Drama v Mnichově. Kouč Bayernu zkolaboval, v akci byl i záchranářský vrtulník

Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Vincent Kompany v pátek po tréninku zkolaboval a skončil v nemocnici. Na místo byl přivolán také záchranářský vrtulník, čtyřicetiletého Belgičana nakonec odvezla sanitka. Podle německého deníku Bild byl večer jeho stav už stabilizovaný.
Kompany po tréninku prvního mužstva sledoval v klubovém areálu na Säbener Straße přípravu rezervního týmu do 23 let. KKrátce po jejím začátku však zkolaboval. Incident podle Bildu přítomné natolik otřásl, že byl trénink přerušen.
Na místo byl přesně v 15:54 přivolán záchranářský vrtulník, který přiletěl z mnichovské nemocnice Harlaching. Trenéra však nakonec převezla do nemocnice sanitka. „V nemocnici podstoupí důkladná vyšetření a zůstane v péči lékařů. Jeho zdraví je pro nás prioritou,“ oznámil Bayern.
„Jeho povinnosti převezme trenérský štáb, má naši plnou důvěru. Vincent dostane veškerou péči a podporu, kterou bude potřebovat. Všichni mu přejeme brzké uzdravení,“ doplnil sportovní ředitel klubu Max Eberl.
Kompanyho už několik dní trápila virová infekce. Podle Bildu se necítil dobře ani během sobotního bundesligového utkání proti Lipsku, které jeho svěřenci vyhráli 6:1. O poločasové přestávce i po zápase si musel na chvíli lehnout na pohovku v trenérské místnosti.
Belgičana navíc trápily bolesti kyčle, kvůli nimž měl problémy s delším stáním a chůzí do schodů. Podle německého deníku mohly tyto obtíže souviset s infekcí.
V pondělí Kompany vynechal trénink a podrobil se dalším vyšetřením u klubových lékařů. Nevedl ani úterní závěrečnou přípravu na středeční zápas Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci ho zastoupil asistent Aaron Danks.
Proti londýnskému celku, s nímž Bayern remizoval 2:2, už ale Kompany na lavičce nechyběl. „Nakazil jsem se nějakým ošklivým virem a pak neposlouchal své tělo,“ přiznal po utkání.
Další zápas čeká Bayern v neděli na hřišti Freiburgu. Kompanyho povinnosti zatím převezme trenérský štáb. Klub neupřesnil, jak dlouho bude belgický kouč mimo hru.
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