10. 4. Darja
Reklama
Reklama
Společná postupová euforie zapomenuta. Součkův West Ham rozdupal Krejčího a spol.

V anglické lize vyzněl souboj českých reprezentantů jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2.

Tomáš Souček v utkání proti WolverhamptonuFoto: CTK
Reklama

Pětadvacetiletý Hranáč se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.

Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.

Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.

Anglická fotbalová liga - 32. kolo:

Reklama
Reklama

West Ham - Wolverhampton 4:0 (42. a 83. Mavrapanos, 66. a 68. Castellanos).

1.

Arsenal

31

21

7

3

61:22

70

2.

Manchester City

30

18

7

5

60:28

61

3.

Manchester United

31

15

10

6

56:43

55

4.

Aston Villa

31

16

6

9

42:37

54

5.

Liverpool

31

14

7

10

50:42

49

6.

Chelsea

31

13

9

9

53:38

48

7.

Brentford

31

13

7

11

46:42

46

8.

Everton

31

13

7

11

37:35

46

9.

Fulham

31

13

5

13

42:44

44

10.

Brighton

31

11

10

10

41:37

43

11.

Sunderland

31

11

10

10

32:36

43

12.

Newcastle

31

12

6

13

44:45

42

13.

Bournemouth

31

9

15

7

46:48

42

14.

Crystal Palace

30

10

9

11

33:35

39

15.

Leeds

31

7

12

12

37:48

33

16.

Nottingham

31

8

8

15

31:43

32

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

31

7

9

15

40:50

30

19.

Burnley

31

4

8

19

33:60

20

20.

Wolverhampton

32

3

8

21

24:58

17

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Augsburg - Hoffenheim 2:2 (11. Claude-Maurice, 14. Gregoritsch - 35. Hranáč, 42. Touré).

1.

Bayern Mnichov

28

23

4

1

100:27

73

2.

Dortmund

28

19

7

2

60:28

64

3.

Lipsko

28

16

5

7

55:36

53

4.

Stuttgart

28

16

5

7

56:38

53

5.

Hoffenheim

29

15

6

8

57:43

51

6.

Leverkusen

28

14

7

7

58:39

49

7.

Frankfurt

28

10

9

9

52:53

39

8.

Freiburg

28

10

7

11

41:47

37

9.

Mohuč

28

8

9

11

35:43

33

10.

Augsburg

29

9

6

14

36:53

33

11.

Union Berlín

28

8

8

12

32:47

32

12.

Hamburk

28

7

10

11

32:41

31

13.

Mönchengladbach

28

7

9

12

35:48

30

14.

Brémy

28

7

7

14

31:49

28

15.

Kolín nad Rýnem

28

6

9

13

40:49

27

16.

St. Pauli

28

6

7

15

25:45

25

17.

Wolfsburg

28

5

6

17

38:63

21

18.

Heidenheim

28

3

7

18

29:63

16

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Protestní koncert proti vládě Viktora Orbána. Foto z 10. dubna 2026.

„Rusové, jděte domů!“ Desetisíce lidí v Budapešti přišly na koncert proti Orbánovi

Desetitisíce lidí v pátek zaplnily Náměstí hrdinů i přilehlé bulváry v centru Budapešti, aby se zúčastnily obřího sedmihodinového koncertu namířeného proti současnému režimu premiéra Viktora Orbána. Koncert provázejí vulgární vtipy, ostrá kritika vládní strany či popěvky jako „Rusové, jděte domů!“ s odkazem na současnou zahraniční politiku Orbána. V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama