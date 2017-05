Střelec Inzaghi tahá Benátky z fotbalového pralesa. Tým mu připravil trenér Viktorie Žižkov

před 27 minutami

"Role trenéra je mnohem těžší než role hráče, ale jako trenér si užíváte úspěchy víc," říká legendární útočník Filippo Inzaghi. Nyní trenér dnes už druholigových Benátek.

Praha - Na přelomu století byl nejlepším útočníkem v Itálii. Když dostal přihrávku ve vápně, mohli spoluhráči v klidu odkráčet na polovinu hřiště a počkat, až soupeř vytáhne míč z branky a rozehraje ze středového kruhu. Filippo Inzaghi se z téhle pozice prostě nemýlil.

Jako trenér teď zažívá podobnou radost. Do druhé ligy vytáhl z fotbalového pralesa FC Benátky, klub, který před časem hrával nejvyšší soutěž a po patnácti letech se do ní dere zpátky. "Role trenéra je mnohem těžší než role hráče, ale jako trenér si užíváte úspěchy víc," prohlásil po postupu šťastný kouč pro deník Gazzetta dello Sport. "Jsem neskutečně šťastný, tohle je to, proč žiju," dodal.

V pohádkovém městě na mořské laguně táhne od loňska vzhůru tamní fotbalový klub. Rozhodující triumvirát tvoří se sportovním ředitelem, který je zase bývalým manažerem Juventusu, a s nekompromisním prezidentem, "Ďáblovým advokátem" z New Yorku.

Nedělní prohra s Maceratou v posledním kole třetiligového ročníku na oslavách nemohla nic změnit, postup si Benátky zajistily už v polovině dubna, čtyři kola před koncem soutěže.

Druhá šance po krachu v Miláně

Postupovou radost může mít Inzaghi o to větší, že před dvěma lety selhal v AC Milán. Slavný velkoklub, kde zažil nejlepší hráčská léta, nedokázal z lavičky nastartovat, a po nevýrazné sezoně u týmu skončil. Loni na podzim ho oslovily Benátky, zda by se o trenérský comeback nechtěl pokusit u nich. A zda by se nepustil do společné práce na obnově historického klubu.

"Dali mi možnost znovu pracovat, a já jsem věděl, že musím uspět," popsal svoje rozhodování Inzaghi.

Víru v úspěch přenesl i na hráče. Pod jeho vedením prohrály Benátky jen tři utkání v sezoně, třiadvacetkrát zvítězily a jedenáctkrát remizovaly. V útoku se zaskvěl třiadvacetiletý Stefano Moreo s deseti góly. Stejný počet nastřílel i veterán Alexandre Geijo, jehož si fotbaloví fanoušci mohou pamatovat ze španělské Málagy nebo anglického Watfordu.

"Za dvacet let si budou pamatovat, co dokázali," říká o svých hráčích Inzaghi. "Vyhrávat není nikdy snadné, a je úplně jedno, jako soutěž hrajete. My jsme ale dosáhli na rekordní čísla," hodnotí úspěch ve třetí lize, zvané Lega Pro, která je pověstná tvrdou hrou a těsnými výsledky. Jeho tým hrál nejčastěji v ofenzivním rozestavení 4-3-3, v případě potřeby dokázal nastoupit i v opatrnějším 4-4-2, nebo oblíbeném italském 3-5-2.

Holohlavý předchůdce ze Žižkova

Do Benátek nastupoval Inzaghi jako do rozjetého vlaku, jeho příchod byl pro mnohé překvapivý. Převzal je těsně poté, co klub vybojoval postup ze čtvrté ligy. K tomu jej dotáhl trenér, známý českým fanouškům z Viktorie Žižkov - Giancarlo Favarin. Holohlavý kouč se objevil na Žižkově v roce 2013, když její tehdejší majitel Luděk Vinš lákal do svého finančně strádajícího klubu italské investory.

Ti vyslali napřed právě Favarina, aby se ujal mužstva, ještě než do něj nalijí potřebné peníze. Nakonec si ale s Vinšem neplácli a Favarin zmizel zpátky do Itálie. Na podzim 2015 se tam posadil na lavičku Benátek a připravil mužstvo tak, že prosvištělo sezonou a v květnu následujícího roku slavilo postup do třetí ligy.

Řadu příznivců naštvalo, že úspěšný trenér nedostal šanci pokračovat a vedení si pro své další plány vybralo Inzaghiho. Místo nenápadného praktika pro nižší soutěže přišla bývalá hráčská hvězda, která na klub obrátila pozornost médií a zvýšila jeho atraktivitu pro sponzory. "Favarina je mi líto, ale tohle je zkrátka rozhodnutí klubu," komentoval výměnu loni v létě sportovní ředitel Giorgio Perinetti pro Gazzettu dello Sport.

Změnu provedl společně s majitelem klubu, tím je americký právník Joe Tacopina, který nepopulární rozhodnutí dělat umí. V New Yorku se mu přezdívá "Ďáblův advokát". Známý je hlavně jako obhájce problémových celebrit, mafiánů nebo vrahů. Ujímá se na první pohled ztracených případů, v soudní síni je pak překvapivě dotahuje k vítězství pro své klienty. Kromě toho už léta miluje italský fotbal.

Ďáblův advokát v čele klubu

"Italové dělají byznys dobře, jakmile ale vlastní fotbalový klub, ztrácejí hlavu," uvedl Tacopina před dvěma lety pro deník New York Post. Rozhodně ví, o čem mluví. Předtím, než v říjnu 2015 koupil od ruského podnikatele Jurije Korablina klub v Benátkách, působil už v AS Řím a vedl italoamerické investory v Boloni. Tam byl krátce i prezidentem klubu. Benátky jsou podle jeho slov konečná stanice, dál už se v Itálii stěhovat nechce a klub chce vrátit do Serie A, odkud zmizel v roce 2002.

Jako trenéra proto najal Inzaghiho, sportovním ředitelem udělal protřelého manažera Perinettiho, který za posledních třicet let prošel hned několik prvoligových klubů, včetně AS Řím a Neapole, v Juventusu měl jeden čas na starosti úsek mládeže.

Aby mohl klub pomýšlet na Serii A, potřebuje hlavně stadion. Rozpadající se Stadio Pierluigi Penzo leží sice přímo na benátské laguně, a diváci k němu mohou připlout na lodi, má ale kapacitu pouhých sedm a půl tisíce diváků a připomíná spíš zříceninu než moderní sportoviště. Nový by měl vyrůst ve vnitrozemí, poblíž benátského letiště.

"Starostovi města jsem řekl, že od něj potřebuji podporu nového stadionu. Když nebude nový stadion, nebude tu žádný fotbal," uvedl Tacopina sebevědomě pro New York Post.