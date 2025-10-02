Fotbal

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

ČTK ČTK
před 58 minutami
Fotbalisté Sparty vstoupili do ligové fáze Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad Shamrock Rovers. V prvním poločase se gólově prosadili Lukáš Sadílek s Martinem Suchomelem a krátce po přestávce také Asger Sörensen. Za hosty snížil střídající Danny Mandroiu, ale poslední slovo měl v závěru střídající sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, který se vrátil do hry po více než měsíci.
Sparťané slaví první gól do sítě Shamrocku.
Sparťané slaví první gól do sítě Shamrocku. | Foto: Reuters

Pražané vyhráli doma i devátý soutěžní zápas v sezoně a ideálně se naladili na nedělní ligové derby na Letné proti obhájci titulu Slavii, před níž vedou tabulku o bod. Shamrock zdolali i potřetí, zkraje minulé sezony irský tým dvakrát porazili v kvalifikaci Ligy mistrů. Za tři týdny se svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho představí v Rijece.

Všech 36 účastníků Konferenční ligy tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každé z mužstev odehraje šest zápasů. Sparta i Shamrock se do hlavní fáze dostaly přes tři předkola, lídr české ligy startuje na podzim v Konferenční lize poprvé.

Pražanům chyběl ze zdravotních důvodů krajní záložník Preciado, naopak na lavičce začal Haraslín, který celé září vynechal vinou zranění. Letenští od začátku "zavřeli" soupeře na jeho polovině, brankáře McGintyho ale dlouho nedokázali přímo ohrozit. Mannsverk zpoza vápna dvakrát přestřelil, Kuchtova tečovaná střela z otočky skončila vedle.

Domácí skórovali z nenápadné akce ve 33. minutě. Lopes ve vlastním vápně zaváhal, čehož využil Rrahmani, který v pádu posunul míč před branku a Healy ho nestihl včas odvrátit před dobíhajícím a úspěšně zakončujícím Sadílkem. Devětadvacetiletý záložník skóroval za Spartu v soutěžním utkání poprvé od května a v pohárech se dočkal premiérového gólu.

V závěru úvodního dějství Sparta znovu udeřila. McGinty vyrazil Ševínského hlavičku po rohu Sadílka jen před sebe a pohotový Suchomel se zblízka nemýlil. Třiadvacetiletý záložník se zapsal mezi střelce ve druhém soutěžním zápase po sobě, do něhož nastoupil. Minulý týden se dvakrát trefil v domácím poháru do sítě divizních Karlových Varů.

Necelých pět minut po změně stran Letenští definitivně rozhodli. Sadílek s Birmančevičem nakrátko rozehráli roh a první jmenovaný "posadil" balon na hlavu dnešního kapitána Sörensena, který nedal McGintymu šanci. Dánský stoper se radoval z první soutěžní branky od dubna.

Birmančevič poté na gólmana nevyzrál střelou z úhlu. V 68. minutě naskočil do hry Haraslín. V 82. minutě Mandroiu povedenou ranou z otočky k tyči snížil, ale s vypršením základní hrací doby se ještě jednou radovali sparťané. Kuchta vyřešil brejk přihrávkou na Haraslína a ten skóroval do prázdné branky. V soutěžním ročníku zaznamenal třetí trefu. Sparta v této sezoně ve čtyřech utkáních Konferenční ligy třikrát vstřelila po čtyřech gólech.

Utkání 1. kola fotbalové Konferenční ligy:

Sparta Praha - Shamrock Rovers 4:1 (2:0)

Branky: 33. Sadílek, 44. Suchomel, 50. Sörensen, 90. Haraslín - 82. Mandroiu. Rozhodčí: Karaoglan - Sesigüzel, Tugral - Özütoprak (video, všichni Tur.). ŽK: Mannsverk, Rrahmani, Ševínský - Gaffney, Grant, Cleary, Burke. Diváci: 17.104.

Sparta: Vindahl - Ševínský, Sörensen (59. Uchenna), Zelený - Kadeřábek (76. Vydra), Mannsverk (76. Eneme), Sadílek, Suchomel - Rrahmani (59. Kuol), Birmančevič (68. Haraslín) - Kuchta. Trenér: Priske.

Shamrock: McGinty - Cleary, Lopes, O'Sullivan - Grant, Nugent (60. Watts), Healy (77. Malley), McEneff (60. Burke), Honohan - McGovern (60. Mandroiu), Gaffney (61. Noonan). Trenér: Bradley.

