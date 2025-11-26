Fotbal

Staněk natáhl ruku až k Bratislavě, žasnou Španělé. Jinak ale Slavii vůbec nešetřili

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Španělská média považují remízu fotbalistů Bilbaa 0:0 v pražském Edenu se Slavií za ztrátu pro baskický celek. Podle novinářů byli hosté v duelu Ligy mistrů lepším týmem. Čeští šampioni mohou za zisk bodu děkovat především brankáři Jindřichu Staňkovi, jenž vychytal několik gólových šanci.
Robert Navarro slávistické obraně několikrát zatopil, na Jindřicha Staňka ale vyzrát nedokázal
Robert Navarro slávistické obraně několikrát zatopil, na Jindřicha Staňka ale vyzrát nedokázal | Foto: ČTK

"Hostující mužstvo bylo v utkání výrazně lepší, brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem. Slavia svým přímočarým fotbalem v některých fázích dokázala soupeře zatlačit, ale obrana fungovala skvěle. Čeští šampioni nepřipomínali tým, který loni tak příjemně překvapil na San Mamés," připomněl list Mundo Deportivo duel Evropské ligy, který vyhrálo Bilbao šťastně 1:0. "Pokud si někdo zasloužil tři body, byl to Athletic," podotkl baskický deník Berria.

Zápas nabídl na těžkém terénu a za vytrvalého sněžení hodně soubojů a celkem 43 faulů. Více gólových šancí mělo Bilbao. Celkem třikrát mohl skórovat v úvodu druhé půle záložník Roberto Navarro, Staněk ho ale pokaždé vychytal. Blýskl se zejména proti hlavičce z malého vápna, kterou vytáhl z brankové čáry.

"Athletic měl drtivý nástup do druhé půle, ale Staněk se proměnil v zeď. Navarro zakončoval ve všech případech dobře, brankářova reakce ale byla ještě lepší," ocenila Berria. "Zákrok proti Navarrově hlavičce byl neuvěřitelný, Staněk natáhl ruku až někam k Bratislavě," napsal deník Marca. "Míč jen zázrakem neskončil v síti," přidal Diario AS.

Oba týmy si výrazně zkomplikovaly šance na postup do play off. Slavia má po pěti kolech tři body, Bilbao jen o bod více. "Liga mistrů je pro Athletic stále zakletá. Tento výsledek je vzhledem k postupovým nadějím velká facka," uvedla Marca. "Remíza je lepší než nic, ale postup už je téměř nemožný," dodala Berria.

 
Mohlo by vás zajímat

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Proč je z Coufala Zoufal a z Nedvěda trapná figurka? Odpověď dali Rulík s Pastrňákem

Proč je z Coufala Zoufal a z Nedvěda trapná figurka? Odpověď dali Rulík s Pastrňákem

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City
Fotbal sport Obsah Athletic Bilbao Liga mistrů

Právě se děje

před 11 minutami
Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38
Zahraničí

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Požár, který ve středu zachvátil obytný komplex, v Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Šíření plamenů napomohlo bambusové lešení.
před 29 minutami
Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují
2:05
Zahraničí

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Přepis rozhovorů mezi Stevem Witkoffem a Jurijem Ušakovem zveřejnila v noci na středu Bloomberg.
před 30 minutami
Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut
Domácí

Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

V Roudnici nad Labem nákladní vlak strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí.
před 33 minutami
Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu
1:07
Film

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

Ve filmu talentovaného režiséra a scenáristy Ondřeje Hudečka se objeví Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Trump ohrožuje armádu i občany

před 1 hodinou
Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo
Zahraničí

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má řešit šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě
Fotbal

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Německý fotbal si užívá sladké vítězství. Bayer Leverkusen dokázal na Etihad Stadium potupit domácího giganta Manchester City.
Další zprávy