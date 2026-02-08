Střelecké trápení Sparty ukončil Rrahmani. Letenští zvítězili ve Zlíně

Fotbalisté Sparty zvítězili ve 21. kole první ligy ve Zlíně 3:0. Výhra Pražanů se zrodila ve druhém poločase. Fotbalisté Pardubic navzdory dlouhému oslabení zvítězili 2:1 na hřišti Bohemians 1905.
Na trefu Albiona Rrahmaniho z 65. minuty navázal o devět minut později John Mercado a v závěru se prosadil střídající Lukáš Haraslín. Sparta prohrála jediné z posledních sedmi kol a na vedoucího obhájce titulu Slavii, která v sobotu zdolala Mladou Boleslav 4:0, dál ztrácí pět bodů. Nováček soutěže prohrál šestý z minulých sedmi ligových zápasů a je devátý.
Pražané prohráli jediný z posledních 20 vzájemných ligových duelů a se Zlínem v nejvyšší soutěži ve 13 utkáních po sobě bodovali, z toho jedenáctkrát zvítězili. Na hřišti dnešního soupeře prohráli jediný z minulých 10 ligových zápasů a šestkrát za sebou tam triumfovali.
Sparta od prvních minut převzala režii utkání do svých rukou a snažila se najít recept, jak vyzrát na pasivní a obranné pojetí domácích. Cestu naznačil v 10. minutě Ryneš, jehož kolmice našla Kuola, který ale tváří v tvář Dostála nepřekonal.
"Ševci" se před Vindahla dostali jen sporadicky, neustále museli čelit aktivnější, ale ne příliš účelné hře Sparty. V 19. minutě trefil Mercado z hranice pokutového území břevno. Následně pálil Kuol, celou situaci ještě mohl zakončit Sonne, balon však v dobré pozici netrefil.
V závěru poločasu Sparta svoji převahu stupňovala, jenže výraznější šanci si nevypracovala. Ve 42. minutě se po narážečkách probil před Dostála Kairinen, jehož pokus zlínský brankář zlikvidoval.
Do první šance druhé půle se propracoval Zlín: kolmice na hranici vápna našla Kanua, nigerisjký útočník ale přeloboval jak Vindahla, tak i branku. Sparta kontrovala zlepšeným pohybem, který měl nalézt skulinku v opět zformovaném zlínském "betonu". V 63. minutě se ve skrumáži odrazil míč k Ševínskému, jenž nepropálil hradbu bránících těl.
Zlínská obrana poprvé inkasovala v 65. minutě, kdy přesný centr Irvinga našel na hranici malého vápna Rrahmaniho. Kosovský útočník Sparty se nemýlil a zaznamenal osmou trefu v ligové sezoně.
Gól přinesl na kopačky Pražanů uklidnění, z čehož se brzy zrodila i jejich druhá branka. Po rohovém kopu se míč odrazil na hranici pokutového území, odkud jej bez přípravy uklidil k tyči Mercado. Ekvádorský reprezentant v ročníku nejvyšší soutěže skóroval počtvrté.
Zlín se snažil ze zápasem něco udělat, ale nepomohlo ani čtyřnásobné střídání po druhém gólu. Naopak Priske měl šťastnou ruku, když poslal na hřiště Haraslína, který třetí brankou uzavřel skóre. Slovenský kapitán Sparty se zapsal mezi střelce posedmé v ligové sezoně.
Zlín doma v lize zvítězil v jediném z posledních osmi duelů. Sparta vyhrála i druhé jarní kolo a opět s nulou, minulý týden zvítězila na Dukle 3:0. V lize na hřištích soupeřů triumfovala čtyřikrát po sobě a v součtu všech soutěží dokonce posedmé v řadě.
Pardubice potvrdily formu
Pardubice hrály od 19. minuty bez vyloučeného Emmanuela Godwina, po změně stran přesto skórovali střídající Daniel Smékal s Abdullahim Tankem. Východočeši se vrátili na 10. místo tabulky, Pražané jsou dvanáctí.
Pardubice získaly v posledních pěti kolech 13 bodů a s dnešním soupeřem neprohrály v nejvyšší soutěži popáté za sebou. "Klokani" vyhráli jediné z posledních 13 kol a šest z minulých sedmi prohráli. Doma v lize zvítězili v jediném z posledních 10 duelů a v sezoně tam získali jen osm z celkových 20 bodů, což je nejméně ze všech mužstev.
