Fotbal

Srazil jsem nás na kolena, vyčítal si Staněk obří minelu. Je silný, podpořil ho Vlček

Sport Sport
před 3 hodinami
Nezářili, byli pod permanentním tlakem, přesto drželi fotbalisté Slavie bez větších potíží půl hodiny na hřišti Interu Milán bezbrankový stav. Než přišla obří minela gólmana Jindřicha Staňka, který Italům nabídl klíčovou první trefu. Favorit si pak už bez problémů došel v Lize mistrů pro vítězství 3:0. "Srazil jsem nás na kolena," vyčítal si brankář českého šampiona.
fotbal, Liga mistrů 2025/2026, Inter Milán - Slavia Praha
fotbal, Liga mistrů 2025/2026, Inter Milán - Slavia Praha
Radost fotbalistů Interu Milán
fotbal, Liga mistrů 2025/2026, Inter Milán - Slavia Praha
Radost fotbalistů Interu Milán Zobrazit 14 fotografií

V domácí nejvyšší soutěži v posledním kole nechytal, dával se dohromady po viróze. Do prvního venkovního duelu Slavie v hlavní fázi nejprestižnější evropské soutěže naskočil.

"Čekali jsme, jak se budu cítit. Rozhodnutí bylo na mně. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdu," soukal ze sebe Staněk po střetnutí v Miláně.

Prodělané zdravotní potíže z chyby nevinil. "Neznamená, že bych nebyl připravený. Bohužel jsem udělal obrovskou chybu, vím to," klopil oči devětadvacetiletý muž s rukavicemi.

"Srazil jsem nás na kolena. Strašně mě to mrzí," doplnil smutně.

V osudný moment chtěl po malé domů konstruktivně rozehrát na stopera, jenže míč posunul přesně k domácímu kapitánovi Lautaru Martínezovi, který měl před sebou prázdnou branku, To nešlo neproměnit.

"I když první půle nebyla dobrá, tohle nás strašně srazilo," věděl Staněk. "Za čtyři minuty jsme dostali druhý gól. Dnes se mi to nepovedlo," uzavřel sebezpytování.

Od spoluhráčů ovšem žádné výčitky neslyšel. "Říkali jsme mu jenom, že se nic neděje, protože Jindra je fantastický gólman," prozradil obránce Tomáš Vlček.

"Snažili jsme se ho podpořit. Kdyby se to stalo komukoliv jinému, tak se zachováme stejně," byl si jistý stoper Pražanů.

Vlček zároveň tuší, že nepříjemný moment nezanechá na spoluhráči stopy. "Jindra má skvěle nastavenou hlavu. Je silný, nic to s ním neudělá," věřil strakonickému rodákovi.

"Tohle jsou věci, které se ve fotbale dějou a budou se dít. Každý udělá v kariéře takovou chybu," dodal Vlček.

 
Mohlo by vás zajímat

Liverpool překvapivě padl v Istanbulu, Jaroš trpěl v bráně Ajaxu

Liverpool překvapivě padl v Istanbulu, Jaroš trpěl v bráně Ajaxu

Slavia neměla na Sin Siru nárok. Dostala tři góly, sama nic nevymyslela

Slavia neměla na Sin Siru nárok. Dostala tři góly, sama nic nevymyslela

Inter Milán - Slavia 3:0. Pražané si vezou domů zaslouženou prohru

Inter Milán - Slavia 3:0. Pražané si vezou domů zaslouženou prohru

Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy

Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy
Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Liga mistrů

Právě se děje

před 22 minutami
Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan
Domácí

Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

"Obálka je autentická. Všechny ukazatele nasvědčují tomu, že dokument psal ve 30. letech Jan Masaryk," uvedla historička Dagmar Hájková.
Aktualizováno před 40 minutami
Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí
Hudba

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Přezdívali jí Černá perla. Provokovala svým polonahým tancem, ale taky se angažovala v odboji. Před 100 lety za jediný večer dobyla Paříž.
před 49 minutami
Může jít o zásadní zlom pro Ukrajinu. „Koaliční letku“ doplní klíčová posila
Zahraničí

Může jít o zásadní zlom pro Ukrajinu. „Koaliční letku“ doplní klíčová posila

Dodávka gripenů představuje nejen vojenský, ale i symbolický zlom. Je to poprvé, kdy Ukrajina získá moderní stíhačky vyvinuté proti ruské hrozbě.
před 52 minutami
Jemenští povstalci se přihlásili k pondělnímu útoku na nákladní loď
Zahraničí

Jemenští povstalci se přihlásili k pondělnímu útoku na nákladní loď

Útok zranil dva členy posádky, které se musela evakuovat. Na nákladní lodi vypukl také požár.
před 53 minutami
"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva
Tenis

"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva

Ruská tenisová hvězda Daniil Medveděv v posledních měsících plní stránky médií spíš kvůli svým excesům a výbuchům hněvu než herním uměním.
Aktualizováno před 57 minutami
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Kontrolní úřad kritizuje Černochovou za opožděný nákup raket, ta kritiku odmítá
Domácí

Kontrolní úřad kritizuje Černochovou za opožděný nákup raket, ta kritiku odmítá

Ministerstvo pochybení odmítá. Zpoždění zdůvodnilo tím, že kvůli platbám za jiné zakázky nemělo na střely peníze.
Další zprávy