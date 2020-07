Sportovní řešení, na kterém se shodla většina, řekl o zrušení baráže Svoboda

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda považuje zrušení baráže o nejvyšší soutěž a navýšení počtu účastníků první ligy pro příští sezonu na 18 týmů za nejčistší možné řešení. Věří, že závěr skupiny o záchranu se dokončí na hřišti a bez postranních úmyslů.

Ligové grémium profesionálních klubů dnes odsouhlasilo, že se dohrají pouze zbylá dvě kola skupiny o záchranu a baráž mezi 14. a 15. týmem první ligy a druhým a třetím celkem druhé ligy se zruší.

Mezi elitu projdou hned tři kluby. Závěr prodloužené sezony, kterou už v březnu na dva a půl měsíce přerušila koronavirové pandemie, zkomplikovaly na začátku července pozitivní testy na koronavirus u několika hráčů Karviné.

"Tohle nám přišlo jako sportovně nejčistější řešení, byla na něm výrazně většinová shoda. Ve hře ještě byla varianta případného utkání mezi šestnáctým týmem první ligy a třetím ze druhé, ale to by v případě uvalení karantény zavdávalo příležitost ke spekulacím," řekl novinářům Svoboda.

"Jednání grémia bylo velmi věcné, konstruktivní. Všichni si uvědomují závažnost situace. Na všechny jsem apeloval, aby k tomu nepřistupovali primárně tak, kdo je s kým kamarád a kdo komu přeje postup, sestup nebo záchranu. Ale tak, že je to naše společná zodpovědnost," dodal.

Pokud by se poslední dvě kola skupiny o záchranu nedohrála, z tria ohrožených klubů Karviná, Opava a Příbram by nikdo nespadl a z druhé ligy by postoupily jen dva celky. Svoboda věří, že k tomu nedojde.

"V situaci, do které jsme se kvůli covidu-19 ne vlastní vinou dostali, jsme ušli poměrně velký kus cesty. Podařilo se nám dohrát druhou ligu, dvě skupiny v první lize. Byla by velká škoda, kdyby teď převážily některé partikulární zájmy. Musíme si všichni uvědomit, jakou máme zodpovědnost vůči partnerům, fanouškům. Doufám, že se bude i o posledních místech rozhodovat na trávníku. Chápu kluby v dolní polovině tabulky, situace je pro ně složitá. Na druhou stranu mají tolik bodů, kolik mají. Za to nemůže nikdo jiný. Je fér se o to porvat na hřišti," podotkl Svoboda.

První ligu bude hrát poprvé v samostatné historii 18 týmů. Po příští sezoně se ale soutěž opět vrátí k tradičním 16 celkům, sestupovat tedy budou tři mužstva a z druhé ligy projde mezi elitu jen vítěz.

"Nechtěli jsme hrát s lichým počtem. Vyhodnotili jsme si to tak, že při všech problémech, které budeme mít, nám varianta hrát v 17 týmech oproti 18 celkům nepřináší žádné pozitivum, jen samá negativa. Když máte o jednoho účastníka navíc, má to samozřejmě nějaké ekonomické konsekvence. Rýsují se tam nějaké dohody, tak uvidíme," řekl Svoboda.

Kvůli rozšíření počtu účastníků bude na rok zrušena nadstavba, s níž ve smlouvách počítali sponzoři. "Je to nová situaci i pro naše partnery, kontrakty podepisovali pro nějaký hrací formát. Budeme o tom muset s nimi jednat. Jaké to bude mít dopady na příští ročník, to budeme řešit na příštím grémiu. Je to nestandardní situace. Věřím, že se nám od partnerů nějakým způsobem v dobrém vrátí to, že jsme pro ně udělali maximum. Abychom jim fotbal doručili. Že jsme to neodpískali při první příležitosti, že děláme vše, abychom to dohráli," uvedl Svoboda.

"Tohle je mimořádná sezona, covid ji poškodil. Ztráty utrpěla LFA i všechny kluby. Postižená bude i ta příští sezona, myslím, že ekonomické dopady budou možná ještě výraznější. To je život," dodal.

LFA chce od příští sezony na klubech důsledněji vyžadovat dodržování hygienických opatření. "Všichni musí k profesionální soutěži přistupovat tak, aby riziko karantény co nejvíc minimalizovali. Karviné se musím zastat, situace v regionu je mimořádná. OKD se nezavře jen tak. Na druhou stranu je třeba, aby si hráči uvědomili, že je to o jejich odpovědnosti. Na jednu stranu dáme jasné doporučení, aby hráči nastupovali zvlášť, nepodávali si ruce. A pak vidíme, jak zápas končí a jeden s druhým se objímají, slaví s fanoušky," upozornil Svoboda.

"Na dnešním jednání byl přítomen předseda disciplinární komise (Richard Baček). Jasně jsme mu řekli, aby se v komisi zamysleli a předložili návrhy na doplnění disciplinárního řádu, aby tohle bylo postižitelné," dodal.

Se státními orgány bude LFA řešit možné úpravy karanténního režimu pro potřeby fotbalu.

"Jsou tady odvětví, která jsou postižena daleko fatálněji než první liga. Očekávám, že na to orgány nějak zareagují, že by karantény nemusely být dvoutýdenní, ale jen týdenní. Je tam navíc problém, že jednotlivé krajské hygieny jsou na sobě nezávislé. Je to specifické. Musíme se na příští sezonu připravit tak, abychom byli schopni garantovat, že ji dohrajeme. Musíme být schopni našim partnerům dát nějaké garance, že když někam přijde na 14 dní karanténa, neznamená to, že se 14 dní nebude hrát celá soutěž," doplnil Svoboda.