Fotbal

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Jiří Škuba ČTK Jiří Škuba, ČTK
před 1 hodinou
Byla to situace, která mohla ovlivnit průběh celého fotbalového derby. Ve 34. minutě utkání mezi Spartou a Slavií (1:1) došlo k souboji před vápnem Sparty, při kterém domácí Patrik Vydra prošlápl kotník slávisty Ivana Schranze a protože už měl žlutou kartu, měl jít okamžitě do sprch. Chybu po zápase přiznal i sám sudí Jan Všetečka.
Jindřich Trpišovský v derby se Spartou
Jindřich Trpišovský v derby se Spartou | Foto: ČTK

Druhá žlutá pro Vydru? Naopak, sudí Jan Všetečka ještě ukázal výhodu pro Spartu, která přecházela do útoku. Zákrok měl přitom přímo před sebou.

"Když jsem pak situaci viděl po zápase zpětně, měl jsem udělit druhou žlutou kartu, tím pádem červenou. Je to z důvodu, že pan Vydra sice zahraje míčem, ale pak přirozeně došlápne na nohu pana Schranze. Měl jsem vylučovat. Moje chyba," přiznal v pozápasovém rozhovoru sudí Jan Všetečka.

Lavička Slavie okamžitě vyletěla k postranní čáře. Asistent Milan Kerbr za svou reakci viděl žlutou kartu, v bezmocném gestu pak jen mrštil lahví s pitím o zem, zatímco se Schranz stále svíjel na zemi po ošklivém zákroku.

"Ivan má pochroumaný kotník, čeká ho vyšetření. Tohle nevidět, když to bylo pro všechny do očí bijící… Vydrovo vyloučení mohlo být pro vývoj zápasu zásadní," zlobil se po utkání trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Frustraci umocňoval fakt, že žlutou kartu chvíli předtím viděl i Štěpán Chaloupek za poměrně banální zákrok.

Své výtky kouč Slavie ovšem nesměroval na hlavního rozhodčího Všetečku, ale na jeho kolegy u videa. VAR sice nemá mandát zasahovat při udělení (druhé) žluté karty, samotný zákrok si ale říkal i o kartu barvy červené.

"Nechápu ale, že do toho nevstoupil, když vidíme, za co se jinde dávají červené karty. Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně," vinil Trpišovský sudího Karla Roučka, jenž seděl u videa.

Všetečky se - možná překvapivě - zastal. "V zákrytu se to asi může stát, nicméně nakonec dohráváme zápas v deseti my. Bohužel. Takové situace nejspíš k fotbalu patří. Paradoxně si myslím, že rozhodčí pískal fakt dobře, kdo to vidí zblízka, ví, že je to fakt těžké a složité."

Trenér Sparty Brian Priske následně o půli Vydru strategicky stáhl ze hřiště. A byla to naopak Slavia, kdo dohrával v deseti poté, co Tomáš Vlček skolil Veljka Birmančeviče, který utíkal sám na slávistickou branku.

K samotnému incidentu se pak dánský kouč postavil férově. "Souhlasím s tím, že Vydra měl být vyloučen, jeho zákrok na Schranze vypadal jako druhá žlutá karta. Jednu žlutou už měl, což byl první důvod, proč jsme Patrika o přestávce střídali. Druhým bylo, že jsme díky Mannsverkovi chtěli získat více klidu na míči a při rozehrávce," řekl.

 
Mohlo by vás zajímat

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Sparta - Slavia 1:1. Vyhrocené derby končí remízou, oslabení hosté se ubránili

Sparta - Slavia 1:1. Vyhrocené derby končí remízou, oslabení hosté se ubránili

Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Trakařem na derby, výprava ze Smržovky dorazila na Letnou přes Pražský hrad

Trakařem na derby, výprava ze Smržovky dorazila na Letnou přes Pražský hrad
Fotbal sport Obsah Chance Liga SK Slavia Praha AC Sparta Praha

Právě se děje

před 1 hodinou
Na svahu Mount Everestu uvěznila sněhová bouře asi 1000 lidí, zasahují tam záchranáři
Zahraničí

Na svahu Mount Everestu uvěznila sněhová bouře asi 1000 lidí, zasahují tam záchranáři

Stovky místních vesničanů a záchranné týmy byly nasazeny k odklízení sněhu, který blokuje přístup do oblasti v nadmořské výšce přes 4900 metrů.
před 1 hodinou
Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě
Fotbal

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Chybu po zápase přiznal i sám sudí Jan Všetečka.
Aktualizováno před 2 hodinami
U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stála
Regiony

U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stála

Provoz byl přerušený mezi stanicemi Břeclav a Moravská Nová Ves a v úseku Břeclav a Podivín.
před 2 hodinami
Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené
Domácí

Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené

Za milion korun v Praze jen stěží pořídíte slušnou garáž. Za stejné peníze se v mnoha českých městech dá koupit celý byt.
před 3 hodinami
„Strana anticyklistů“, zkratka AUTO a štědří sponzoři. Co víme o Motoristech sobě?
Domácí

„Strana anticyklistů“, zkratka AUTO a štědří sponzoři. Co víme o Motoristech sobě?

Motoristé sobě kandidovali do Poslanecké sněmovny poprvé. Jejich kořeny sahají až do roku 2017, u vzniká stála úplně jiná jména než dnes.
před 3 hodinami
Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí
Česká liga

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Fotbalisté Sparty ve šlágru 11. kola první ligy remizovali doma v derby se Slavií 1:1 a zůstali v čele tabulky o bod před pražským rivalem.
před 3 hodinami
Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře
Domácí

Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře

Velkými změnami projdou poslanecké kluby hnutí SPD, ale také Starostů a nezávislých. Řada politiků také neobhajovala svůj mandát.
Další zprávy