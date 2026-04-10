Společná postupová euforie zapomenuta. Součkův West Ham rozdupal Krejčího a spol.

V anglické lize vyzněl souboj českých reprezentantů jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Obránce Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2.
Pětadvacetiletý Hranáč se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.
Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.
Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.
Anglická fotbalová liga - 32. kolo:
West Ham - Wolverhampton 4:0 (42. a 83. Mavrapanos, 66. a 68. Castellanos).
1.
Arsenal
31
21
7
3
61:22
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60:28
61
3.
Manchester United
31
15
10
6
56:43
55
4.
Aston Villa
31
16
6
9
42:37
54
5.
Liverpool
31
14
7
10
50:42
49
6.
Chelsea
31
13
9
9
53:38
48
7.
Brentford
31
13
7
11
46:42
46
8.
Everton
31
13
7
11
37:35
46
9.
Fulham
31
13
5
13
42:44
44
10.
Brighton
31
11
10
10
41:37
43
11.
Sunderland
31
11
10
10
32:36
43
12.
Newcastle
31
12
6
13
44:45
42
13.
Bournemouth
31
9
15
7
46:48
42
14.
Crystal Palace
30
10
9
11
33:35
39
15.
Leeds
31
7
12
12
37:48
33
16.
Nottingham
31
8
8
15
31:43
32
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
31
7
9
15
40:50
30
19.
Burnley
31
4
8
19
33:60
20
20.
Wolverhampton
32
3
8
21
24:58
17
Německá fotbalová liga - 29. kolo:
Augsburg - Hoffenheim 2:2 (11. Claude-Maurice, 14. Gregoritsch - 35. Hranáč, 42. Touré).
1.
Bayern Mnichov
28
23
4
1
100:27
73
2.
Dortmund
28
19
7
2
60:28
64
3.
Lipsko
28
16
5
7
55:36
53
4.
Stuttgart
28
16
5
7
56:38
53
5.
Hoffenheim
29
15
6
8
57:43
51
6.
Leverkusen
28
14
7
7
58:39
49
7.
Frankfurt
28
10
9
9
52:53
39
8.
Freiburg
28
10
7
11
41:47
37
9.
Mohuč
28
8
9
11
35:43
33
10.
Augsburg
29
9
6
14
36:53
33
11.
Union Berlín
28
8
8
12
32:47
32
12.
Hamburk
28
7
10
11
32:41
31
13.
Mönchengladbach
28
7
9
12
35:48
30
14.
Brémy
28
7
7
14
31:49
28
15.
Kolín nad Rýnem
28
6
9
13
40:49
27
16.
St. Pauli
28
6
7
15
25:45
25
17.
Wolfsburg
28
5
6
17
38:63
21
18.
Heidenheim
28
3
7
18
29:63
16
