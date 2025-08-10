Fotbal

Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

ČTK Sport ČTK, Sport
před 2 hodinami
Fotbalisté Sparty ve 4. kole první ligy zdolali v dlouhé přesilovce Olomouc 1:0. Letenští zůstali v sezoně nejvyšší soutěže neporaženi a se ziskem 10 bodů se v tabulce dotáhli na vedoucí Slavii a Zlín.
Pavel Kadeřábek slaví s Albionem Rrahmanim jediný gól zápasu.
Pavel Kadeřábek slaví s Albionem Rrahmanim jediný gól zápasu. | Foto: ČTK / Krumphanzl Michal

Sigma hrála od 37. minuty o deseti bez vyloučeného brankáře Jana Koutného, početní převahu využil po pauze Albion Rrahmani.

V nastavení byl vyloučen ještě hostující Jan Král. Hanáci utrpěli první porážku v ligové sezoně, Letenští v ní premiérově udrželi čisté konto.

Sparta Sigmě částečně oplatila prohru 1:3 z květnového finále poháru a doma ji zdolala po dvou zápasech.

Pražané zvítězili již v pěti soutěžních duelech po sobě. Ve čtvrtek porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy Ararat-Armenii 4:1 a v příštím týdnu je čeká odveta venku.

Hanáci začali na Letné aktivně, jak si v minulé sezoně zvykli, nenechali se zatlačit. Na první šanci nicméně přes 17 tisíc diváků čekalo do 21. minuty. Rrahmani vysunul do samostatného úniku Kuchtu, který si míč dobře nezpracoval a z úhlu brankáře Koutného neprostřelil. Olomoucký gólman vyrazil na roh.

Další klíčový okamžik už brankář Sigmy nezvládl. Vyběhl proti Rynešovu dlouhému pasu až před velké vápno, kde zasáhl míč rukou.

Videorozhodčí povolal sudího Pechance k monitoru, Koutný dostal červenou kartu a Olomouc hrála od 37. minuty o deseti. Sparta navíc dostala šanci přímého kopu z nebezpečné vzdálenosti, ale Birmančevič trefil pouze zeď.

Domácí se prosadili až po přestávce. Ševínský založil akci, Vydra přiťukl míč Rrahmanimu, který si zpracoval si míč kolem olomouckých obránců a v 56. minutě zakončil přesně k tyči. Kosovský útočník se s třemi góly dotáhl v tabulce střelců na vedoucí dvojici Vydru z Plzně a Chramostu z Jablonce.

Moc velkých šancí už si pak Pražané navzdory početní převaze nevytvořili. Velkou měl střídající Milla, ale tutovku mu zmařil brankář Hruška, který střelu nohou vyrazil na břevno. V nastaveném čase dostal za faul na Uchennu druhou žlutou kartu Král a hosté dohrávali o devíti.

Sparta těsný náskok udržela a bodovala poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů. Sigma v nejvyšší soutěži prohrála po čtyřech duelech, na Letné zvítězila jen ve dvou z minulých 19 ligových utkání.

Související

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Jan Chramosta, Jablonec

4. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 56. Rrahmani. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Váňa - J. Beneš (video). ŽK: Ryneš, Uchenna, Kofod, Ševínský - Sláma, Král, Šíp. ČK: 37. Koutný (Olomouc), 90.+2 Král. Diváci: 17.434.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen (46. Haraslín), Ševínský - Kadeřábek, Kairinen (46. Kofod), Vydra (57. Sadílek), Ryneš - Birmančevič, Rrahmani (81. Eneme) - Kuchta (72. Milla). Trenér: Priske.

Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Breite (70. Langer), Spáčil - Navrátil (70. Dolžnikov), Tkáč (40. Hruška), Mikulenka (83. Michez) - Tijani (70. Šíp). Trenér: Janotka.

Tabulka:

1. Slavia 4 3 1 0 8:2 10
2. Sparta 4 3 1 0 8:4 10
Zlín 4 3 1 0 8:4 10
4. Karviná 4 3 0 1 6:3 9
5. Jablonec nad Nisou 4 2 2 0 5:2 8
6. Olomouc 4 2 1 1 3:2 7
7. Liberec 4 2 1 1 8:6 7
8. Plzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. Teplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians 1905 4 1 0 3 1:6 3
11. Slovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. Hradec Králové 4 0 2 2 4:7 2
13. Dukla 4 0 2 2 1:5 2
14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 1
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

Crystal Palace má další senzační pohár. Liverpoolu góly čerstvých posil nestačily

Crystal Palace má další senzační pohár. Liverpoolu góly čerstvých posil nestačily
Fotbal sport Chance Liga Obsah AC Sparta Praha SK Sigma Olomouc

Právě se děje

před 2 hodinami
Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení
Fotbal

Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

Fotbalisté Sparty ve 4. kole první ligy zdolali v dlouhé přesilovce Olomouc 1:0. Letenští zůstali v sezoně nejvyšší soutěže neporaženi.
Aktualizováno před 3 hodinami
Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem
Česká liga

Přenos skončil
Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Sigmou Olomouc.
před 3 hodinami
Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál
Tenis

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Nasazení čeští tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka zvládli na turnaji v Cincinnati své úvodní zápasy a na akci Masters postoupili do 3. kola.
Aktualizováno před 4 hodinami
Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!
Domácí

Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!

Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá.
Aktualizováno před 5 hodinami
Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku
Fotbal

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 4. kole první ligy s Pardubicemi 1:1, Jablonec dokázal zvítězit nejtěsnějším rozdílem na hřišti Bohemians.
Aktualizováno před 5 hodinami
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 5 hodinami
"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu
Zahraničí

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

Podle izraelského premiéra Hamás uměle vytváří nedostatek jídla a pomoci v Pásmu Gazy.
Další zprávy