Státní vyznamenání, nebo doživotní permanentku? Anglie oslavuje fandu, který bojoval s teroristy

před 33 minutami

Fotbalový klub Milwall vyzdvihl počínání svého dlouholetého fanouška Roye Larnera, který se s holýma rukama postavil třem ozbrojeným teroristům. Po Anglii už také putuje petice, která chce pro nového hrdinu státní vyznamenání Kříž svatého Jiří.

Praha/Londýn - Britský fotbalový fanoušek Roy Larner, který se v noci ze soboty na neděli postavil v Londýně třem teroristům s holýma rukama, si nyní z nemocnice užívá zaslouženého uznání.

Hrdinství sedmačtyřicetiletého fotbalového fanouška ocenil třeba jeho oblíbený klubu Milwall. Ostatně během boje s trojnásobnou přesilou v baru poblíž London Bridge Larner křičel: "Jděte do háje, já jsem Milwall."

"Fotbalový klub Milwall by chtěl veřejně pochválit Roye Larnera za jeho nesmírnou statečnost v neuvěřitelně strašné situaci. Také by chtěl poděkovat dalším lidem, kteří se zasloužili během víkendu o záchranu lidských životů," zní z klubu, který v letošní sezoně dokázal postoupit do druhé nejvyšší anglické ligy.

Na britských ostrovech už byla spuštěna petice, která se snaží získat pro Larnera Kříž sv. Jiří. Britské vyznamenání za statečnost, které se na rozdíl od Viktoriina kříže neuděluje vojákům. Kříž svatého Jiří je považován za nejvyšší britské civilní vyznamenání.

Rivalita stranou

Fanoušky Milwallu nemají příznivci ostatních klubů na ostrovech příliš v lásce. Dobře to vystihuje oblíbený pokřik samotných fandů Milwallu: "Nikdo nás nemá rád, nám je to jedno."

Jenže tato situace spojila i ty největší rivaly. "To je snad poprvé, co přeju fandovi Milwallu, aby se brzy uzdravil," vtipkoval na síti příznivec Arsenalu. "Doživotní volné vstupenky na fotbal pro Larnera," ozývalo se zase z kotle Chelsea.

Přesto se Larner označení hrdina vyhýbal. "Byla to okamžitá reakce. Začal jsem bojovat s jedním z teroristů, ale další dva mu přišli na pomoc. V ten moment nevíte, co se vlastně děje, kdo jsou ti útočnici. Víte jen, že v baru je plno lidí, kteří potřebují pomoc," vysvětlil nový anglický hrdina v telefonním hovoru pro televizní pořad Good Morning Britain.

"Když si užíváte noc, tak nechcete, aby teroristé zvítězili. Vím, že jsem to od nich pořádně schytal, ale já žiju, oni ne," připomněl Larner na závěr, že policie trojici teroristů zastřelila.