První šanci utkání měl v 17. minutě pardubický útočník Tanko, z otočky těsně přestřelil. Vzápětí jeho spoluhráč Godwin po odehrání míče došlápl na kotník Sossehovi a sudí Všetečka mu bez váhání ukázal červenou kartu. Nigerijský krajní hráč byl vyloučen při svém druhém startu v české nejvyšší soutěži a premiéře v základní sestavě.
Úplný ligový debutant Sosseh byl v prvním poločase nejvýraznější postavou na hřišti. Devatenáctiletý gambijský záložník, který v Ďolíčku hostuje ze Slavie, v 25. minutě protáhl brankáře Mandouse střelou zpoza vápna, také ale viděl žlutou kartu a předvedl několik riskantních zákroků.
I z toho důvodu zůstal o poločasové pauze v kabině a trenér Veselý místo něj poslal do hry druhého útočníka Matouška. Ani on však neprobudil ofenzivu domácího celku, který se proti oslabenému soupeři trápil. Naopak v 52. minutě se na druhé straně prosadil jiný střídající hráč Smékal, jenž ve skluzu zužitkoval Tankův střílený centr a vstřelil druhý gól v ligovém ročníku.
"Klokani" po inkasované brance soupeře přece jen zatlačili, nevypracovali si ale žádnou vážnější příležitost. V 69. minutě se Matouškova sražená rána po rohovém kopu dostala k Tankovi a ten zakončil samostatný únik z vlastní poloviny přesnou střelou mezi nohama brankáře Reichla. Nigerijský útočník korunoval skvělý výkon pátou ligovou trefou v sezoně.
Domácí se snažili vrátit do zápasu, druhá branka je ale výrazně srazila. V 78. minutě Lischka ve vyložené příležitosti promáchl a o chvíli později Mandous ukryl do rukavic nedůraznou Smržovu střelu.
Závěr utkání provázel hlasitý pískot z hlavní tribuny, přesto Bohemians ještě vstřelili kontaktní gól, v nastavení po rohu dostal míč do sítě Ristovski. V ročníku nejvyšší soutěže skóroval podruhé. Na víc už se ale Vršovičtí nezmohli a Východočeši zaznamenali venku třetí ligové vítězství za sebou.
21. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:0)
Branky: 90.+1 Ristovski - 52. Smékal, 69. Tanko. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček - Szikszay (video). ŽK: Sosseh, Matoušek - Konečný, Hamza, Mandous. ČK: 19. Godwin (Pardubice). Diváci: 4495.
Bohemians: Reichl - Kukučka (56. Smrž), Lischka, Kadlec (76. Ristovski) - Havel, Sosseh (46. Matoušek), Hůlka, Kovařík - Pleštil (56. Drchal), Čermák - Hilál. Trenér: Veselý.
Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens, Konečný - Godwin, Hlavatý (60. Jelínek), S. Šimek, Mahuta (82. Trédl) - Tanko (82. Krobot), Botos (26. Hamza) - Vecheta (46. Smékal). Trenér: Trousil.
FC Zlín - Sparta Praha 0:3 (0:0)
Branky: 65. Rrahmani, 74. Mercado, 86. Haraslín. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Pišoja - Irving, Zelený. Diváci: 5481 (vyprodáno).
Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Křapka, Fukala - Nombil (75. Koubek), Machalík (75. Bránecký) - Pišoja (75. Poznar), Cupák (85. Ulbrich), Petruta - Kanu (75. Didiba). Trenér: Červenka.
Sparta: Vindahl - Vydra, Ševínský, Zelený - Sonne, Irving (69. Mannsverk), Kairinen (89. Sochůrek), Ryneš - Mercado (78. Grimaldo), Kuol (69. Haraslín) - Rrahmani (78. Vojta). Trenér: Priske.
1.
Slavia
21
14
7
0
46:17
49
2.
Sparta
21
13
5
3
41:23
44
3.
Jablonec nad Nisou
21
11
6
4
28:20
39
4.
Plzeň
20
10
5
5
37:26
35
5.
Liberec
20
9
7
4
35:19
34
6.
Karviná
21
10
2
9
34:34
32
7.
Hradec Králové
21
8
6
7
33:27
30
8.
Olomouc
21
8
6
7
19:19
30
9.
Zlín
21
7
5
9
26:29
26
10.
Pardubice
21
6
7
8
28:36
25
11.
Teplice
21
6
6
9
22:26
24
12.
Bohemians 1905
21
5
5
11
17:28
20
13.
Ostrava
21
4
6
11
16:27
18
14.
Mladá Boleslav
21
4
6
11
29:47
18
15.
Slovácko
21
3
7
11
13:27
16
16.
Dukla
21
2
8
11
14:33
14
