Srazil jsem nás na kolena, vyčítal si Staněk obří minelu. Je silný, podpořil ho Vlček

V domácí nejvyšší soutěži v posledním kole nechytal, dával se dohromady po viróze. Do prvního venkovního duelu Slavie v hlavní fázi nejprestižnější evropské soutěže naskočil.
"Čekali jsme, jak se budu cítit. Rozhodnutí bylo na mně. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdu," soukal ze sebe Staněk po střetnutí v Miláně.
Prodělané zdravotní potíže z chyby nevinil. "Neznamená, že bych nebyl připravený. Bohužel jsem udělal obrovskou chybu, vím to," klopil oči devětadvacetiletý muž s rukavicemi.
"Srazil jsem nás na kolena. Strašně mě to mrzí," doplnil smutně.
V osudný moment chtěl po malé domů konstruktivně rozehrát na stopera, jenže míč posunul přesně k domácímu kapitánovi Lautaru Martínezovi, který měl před sebou prázdnou branku, To nešlo neproměnit.
"I když první půle nebyla dobrá, tohle nás strašně srazilo," věděl Staněk. "Za čtyři minuty jsme dostali druhý gól. Dnes se mi to nepovedlo," uzavřel sebezpytování.
Od spoluhráčů ovšem žádné výčitky neslyšel. "Říkali jsme mu jenom, že se nic neděje, protože Jindra je fantastický gólman," prozradil obránce Tomáš Vlček.
"Snažili jsme se ho podpořit. Kdyby se to stalo komukoliv jinému, tak se zachováme stejně," byl si jistý stoper Pražanů.
Vlček zároveň tuší, že nepříjemný moment nezanechá na spoluhráči stopy. "Jindra má skvěle nastavenou hlavu. Je silný, nic to s ním neudělá," věřil strakonickému rodákovi.
"Tohle jsou věci, které se ve fotbale dějou a budou se dít. Každý udělá v kariéře takovou chybu," dodal Vlček.