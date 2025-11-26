Staněk natáhl ruku až k Bratislavě, žasnou Španělé. Jinak ale Slavii vůbec nešetřili

"Hostující mužstvo bylo v utkání výrazně lepší, brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem. Slavia svým přímočarým fotbalem v některých fázích dokázala soupeře zatlačit, ale obrana fungovala skvěle. Čeští šampioni nepřipomínali tým, který loni tak příjemně překvapil na San Mamés," připomněl list Mundo Deportivo duel Evropské ligy, který vyhrálo Bilbao šťastně 1:0. "Pokud si někdo zasloužil tři body, byl to Athletic," podotkl baskický deník Berria.
Zápas nabídl na těžkém terénu a za vytrvalého sněžení hodně soubojů a celkem 43 faulů. Více gólových šancí mělo Bilbao. Celkem třikrát mohl skórovat v úvodu druhé půle záložník Roberto Navarro, Staněk ho ale pokaždé vychytal. Blýskl se zejména proti hlavičce z malého vápna, kterou vytáhl z brankové čáry.
"Athletic měl drtivý nástup do druhé půle, ale Staněk se proměnil v zeď. Navarro zakončoval ve všech případech dobře, brankářova reakce ale byla ještě lepší," ocenila Berria. "Zákrok proti Navarrově hlavičce byl neuvěřitelný, Staněk natáhl ruku až někam k Bratislavě," napsal deník Marca. "Míč jen zázrakem neskončil v síti," přidal Diario AS.
Oba týmy si výrazně zkomplikovaly šance na postup do play off. Slavia má po pěti kolech tři body, Bilbao jen o bod více. "Liga mistrů je pro Athletic stále zakletá. Tento výsledek je vzhledem k postupovým nadějím velká facka," uvedla Marca. "Remíza je lepší než nic, ale postup už je téměř nemožný," dodala Berria.