Stadion nedáme. Praha 3 odmítá snahu Viktorie Žižkov, nabízí ale pronájem za korunu

Vedení Prahy 3 nepřijalo nabídku majitele druholigového fotbalového klubu Viktoria Žižkov na odkup žižkovského stadionu.

V protinávrhu mu nabídlo novou nájemní smlouvu na deset let za korunu a investici do stadionu ve výši 25 milionů korun. S odkazem na dnešní rozhodnutí radních Prahy 3 to řekla mluvčí městské části Lucie Bukovanská. Radnice je podle starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09) otevřena dalším jednáním například o spolupráci na projektu stavby nového stadionu.

Nový majitel klubu Martin Louda městskou část oslovil s nabídkou na odkup stadionu za odhadní cenu s tím, že se zaváže stadion zachovat a výrazně do něj investovat.

Na prodej však spěchal a chtěl ho dokončit do června, protože podle FAČR stadion nesplňuje podmínky pro pořádání druholigových zápasů. "V takto krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný," uvedl dnes Ptáček.

Radnice navrhuje, že městská část spolu s magistrátem investuje do stadionu 25 milionů korun tak, aby vyhovoval požadavkům FAČR. S novou desetiletou smlouvou by navíc klub ušetřil ročně 12 milionů za nájem, dodal starosta.

Klub by navíc byl výhradním nájemcem a správcem, takže by mohl uzavírat další podnájemní smlouvy a příjmy z nich by šly jemu.

Radnice chce podle starosty zaručit, že pozemky budou i do budoucna využity pro sportovní účely a nebude je možné použít například pro developerskou výstavbu. Radnici podle něj v minulosti dorazila řada nabídek od developerských firem, které měly o odkup stadionu a pozemků pod ním zájem.

Louda podle Ptáčka zmiňoval i možnost stavby nového stadionu, čemuž se radnice nebrání. Jako vhodná forma spolupráce by se podle něj v takovém případě jevil dlouhodobý pronájem pozemku až na 99 let, případně společný podnik, do kterého by radnice pozemek vložila.

Ptáček dříve uvedl, že aby stadion dostál požadavkům asociace, je do něj potřeba investovat asi 50 milionů korun. Dodal, že městská část do něj od roku 2016 investovala 23 milionů.

Louda je majitelem Viktorie Žižkov od ledna. S předchozími majiteli měla městská část problémy, s klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.