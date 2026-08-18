Musiala po dalším kolapsu promluvil: Vím, že to vypadá děsivě

Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala dnes zkolaboval v Heindenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o Superpohár proti Dortmundu.
Třiadvacetiletého ofenzivního záložníka přitom přepadla fyzická nevolnost už v sobotu v předchozím přípravném duelu v Lipsku.
Musiala zůstal ležet na zemi jen několik minut po svém příchodu na trávník zhruba po hodině hry. Spoluhráči a protihráči kolem něj vytvořili clonu, aby nebylo vidět, jak ho lékaři ošetřují.
Krátce poté odešel Musiala ze hřiště po svých, ale v utkání už nepokračoval. Podobné potíže měl účastník mistrovství světa už v sobotu proti Lipsku, kdy se také zhroutil na trávník a při odchodu z trávníku působil zmateně.
Po dnešním zápase Musiala na instagramu napsal, že nepociťuje žádné větší potíže.
"V první řadě - daří se mi dobře! Byly mi diagnostikovány dočasné, krátkodobé, ale snadno léčitelné absenční záchvaty, které jsou způsobené neurologickou dysfunkcí," uvedl šestačtyřicetinásobný reprezentant.
"Mohou vést k momentům, které se nedávno staly proti Lipsku nebo nyní v Heidenheimu. Vím, že to na první pohled vypadá děsivě - ale pro mě je to momentálně součást každodenního života. V tomto ohledu dostávám tu nejlepší lékařskou péči a jsem velmi optimistický. Důležité je, že mi nehrozí žádné další zdravotní riziko. Celkově mám velmi dobrý pocit a jsem na správné cestě," napsal Musiala.
Bayern oba přípravné zápasy vyhrál, s Lipskem 3:1 a v Heidenheimu 4:2. V sobotu se v prvním soutěžním utkání sezony střetne o německý Superpohár s vicemistrem Dortmundem.
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