Strach o Kúdelu. Stoper sice s reprezentací trénoval, start ve Walesu je ale nejistý

Čeští fotbalisté se po sobotní nečekané remíze 1:1 s Belgií v druhém utkání kvalifikace mistrovství světa začali chystat na úterní závěrečný březnový zápas ve Walesu. S týmem v neděli v Praze na Žižkově trénoval i obránce Ondřej Kúdela, jehož start v duelu v Cardiffu je nejistý.

Slavia už ve čtvrtek prostřednictvím najaté advokátní kanceláře informovala novináře o tom, že svého obránce po dohodě s vedením reprezentace nepustí na zápas ve Walesu kvůli událostem z odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow z minulého týdne. Pražané uvedli, že se obávají o hráčovu bezpečnost na ostrovech.

Kúdelu minulý čtvrtek v závěru utkání v Glasgow obvinil záložník Rangers Glen Kamara z rasistické urážky, český hráč ale nařčení důrazně odmítl stejně jako vršovický klub. Domácí středopolař následně po zápase Kúdelu napadl v tunelu do kabin, podle Slavie je incident zanesen ve zprávě delegáta UEFA.

Vedení reprezentace uvedlo, že obavy Pražanů chápe, ale definitivně Kúdelovu absenci nepotvrdil ani trenér Jaroslav Šilhavý. Řekl, že situace se bude řešit až po sobotním utkání. Zkušený zadák, který proti Belgii i ve středu v úvodním kvalifikačním duelu na neutrální půdě proti Estonsku nastoupil v základní sestavě, nechyběl na dnešním pozápasovém tréninku národního mužstva. Stále tak není jasné, zda Kúdela zůstane doma, nebo do Cardiffu s týmem odletí.

"Vedení Fotbalové asociace ČR a vedení Slavie Praha aktuálně stále společně jednají, a to ve shodě se zájmy hráče Ondřeje Kúdely," řekl novinářům tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Reprezentanti zamíří do Walesu v pondělí před polednem. Až přímo v dějišti utkání se k nim připojí čtveřice hráčů z bundesligy. Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick proti Belgii scházeli kvůli cestovním koronavirovým omezením. Německo sice v pátek zmírnilo opatření a po návratu z Čech už nebude nutná povinná karanténa, změna ale vstoupila v platnost až dnes.

"Přijedou stejným způsobem jako na ten první zápas do Polska proti Estonsku. Takže se k nám připojí na předzápasový trénink v pondělí a všichni budou připraveni. Příjemně mi to zkomplikovalo situaci, myslím, že budeme ještě silnější. Čeká nás těžký soupeř, je to také skvělé mužstvo. Musíme se na něj dobře připravit. Byla by škoda prohospodařit zápas ve Walesu, když jsme s Belgií udělali takový výsledek," řekl na on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho tým po výhře 6:2 nad Estonskem a sobotní remíze s Belgií o skóre vede kvalifikační skupinu E. "Věřím, že jsme na správné cestě. Bod s nejlepším týmem světa bereme a v úterý nás čeká další důležitý zápas. Uděláme maximum, abychom uspěli i ve Walesu," uvedl český brankář Tomáš Vaclík.

Po příletu do Cardiffu čeká reprezentanty v pondělí vpodvečer tradiční předzápasový trénink. Utkání ve Walesu má výkop ve 20:45.