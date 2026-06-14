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Sport

Stateční bojovníci z Curacaa vzdorovali půl hodiny. Pak je přejela německá mašina

ČTK

Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7:1 nad Curacaem. Dvěma góly se na kanonádě podílel útočník Arsenalu Kai Havertz. Na vedoucí branku Lukase Nmechy sice outsider a debutant na světovém šampionátu odpověděl překvapivým vyrovnáním z kopačky Livana Comenencii, ale pak už favorit dominoval.

Curacao Germany WCup Soccer
Kai Havertz střílí sedmý gól do sítě CuracaaFoto: CTK
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Skórovali také Schlotterbeck, Musiala, Brown a střídající Undav. Němci zvítězili v desátém zápase po sobě a budou na to chtít navázat v sobotu v Torontu, kde se od 22:00 SELČ utkají s Pobřežím slonoviny. Curacao nastoupí o čtyři hodiny později v Kansasu proti Ekvádoru.

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina E (Houston):

Německo - Curacao 7:1 (3:1)

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Branky: 45.+5 z pen. a 88. Havertz, 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 74. Musiala, 68. Brown, 78. Undav - 21. Comenencia. Rozhodčí: Džajíd - Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) - Makalima (JAR). Bez karet. Diváci: 68.021.

Německo: Neuer - Kimmich, Tah (73. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (73. Raum) - Pavlovič, Nmecha (73. Goretzka) - Wirtz, Musiala (64. Undav), Sané - Havertz. Trenér: Nagelsmann.

Curacao: Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Chong (83. Kastaneer) - Locadia (65. Margaritha), Hansen (46. Antonisse). Trenér: Advocaat.

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