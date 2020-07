234 schodů do fotbalového nebe. Na Julisce hrál i Cruijff, ale králem byl Masopust

V průběhu pandemie koronaviru v Česku opět stouplo nelegální stahování filmů. Na panelové diskusi, kterou ve čtvrtek v Praze uspořádal karlovarský festival, to řekla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Podle ní je stávající situace příležitostí k osvětě, protože mnoho lidí stále neví, zda si audiovizuální obsah stahuje legálně, nebo nelegálně.

"Připravovaná novela autorského zákona obsahuje sice nástroje, které by měly pomoci zneškodňovat nelegální úložiště. Uživatelé by také měli vědět, že když platí za bajty, neznamená to, že platí za autorská práva," řekla Fraňková. Podle ní jsou české legální VOD platformy stále málo vidět a je třeba posílit jejich propagaci.

Ivo Andrle z distribuční společnosti Aerofilms konstatoval, že jeho firmě během krize stoupla distribuce formou video-on-demand, to znamená videa na vyžádání. "Zasáhlo to lidi, na které bychom si netroufli, zájem se vrací na 2,5 až trojnásobek toho, co bylo před krizí," řekl Andrle. Legální nabídka stahování filmů v Česku ale stále není širší než nabídka toho, co poskytují nelegální servery, dodal.