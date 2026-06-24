Statistiky odhalují český problém. Překvapit Mexiko ale není nemožné

Po dvou zápasech mistrovství světa nevypadají česká čísla příliš povzbudivě. Přesto zůstává postup ze skupiny otevřený a noční duel s Mexikem může všechno změnit.
Dva zápasy, jeden bod a před sebou rozhodující noc.
Česká fotbalová reprezentace vstupuje do závěrečného kola základní skupiny proti Mexiku s vědomím, že její výkony na mistrovství světa zatím budí rozporuplné dojmy nejen mezi fanoušky, ale také v pokročilých analytických modelech společnosti Opta.
Na první pohled totiž nevypadají česká data příliš lichotivě.
V žebříčku týmových výkonů podle hodnocení Opta se Češi po utkáních s Koreou a Jižní Afrikou objevují hned dvakrát mezi nejslabšími výkony celého turnaje.
Za porážku s Koreou dostali známku 6,44, což je jedno z vůbec nejnižších hodnocení ze všech dosud odehraných zápasů. Ani remízový výkon proti Jižní Africe s hodnotou 6,81 nepatří mezi ty, které by naznačovaly formu aspiranta na vyřazovací boje.
Pro srovnání, Mexiko si vysloužilo za zápasy s Koreou a Jižní Afrikou známky 6,90 a 7,31. Jihoafrická republika byla proti Česku hodnocena známkou 7,27 a Korea za duel s českým týmem dokonce 7,21.
Právě to naznačuje, že oba soupeři dokázali proti Čechům podle dat působit přesvědčivěji než český výběr proti nim.
Ještě tvrdší pohled nabízí týmové statistiky očekávaných gólů. V nich patří český celek mezi nejslabší mužstva celého šampionátu. Zatímco Německo, Kanada a Švýcarsko vedou průběžné pořadí, Češi figurují až na 31. místě ze 48 účastníků.
Ani v rámci skupiny nevychází české srovnání příznivě. Korea je v tomto pořadí čtrnáctá, Mexiko třicáté a Jižní Afrika čtyřiatřicátá. Český tým se tak podle modelu nachází jen těsně před posledním soupeřem ve skupině.
Přesto nejsou všechny statistiky negativní.
Češi například excelují ve vzduchu. V úspěšnosti hlavičkových soubojů jim patří třetí místo na celém mistrovství světa za Uruguayí a Anglií. To je údaj, který může být proti fyzicky silnému Mexiku velmi důležitý. Hlavně při standardních situacích.
Na opačném konci statistik se ale objevuje jiný problém. Český tým byl nachytán v ofsajdu častěji než tradiční velmoci jako Anglie, Francie, Německo nebo Norsko. To naznačuje problémy s načasováním náběhů i souhrou útočné řady.
Z individuálního pohledu je nejlépe hodnoceným českým hráčem Ladislav Krejčí. Se známkou 7,90 mu patří 69. místo mezi všemi fotbalisty na turnaji.
Pro srovnání, korejský záložník Hwang In-pom je patnáctý s hodnocením 8,55 a jihoafrický kapitán Teboho Mokoena figuruje na 51. příčce se známkou 8,09.
Na opačné straně českého spektra se nachází Tomáš Chorý. Jeho známka 5,36 za 26 odehraných minut proti Koreji ho řadí mezi nejhůře hodnocené hráče dosavadního průběhu šampionátu.
Zajímavý pohled nabízí i brankář Matěj Kovář. V úspěšnosti zákroků je s hodnotou 70 procent na 23. místě mezi gólmany turnaje.
V ukazateli zabráněných gólů mu patří dělené 19. až 21. místo s hodnotou 0,2. Jinými slovy, zatím odchytal zhruba to, co by se od něj podle kvality střel očekávalo.
A jak vidí českou budoucnost statistické modely?
Poměrně skepticky.
Před posledním zápasem skupiny dává Opta Česku pouze 30,2 procenta šanci na postup do vyřazovací fáze. Šance na osmifinále činí 11,21 procenta, na čtvrtfinále 3,34 procenta a na semifinále už jen 0,74 procenta.
Pravděpodobnost účasti ve finále je 0,18 procenta a zisk titulu má podle modelu téměř zanedbatelnou hodnotu 0,01 procenta.
Jinými slovy, při hypotetickém odehrání stejného turnaje za stejných podmínek by Češi získali titul zhruba jednou z deseti tisíc pokusů.
To však neznamená, že je rozhodnuto.
Fotbalové modely vycházejí z dosavadních výkonů a dlouhodobé síly mužstev. Rozhodující zápasy ale často píší vlastní příběhy. Češi sice podle dat nepatří mezi favority skupiny, zároveň však stále drží svůj osud ve vlastních rukou.
Pokud dokážou proti Mexiku zlepšit produktivitu, vyvarovat se zbytečných ofsajdů a navázat na svou sílu ve vzdušných soubojích, mohou statistické prognózy rychle proměnit v bezcenný kus papíru.
Právě proto bude dnešní noční souboj s Mexikem mnohem víc než jen další utkání základní skupiny. Bude to střet čísel s realitou. A také poslední šance ukázat, že český tým je silnější, než zatím tvrdí data.
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