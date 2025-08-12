Fotbal

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Západočeši sice v domácí odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ale dvojzápas po úvodní venkovní porážce 0:3 otočit nedokázali.
Miroslav Koubek a Russell Martin (Viktoria Plzeň - Rangers)
Miroslav Koubek a Russell Martin (Viktoria Plzeň - Rangers) | Foto: ČTK

Viktorii poslal do vedení v 41. minutě Rafiu Durosinmi, po hodině srovnal Lyall Cameron. Z řady dalších šancí domácích se prosadil už jen v 83. minutě střídající Svetozar Markovič.

Český tým ani tentokrát z papírově silnější nemistrovské "větve" kvalifikace nepostoupí. Viktoria nedosáhla na vysněnou pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, na cestě do ní by musela zdolat ještě závěrečné 4. předkolo. V milionářské soutěži se na podzim představí z tuzemských klubů jen Slavia coby úřadující šampion, Plzeň si zahraje hlavní část Evropské ligy.

Západočeši ani napodruhé v historii nedokázali otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod venku utrpěli porážku o tři branky. Stejně jako v březnu 2014 proti Lyonu v odvetě vyhráli "jen" 2:1.

Povedlo se jim aspoň po dvou soutěžních duelech zvítězit, doma triumfovali ve čtvrtém utkání sezony poprvé. Rangers utrpěli premiérovou porážku v ročníku, příliš mrzet je to ale nemuselo.

Trenér Viktorie Miroslav Koubek vzhledem k velmi nepříznivému výsledku z Glasgow vsadil na ofenzivní základní sestavu a od úvodu nasadil tři útočníky Durosinmiho, Adua a kapitána Vydru. Oproti úvodnímu duelu místo Markoviče zařadil do stoperské trojice mladíka Palusku a v záloze tentokrát dostal šanci Valenta. Mezi tyčemi pak nechyběla brankářská jednička Jedlička, který se vrátil po zranění hlavy s ochrannou maskou už o víkendu.

Hostům se povedlo otupit očekávaný počáteční tlak Viktorie a v prvních 20 minutách dokonce více drželi míč. V druhé části úvodního dějství nicméně začali domácí hrozit. Nejprve Memič křížnou střelou o kousek minul, ve 27. minutě pak protáhl brankáře Butlanda tvrdou ranou zpoza vápna Červ. Vzápětí po rohu hlavičkoval Spáčil a gólman Rangers balon raději vyrazil nad břevno.

Ve 38. minutě se dostal z pravé strany do brejku Adu, tísněn protihráčem ale zakončil vedle a nenavázal na branku z víkendového ligového duelu proti Slovácku (1:1). Za tři minuty už Západočeši otevřeli skóre. Spáčil rychle rozehrál přímý kop přenesením na pravou stranu na Memiče, jenž přetlačil strážce a připravil branku nabíhajícímu Durosinmimu. Nigerijský útočník si připsal třetí soutěžní gól v sezoně.

Viktoria vstoupila aktivně i druhé půle a na chvíli sevřela soupeře před jeho vápno. V 50. minutě z pravé strany zakončil Memič a jen o kousek minul vzdálenější tyč. Poté musel kvůli zranění vystřídat stoper Dweh a nahradil ho Markovič.

Rangers dlouho brankáře Jedličku prakticky neohrozili, po hodině ale ze své první větší šance udeřili. Diomandé v 61. minutě našel zpětnou přihrávkou střídající Pereiru a jeho pokus zblízka tečoval do sítě Cameron.

Domácí v tu chvíli znovu potřebovali k prodloužení dát aspoň další tři branky. Vrátit vedení jim mohl střídající Kabongo, který ale těsně přestřelil, mimo zamířil i Vydra.

Bičík: Kartu od Pechance schvaluju. Plzeň se nemůže rozjet a nejde jen o Šulcovy góly

fotbal, Fortuna:Liga 2023/2024, Sparta - Plzeň, Ondřej Pechanec

Ještě větší šanci měl v 75. minutě Adu, jeho pokus téměř zázračně vytáhl gólman Butland. Viktoria po prostřídání znovu dostala skotského vicemistra a účastníka čtvrtfinále minulé sezony Evropské ligy pod drtivý tlak.

V 79. minutě se natlačil do zakončení jeden z čerstvých hráčů Havel, Butland nicméně znovu zasáhl. Neprosadil se ani Vydra, až v 83. minutě překonal hostujícího gólmana hlavičkou po Kabongově centru střídající Markovič.

Více zdramatizovat dvojzápas už domácí nedokázali ani v hektickém sedmiminutovém nastavení, diváci je přesto odměnili potleskem vestoje a skandováním "Vítej, Evropo". Plzeň v kvalifikacích pohárů neuspěla poprvé po devíti úspěšných dvojutkáních.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers 2:1 (1:0)

Branky: 41. Durosinmi, 83. Markovič - 61. Cameron. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Paluska - Gassama, Djiga. Diváci: 11.341. První zápas: 0:3, postoupili Rangers.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh (56. Markovič), Jemelka - Memič (69. Havel), Červ, Valenta (84. Panoš), Spáčil (69. Souaré) - Vydra, Adu - Durosinmi (69. Kabongo). Trenér: Koubek.

Rangers: Butland - Tavernier, Djiga, Souttar, Jefté - Diomandé (68. Rothwell), Raskin - Antman (87. Bajrami), Cameron (69. Dowell), Gassama (87. Cortés) - Dessers (54. Danilo Pereira). Trenér: Martin.

 
Další zprávy