Konferenční liga - 1. kolo:

Dynamo Kyjev - Crystal Palace 0:2 (0:1), Bialystok - Hamrun 1:0 (0:0), Kuopio - Drita 1:1 (0:0), Lausanne - Breidablik 3:0 (3:0), Lech Poznaň - Rapid Vídeň 4:1 (3:0), Noah - Rijeka 1:0 (1:0), Omonia Nikósie - Mohuč 0:1 (0:0), Vallecano - Škendija Tetovo 2:0 (2:0), Zrinjski Mostar - Lincoln 5:0 (3:0), Aberdeen - Šachtar Doněck 2:3 (1:1), Celje - AEK Atény 3:1 (1:1), Fiorentina - Sigma Olomouc 2:0 (1:0), Legia Varšava - Samsunspor 0:1 (0:1), Čenstochová - Universitatea Craiova 2:0 (0:0), Shelbourne - Häcken 0:0, Slovan Bratislava - Štrasburk 1:2 (0:2), Sparta Praha - Shamrock Rovers 4:1 (2:0), AEK Larnaka - Alkmaar 4:0 (1:0).

1. Zrinjski Mostar 1 1 0 0 5:0 3
2. AEK Larnaka 1 1 0 0 4:0 3
3. Lech Poznaň 1 1 0 0 4:1 3
Sparta Praha 1 1 0 0 4:1 3
5. Lausanne 1 1 0 0 3:0 3
6. Celje 1 1 0 0 3:1 3
7. Crystal Palace 1 1 0 0 2:0 3
Čenstochová 1 1 0 0 2:0 3
Vallecano 1 1 0 0 2:0 3
Fiorentina 1 1 0 0 2:0 3
11. Šachtar Doněck 1 1 0 0 3:2 3
12. Štrasburk 1 1 0 0 2:1 3
13. Bialystok 1 1 0 0 1:0 3
Mohuč 1 1 0 0 1:0 3
Noah 1 1 0 0 1:0 3
Samsunspor 1 1 0 0 1:0 3
17. Kuopio 1 0 1 0 1:1 1
Drita 1 0 1 0 1:1 1
19. Häcken 1 0 1 0 0:0 1
Shelbourne 1 0 1 0 0:0 1
21. Aberdeen 1 0 0 1 2:3 0
22. Slovan Bratislava 1 0 0 1 1:2 0
23. Legia Varšava 1 0 0 1 0:1 0
Omonia Nikósie 1 0 0 1 0:1 0
Rijeka 1 0 0 1 0:1 0
Hamrun 1 0 0 1 0:1 0
27. AEK Atény 1 0 0 1 1:3 0
28. Dynamo Kyjev 1 0 0 1 0:2 0
Sigma Olomouc 1 0 0 1 0:2 0
Škendija Tetovo 1 0 0 1 0:2 0
Universitatea Craiova 1 0 0 1 0:2 0
32. Rapid Vídeň 1 0 0 1 1:4 0
Shamrock Rovers 1 0 0 1 1:4 0
34. Breidablik 1 0 0 1 0:3 0
35. Alkmaar 1 0 0 1 0:4 0
36. Lincoln 1 0 0 1 0:5 0
 
Mohlo by vás zajímat

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0
Fotbal sport Obsah Konferenční liga AC Sparta Praha

Právě se děje

před 47 minutami
Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel
Domácí

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Co si o průběhu debaty Petra Fialy a Andreje Babiše myslí autoři podcastu Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál?
Aktualizováno před 52 minutami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 55 minutami
Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu
Fotbal

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Fotbalisté Olomouce prohráli v úvodním duelu Konferenční ligy na hřišti Fiorentiny 0:2. Góly favorita dali Roberto Piccoli a v závěru Cher Ndour.
před 55 minutami
Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec
Fotbal

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Pavel Šulc v Evropské lize v Lyonu neproměnil penaltu, ale jeho tým přesto nad Salcburkem 2:0 vyhrál i díky dvěma asistencím Adama Karabce.
před 58 minutami
Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína
Fotbal

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Fotbalisté Sparty zdolali doma v úvodu ligové fáze Konferenční ligy Shamrock Rovers 4:1. Za Pražany se trefili Sadílek, Suchomel, Sörensen a Haraslín.
před 1 hodinou
Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc
Fotbal

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Trenér fotbalistů Malmö Anes Mravac po porážce 0:3 v Plzni v utkání druhého kola hlavní fáze Evropské ligy zkritizoval výkon rozhodčích.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy