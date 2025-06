Splněná povinnost, teď jde do tuhého, řekl Hašek. Čechy poprvé čeká favorit

Čeští fotbalisté po vítězství 2:0 nad Černou Horou i ve třetím utkání kvalifikace mistrovství světa udrželi stoprocentní bodovou bilanci, trenér Ivan Hašek ale nepropadá žádné velké euforii. Výhru v Plzni označil za splněnou povinnost a už myslel na pondělní venkovní duel proti největšímu favoritovi pětičlenné skupiny Chorvatsku.

Na tiskové konferenci nevyloučil, že sáhne k nějakým změnám v základní sestavě. Nejistý je stav ofenzivního univerzála Adama Hložka, který musel brzy střídat kvůli zranění.

Český celek po třech zápasech vede kvalifikační skupinu, z níž přímo postoupí na světový šampionát jen vítěz. Hlavní favorit Chorvatsko nicméně zatím odehrálo jen jedno utkání.

"Jestli chceme postoupit, tohle byla splněná povinnost. Teď už jde do tuhého, teď musíme být ready za tři dny proti Chorvatsku, kde to bude už jiný kalibr. Budeme se snažit," prohlásil Hašek.

"Jsou to jenom dva dny s cestováním, které máme na přípravu. Zítra pozápasový trénink a jeden předzápasový, takže určitě toho moc nenatrénujeme. Musíme se dát dohromady především v hlavách a připravit se na ten zápas mentálně. Díky našim analytikům a práci asistentů, kteří připravili dost materiálů, budeme mít Chorvaty načtené. Věřím, že ten zápas taky zvládneme," doplnil jednašedesátiletý kouč.

Jeho svěřenci již osm utkání neprohráli a doma podeváté za sebou zvítězili. Hašek nicméně zůstává ve střehu.

"Rád bych se usmíval, až postoupíme. Teď není moc času na nějaké uspokojení. Je prostě potřeba už přemýšlet, jak bychom zvládli zápas v pondělí," řekl Hašek.

Utkání s Černou Horou nedohrál střelec úvodní branky Hložek, který už v 28. minutě musel střídat. Zda bude mladík z Hoffenheimu v pondělí k dispozici, Hašek zatím odhadnout nedokázal.

"Hložan je v péči lékařů, uvidíme, jaký bude jeho stav dál. Vím, co je to za zranění, ale nechci to říkat," uvedl Hašek.

Nevyloučil, že v Chorvatsku udělá některé změny v základní sestavě.

"Zaprvé bude záležet na zdravotním stavu a na tom, v jaké kondici hráči budou. I když to tak možná nevypadalo, protože jsme hru kontrolovali, tak to dnes bylo fakt náročné. Budeme hráče teprve monitorovat, jak na tom kdo je a podle toho se rozhodneme," podotkl Hašek.

"Skoro každý post máme dublovaný. Ti hráči, co dostanou příležitost v pondělí, tam půjdou s tím, že jsou stoprocentně v pořádku. To je pro nás základ. Nejdříve je zdravotní stav a pak ty další věci," doplnil bývalý český reprezentant.

O základní sestavu si řekl záložník Michal Sadílek, který proti Černohorcům do druhé půle vystřídal Lukáše Červa.

"Přivezl si velmi dobrou formu z Holandska. Má obrovskou chuť na tréninku, takže ta volba byla potom jasná. Chtěli jsme dostat do hry hráče, který bude ještě více bránit Jovetiče, jenž byl hodně na míči. Tak jsme se rozhodli tímhle způsobem. Těch hráčů, kteří si říkají o sestavu, je daleko víc. Hrát jich bohužel může jen jedenáct," konstatoval Hašek.

Závěr zápasu s Černohorci byl poměrně vyhecovaný.

"Samozřejmě nikdo nechce prohrát a trošku se to vyostřilo ke konci. Udělali jsme tam jednu chybu, že jsme reagovali hloupě. Že jsme dostali žlutou kartu, když jdeme bránit hráče. I tohle musíme mít pod kontrolou. Soupeř některé věci neunesl, zákrok na Provoda byl na jasnou červenou kartu. Nevím, jestli se prostě dá ještě více faulovat," dodal Hašek.