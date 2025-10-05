Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Fotbal

Fotbalisté Sparty ve šlágru 11. kola první ligy remizovali doma v derby se Slavií 1:1 a zůstali v čele tabulky o bod před pražským rivalem. Hosté dohrávali o deseti bez vyloučeného obránce Tomáše Vlčka. Naopak červenou kartu už v první půli sudí chybně neudělili domácímu Patriku Vydrovi.
Naštvaný Jindřich Trpišovský v derby.
Naštvaný Jindřích Trpišovský v derby.

Letenští před reprezentační pauzou nadále vedou tabulku o bod před vršovickým rivalem a o dva před Jabloncem.

Skóre otevřel hostující Vasil Kušej, v nastaveném čase první půle srovnal Albion Rrahmani. Červenobílí i v oslabení udrželi remízu a zůstali jediným neporaženým týmem v soutěži.

Slavia prohrála jediné z posledních sedmi ligových derby, v minulé sezoně zvítězila ve dvou ze tří vzájemných zápasů. Sparta nicméně doma v nejvyšší soutěži s vršovickým rivalem posedmé za sebou bodovala.

Letenští prohráli jediné z dosavadních 11 kol, Slavia vyšla naprázdno v jediném z posledních 21 ligových duelů.

Sparta Praha - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 45.+6 Rrahmani - 15. Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Kříž - Rouček (video). ŽK: Vydra, Ryneš, Mannsverk, Kuchta (mimo hřiště) - Oscar, Chaloupek, Vlček, Moses, Kerbr (asistent trenéra). ČK: 66. Vlček. Diváci: 18.213.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado, Kairinen, Vydra (46. Mannsverk), Ryneš - Mercado (71. Haraslín), Birmančevič - Rrahmani (71. Kuchta). Trenér: Priske.

Slavia: Markovič - Vlček, Chaloupek (68. Moses), Zima, Bořil - Zafeiris (78. M. Sadílek), Oscar - Schranz (78. Zmrzlý), Cham (52. Provod), Kušej (68. Vorlický) - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1. Sparta 11 8 2 1 23:11 26
2. Slavia 11 7 4 0 22:8 25
3. Jablonec nad Nisou 11 7 3 1 16:8 24
4. Olomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. Zlín 11 5 3 3 14:12 18
6. Plzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. Liberec 11 4 4 3 15:13 16
8. Karviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians 1905 10 4 3 3 9:10 15
10. Hradec Králové 11 3 4 4 17:19 13
11. Ostrava 11 2 4 5 8:13 10
12. Teplice 11 2 3 6 12:18 9
13. Mladá Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. Slovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
16. Pardubice 11 1 4 6 11:21 7

