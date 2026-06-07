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Sport

Strach o Eriksena. Hvězdný Dán podruhé zkolaboval na hřišti, duel s Ukrajinou byl ukončen

ČTK,Sport

Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé, zápas v Odense byl ukončen.

Smutný Christian Eriksen po porážce v zápase kvalifikace o postup na MS Česko - Dánsko
Christian EriksenFoto: REUTERS
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Zkušený záložník se během druhého poločasu přátelského utkání mezi Dánskem a Ukrajinou chytil za hrudník a zhroutil se k zemi. Po děsivých minutách ale při vědomí opustil hřiště v doprovodu manželky a za aplausu fanoušků. Zamířil do nemocnice, kde podstoupí vyšetření.

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