Stadion za miliardy ohromuje svět. Češi si zahrají v dalším futuristickém paláci

Po fotbalové sopce v Guadalajaře čeká český tým znovu unikátní stavba. Stadion v Atlantě připomíná obří fotoaparát i kosmickou loď.
Když čeští fotbalisté nastoupili v Guadalajaře proti Koreji k prvnímu utkání mistrovství světa, hráli na stadionu, kterému fanoušci přezdívají fotbalová sopka.
Jejich druhý zápas proti Jihoafrické republice je zavede do prostředí, které působí ještě futurističtěji. Atlanta Stadium, běžně známý jako Mercedes-Benz Stadium, patří mezi nejmodernější sportovní arény na světě.
Na první pohled zaujme jeho střecha. Tvoří ji osm obřích pohyblivých segmentů, které se při otevření rozestoupí podobně jako clona fotoaparátu. Architekti se inspirovali římským Pantheonem, výsledek ale mnozí přirovnávají spíše ke kosmické lodi ze sci-fi filmu.
„Chtěli jsme vytvořit něco, co tu ještě nebylo,“ vysvětloval po otevření stadionu jeho hlavní architekt Bill Johnson. A skutečně se mu to povedlo. Stavba dokončená v roce 2017 stála téměř dvě miliardy dolarů a rychle se zařadila mezi nejznámější sportovní arény světa.
Češi navíc budou hrát v podmínkách, které se od většiny stadionů na letošním šampionátu výrazně liší.
Atlanta patří mezi několik dějišť, kde lze díky uzavíratelné střeše a výkonnému klimatizačnímu systému prakticky eliminovat vliv počasí. Zatímco některé týmy bojují s vedrem a vysokou vlhkostí, zde panují téměř laboratorní podmínky.
Stadion pojme přibližně 75 tisíc diváků a během šampionátu hostí celkem osm utkání včetně semifinále. Jako první se v Atlantě odehrál duel Španělska s Kapverdami.
FIFA areál během turnaje oficiálně přejmenovala na Atlanta Stadium, protože pravidla zakazují používání komerčních názvů arén.
Nejde však jen o fotbal. Domácím prostředím je stadion pro tým Atlanta United, který pravidelně přitahuje návštěvy, o jakých se většině evropských klubů může jen zdát.
Na některé zápasy MLS dorazí přes sedmdesát tisíc fanoušků. Atmosféra bývá tak bouřlivá, že se Atlanta řadí mezi nejhlasitější stadiony Severní Ameriky.
Technologické vybavení odpovídá pověsti futuristické stavby. Kolem horní části tribun vede obří kruhová obrazovka, která patří k největším na světě. Fanoušci mají pocit, že dění na hřišti sledují současně z několika úhlů najednou.
Zajímavostí je i přístup k občerstvení. Majitel stadionu Arthur Blank dlouhodobě prosazuje filozofii, že návštěva sportovní akce nemá fanoušky finančně zruinovat. Proto jsou ceny jídla a nápojů výrazně nižší než na většině amerických stadionů.
Jen několik minut chůze od stadionu, kde nastoupí čeští fotbalisté, se nachází Centennial Olympic Park. Právě tam otřásl olympiádou 1996 bombový atentát, při němž zahynuli dva lidé a více než stovka dalších utrpěla zranění.
Po vulkanických tvarech Guadalajary tak čeká český tým další architektonický extrém. Tentokrát však ne pod otevřeným nebem, ale pod obřím objektivem, který patří k nejpozoruhodnějším symbolům celého mistrovství světa.
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