Střelec jednoho z nejslavnějších gólů končí ve 31 letech. Čeká ho překvapivá kariéra

Belgický fotbalista Divock Origi se v 31 letech rozhodl ukončit profesionální kariéru. Střelec rozhodujícího gólu v jednom z nejpamátnějších utkání historie Ligy mistrů se teď vrhne na poněkud překvapivou kariéru.
7. května 2019 odehrál Divock Origi nejslavnější zápas kariéry.
A vstřelil gól, který prakticky přebil všechno, co v ní dokázal.
Liverpool hostil v odvetě semifinále Ligy mistrů Barcelonu, ale na postup už mu téměř nikdo nedával šanci.
Na Camp Nou totiž prohrál 0:3. A do domácího duelu proti Messimu, Suárezovi, Piquému a spol. šel bez svých největších hvězd Salaha a Firmina.
V 7. minutě sice právě Origi, jinak spíš náhradník, odkrojil z manka jeden dílek, ale pořád to nevypadalo na to, že se na Anfield Road schyluje k jednomu z nejspektakulárnějších představení v historii slavného stadionu i soutěže.
Až ve druhé půli smazal Georginio Wijnaldum dvěma trefami náskok Katalánců a v 79. minutě přišel slavný moment.
Liverpool zahrával rohový kop. Trent Alexander-Arnold nejprve mířil od rohového praporku pryč s tím, že nechá exekuci na spoluhráči. Jenže pak si všiml na malém čtverci volného Origiho. Bleskově se k míči vrátil, a než se zadáci Barcelony zformovali k pokrytí standardní situace, poslal přízemní centr, který Belgičan nekompromisně umístil do sítě.
4:0, senzační obrat dokončen. „Už nikdy jim neříkejte, že je něco nemožného,“ apeloval komentátor v extázi.
Reds už stav udrželi, a zatímco Messi házel kolem sebe kyselé obličeje, Anfieldem se rozléhala ohlušující hymna You‘ll Never Walk Alone.
„Byl to instinkt, prostě jsem viděl příležitost. Na takové okamžiky se bude dlouho vzpomínat,“ líčil rozhodující okamžik Alexander-Arnold.
„Je neuvěřitelné, že my, Barcelona, inkasujeme dvakrát během dvou minut. Při čtvrtém gólu jsme bránili jako děti,“ soptil uruguayský útočník Barcelony Luis Suárez.
Origi pak na svůj úspěch navázal i ve finále, když v 87. minutě přidal proti Tottenhamu razítko na zisk nejcennější klubové trofeje.
Bylo to jeho nejslavnější období v Liverpoolu, kam přišel v roce 2015. Klub definitivně opustil o sedm let později, kromě triumfu v Lize mistrů odcházel i jako mistr Anglie, vítěz FA Cupu i Ligového poháru, Superpoháru UEFA a MS klubů. Za Reds odehrál 175 zápasů a vstřelil 41 gólů.
V roce 2022 podepsal čtyřletou smlouvu s AC Milán, ale v Itálii se příliš neprosadil a nezářil ani na hostování v Nottinghamu.
Loni v prosinci se rozhodl ukončit kontrakt v Miláně, nyní oficiálně oznámil konec kariéry.
„Moje cíle se naplnily. Prožil jsem si své dětské sny, hrál na největších jevištích, vyhrál největší trofeje. Jsem vděčný Bohu za to všechno. Všem mým fanouškům, klubům, spoluhráčům a rodině: tohle je navždy naše. Děkuju vám. Mise je splněna,“ napsal Origi, účastník MS 2014 a Eura 2016.
„Nyní začínám novou kariéru. Další cesta je přede mnou,“ přidal.
Jeho další směřování je přitom poněkud netradiční. „Těším se na to, co bude dál. Mám nový cíl a další věci v životě, kterým se chci věnovat se stejnou vášní, s jakou jsem se celé ty roky věnoval fotbalu,“ uvedl pro platformu Players Tribune.
„Zaprvé jsem opravdu oddaný módě jako řemeslu. Už teď se snažím získávat co nejvíc znalostí o historii a tomto oboru. Toužím po studiu na nejvyšší úrovni a doufám, že se budu moct učit od nejlepších návrhářů na světě,“ prozradil nyní už bývalý fotbalista, který se chce více angažovat i v hráčské agentuře DLF, s níž spolupracuje.
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