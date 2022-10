Spartu v poháru přivítá Baník, Slavia míří do Karviné

Fotbalisté Baníku Ostrava ve šlágru osmifinále domácího poháru MOL Cupu přivítají finalistu minulého ročníku Spartu. Další z pražských klubů Slavia se představí na hřišti druholigové Karviné, obhájce trofeje Slovácko nastoupí doma proti Mladé Boleslavi. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Fotbalové asociace ČR na Strahově.

Zápasy Sparty s Ostravou patří k nejvyhecovanějším v Česku. Oba kluby se naposledy v poháru utkaly v osmifinále sezony 2020/21 a Letenští doma zvítězili 1:0. O rok dříve ve čtvrtfinále Sparta deklasovala v MOL Cupu Baník 5:0.

V zářijovém ligovém utkání na Letné se týmy rozešly smírně 1:1. Baník neporazil pražského rivala už 14 zápasů po sobě od domácího vítězství 3:2 v dubnu 2018, které zařídil dnes již bývalý útočník Milan Baroš. Vzájemný souboj bude speciální pro nového trenéra Ostravy Pavla Hapala, jenž v minulosti působil ve Spartě jako kouč i hráč.

"Myslím si, že je to velice atraktivní soupeř na domácím hřišti a bude to vynikající rozlučka s podzimní sezonou. Doufám, že se nám podaří vyprodat stadion. Nám i Spartě asi spousta hráčů odjede v tomto termínu na reprezentační srazy, ale bude to šance zase pro ostatní hráče," uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško. "Chtěli bychom se v poháru dostat co nejdál i s ohledem na to, že úvod ligové soutěže nám příliš nevyšel. Pohár je pro nás velmi důležitý," dodal.

Úředním hracím termínem je sobota 19. listopadu. Osmifinále poháru se odehraje po skončení podzimní části prvoligové sezony těsně před startem mistrovství světa v Kataru. Česká reprezentace na šampionát nepostoupila a čekají ji dva přípravné zápasy. Nejprve 16. listopadu přivítá v Olomouci Faerské ostrovy a o tři dny později uzavře letošní rok v Turecku.

Vedle Baníku se Spartou se v osmifinále odehrají další čtyři prvoligové souboje. Obhájce trofeje Slovácko vyzve Mladou Boleslav, Liberec přivítá Olomouc, České Budějovice budou hostit Hradec Králové, s nímž v předminulém kole prohrály v lize 0:3, a Teplice čeká souboj s nováčkem nejvyšší soutěže Brnem.

Ve zbylých třech zápasech se prvoligisté utkají s celky z nižších soutěží. Papírově nejsnadnější los mají Bohemians Praha 1905, kteří přivítají třetiligový Hlučín, přemožitele lídra nejvyšší soutěže a obhájce ligového titulu Plzně. Vedle Viktorie už z MOL Cupu vypadly i další dva týmy z nejvyšší soutěže Pardubice a Jablonec.

Slavii čeká dlouhá cesta do Karviné. Se Slezany, kteří po minulé sezoně sestoupili do druhé ligy, nemají červenobílí ideální bilanci. Soupeře v posledních třech vzájemných duelech v nejvyšší soutěži neporazili a v únoru s ním doma utrpěli šokující prohru 0:1. Druholigového soupeře vyzve i Zlín, který nastoupí proti Vyškovu, přemožiteli Jablonce.

Dvojice pro osmifinále fotbalového MOL Cupu: