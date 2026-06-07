Strach o Eriksena. Hvězdný Dán podruhé zkolaboval na hřišti, duel s Ukrajinou byl ukončen

Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé, zápas v Odense byl ukončen.
Zkušený záložník se během druhého poločasu přátelského utkání mezi Dánskem a Ukrajinou chytil za hrudník a zhroutil se k zemi. Po děsivých minutách ale při vědomí opustil hřiště v doprovodu manželky a za aplausu fanoušků. Zamířil do nemocnice, kde podstoupí vyšetření.
Podrobnosti připravujeme
V Kosovou skončily předčasné parlamentní volby, podle exit pollu vyhrál Kurti
V dnešních kosovských předčasných parlamentních volbách by podle exit pollu zveřejněného kosovskou stanicí Klan Kosova Television měla strana premiéra Albina Kurtiho Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV) získat 42,3 procenta hlasů, uvedla agentura Reuters. V balkánské zemi se uzavřely volební místnosti v 19:00 SELČ
Zverev zlomil prokletí a rozplakal se na kurtu. Po triumfu v Paříži vstoupil mezi nesmrtelné
Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské antuce nasazenou desítku Itala Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 a 6:1. Zvítězil po čtyřech hodinách a 16 minutách.
Školu mám plnou „divných“ studentů. Ti ale nejvíc mění svět, říká stejně "divný" ředitel
Smíchovská průmyslovka a gymnázium jsou v českém školství unikátem, který mnozí obdivují a jiné k nepříčetnosti dráždí. Studenti tu například nemusí v pátek chodit do školy a místo toho mají čas na samostudium, zakládají start-upy nebo rozjíždí projekty. Polovina učitelského sboru je mladší 28 let a na škole dokonce učí devět jejích studentů z vyšších ročníků.
Nepředstavitelné se stalo realitou. Atletický fenomén prohrál poprvé po 40 závodech
Na Diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a třech letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Kurtis Marschall.