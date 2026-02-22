Přeskočit na obsah
22. 2.
Lyon už je na Šulcovi závislý. Zraněný záložník musel střídat, Olympique hned padl

ČTK

Pavel Šulc ve francouzské lize kvůli zranění střídal ve 28. minutě, fotbalisté Lyonu pak bez něj podlehli Štrasburku 1:3 a přišli o vítěznou šňůru.

RC Strasbourg Alsace v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's
Pavel Šulc v utkání ve ŠtrasburkuFoto: Profimedia
Olympique zůstal na třetím místě s pětibodovým náskokem na čtvrtou Marseille, jež v pátek prohrála v Brestu 0:2. Štrasburk se vyšvihl na sedmé místo o skóre před Monako a na pohárové příčky ztrácí tři body. Adam Karabec zůstal mezi hostujícími náhradníky.

Šulc byl v úvodní půlhodině zápasu dvakrát ošetřován, přičemž se držel za zadní stranu pravého stehna. Zranil se měsíc před utkáním baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku.

Ve 28. minutě už nemohl český reprezentant pokračovat a na hřišti jej nahradil dánský záložník Nartey. Štrasburk otevřel skóre o devět minut později. Diego Moreira ukázal svůj fotbalový um a milimetrovým obloučkem přes hostující obranu dostal Goda do stoprocentní šance, kterou dvaadvacetiletý útočník nepohrdl.

Sedm minut po přestávce pak sám Moreira zvýšil na 2:0. Lyon těsně před uplynutím hodiny hry vykřesal naději gólem Tolissa, ale sedm minut před koncem přišla penalta pro domácí po faulu Maty a Panichelli z 11 metrů definitivně rozhodl o výhře Štrasburku.

