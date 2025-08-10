Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

Sigma hrála od 37. minuty o deseti bez vyloučeného brankáře Jana Koutného, početní převahu využil po pauze Albion Rrahmani.
V nastavení byl vyloučen ještě hostující Jan Král. Hanáci utrpěli první porážku v ligové sezoně, Letenští v ní premiérově udrželi čisté konto.
Sparta Sigmě částečně oplatila prohru 1:3 z květnového finále poháru a doma ji zdolala po dvou zápasech.
Pražané zvítězili již v pěti soutěžních duelech po sobě. Ve čtvrtek porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy Ararat-Armenii 4:1 a v příštím týdnu je čeká odveta venku.
Hanáci začali na Letné aktivně, jak si v minulé sezoně zvykli, nenechali se zatlačit. Na první šanci nicméně přes 17 tisíc diváků čekalo do 21. minuty. Rrahmani vysunul do samostatného úniku Kuchtu, který si míč dobře nezpracoval a z úhlu brankáře Koutného neprostřelil. Olomoucký gólman vyrazil na roh.
Další klíčový okamžik už brankář Sigmy nezvládl. Vyběhl proti Rynešovu dlouhému pasu až před velké vápno, kde zasáhl míč rukou.
Videorozhodčí povolal sudího Pechance k monitoru, Koutný dostal červenou kartu a Olomouc hrála od 37. minuty o deseti. Sparta navíc dostala šanci přímého kopu z nebezpečné vzdálenosti, ale Birmančevič trefil pouze zeď.
⚽ Sigma bude proti Spartě dohrávat v deseti! Brankář Jan Koutný zahrál rukou mimo šestnáctku a dostal červenou kartu. 🟥 #chanceliga pic.twitter.com/1so5RIKCeG— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 10, 2025
Domácí se prosadili až po přestávce. Ševínský založil akci, Vydra přiťukl míč Rrahmanimu, který si zpracoval si míč kolem olomouckých obránců a v 56. minutě zakončil přesně k tyči. Kosovský útočník se s třemi góly dotáhl v tabulce střelců na vedoucí dvojici Vydru z Plzně a Chramostu z Jablonce.
Moc velkých šancí už si pak Pražané navzdory početní převaze nevytvořili. Velkou měl střídající Milla, ale tutovku mu zmařil brankář Hruška, který střelu nohou vyrazil na břevno. V nastaveném čase dostal za faul na Uchennu druhou žlutou kartu Král a hosté dohrávali o devíti.
Sparta těsný náskok udržela a bodovala poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů. Sigma v nejvyšší soutěži prohrála po čtyřech duelech, na Letné zvítězila jen ve dvou z minulých 19 ligových utkání.
4. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)
Branka: 56. Rrahmani. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Váňa - J. Beneš (video). ŽK: Ryneš, Uchenna, Kofod, Ševínský - Sláma, Král, Šíp. ČK: 37. Koutný (Olomouc), 90.+2 Král. Diváci: 17.434.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen (46. Haraslín), Ševínský - Kadeřábek, Kairinen (46. Kofod), Vydra (57. Sadílek), Ryneš - Birmančevič, Rrahmani (81. Eneme) - Kuchta (72. Milla). Trenér: Priske.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Breite (70. Langer), Spáčil - Navrátil (70. Dolžnikov), Tkáč (40. Hruška), Mikulenka (83. Michez) - Tijani (70. Šíp). Trenér: Janotka.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2.
|Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5.
|Jablonec nad Nisou
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6.
|Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8.
|Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9.
|Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11.
|Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12.
|Hradec Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13.
|Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14.
|Mladá Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1