvou ze tří vzájemných zápasů. Sparta nicméně doma v nejvyšší soutěži s vršovickým rivalem posedmé za sebou bodovala.
Letenští prohráli jediné z dosavadních 11 kol, Slavia vyšla naprázdno v jediném z posledních 21 ligových duelů.
Sparta Praha - Slavia Praha 1:1 (1:1)
Branky: 45.+6 Rrahmani - 15. Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Kříž - Rouček (video). ŽK: Vydra, Ryneš, Mannsverk, Kuchta (mimo hřiště) - Oscar, Chaloupek, Vlček, Moses, Kerbr (asistent trenéra). ČK: 66. Vlček. Diváci: 18.213.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado, Kairinen, Vydra (46. Mannsverk), Ryneš - Mercado (71. Haraslín), Birmančevič - Rrahmani (71. Kuchta). Trenér: Priske.
Slavia: Markovič - Vlček, Chaloupek (68. Moses), Zima, Bořil - Zafeiris (78. M. Sadílek), Oscar - Schranz (78. Zmrzlý), Cham (52. Provod), Kušej (68. Vorlický) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2.
|Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3.
|Jablonec nad Nisou
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4.
|Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5.
|Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6.
|Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7.
|Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8.
|Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9.
|Bohemians 1905
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11.
|Ostrava
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12.
|Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13.
|Mladá Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16.
|Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
ID zprávy: