Spartě trefil solidní náskok do odvety Rrahmani, Baník srazil vlastní gól Chaluše

Ve 22. minutě se ze strany Sparty prosadil Jan Kuchta, pojistku těsně před vypršením normální hrací doby přidal střídající Albion Rrahmani. Pražané se výrazně přiblížili účasti v podzimní hlavní fázi třetí nejvyšší pohárové soutěže, která by jim přinesla 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun).
Letenští vyhráli osmý soutěžní zápas po sobě a doma v pátém utkání této sezony uhájili stoprocentní bilanci. V Konferenční lize ovládli čtvrtý duel v řadě.
Odveta na hřišti lídra lotyšské ligy, kterého vede někdejší trenér Plzně Slovák Adrian Guľa, je na programu netradičně příští středu místo ve čtvrtek, kdy doma odehraje zápas 4. předkola Konferenční ligy jiný rižský tým RFS. Ještě předtím Sparta v neděli přivítá v lize pražského rivala Duklu.
Baník bude dohánět
O vítězství lídra slovinské ligy rozhodl vlastní gól Matěje Chaluše z 10. minuty. Odveta je na programu za týden na stadionu ve Vítkovicích.
Slezané po osmi soutěžních zápasech v sezoně mají na kontě stále jedinou výhru proti Austrii Vídeň, která jim stačila v minulém kole k postupu. V hlavní fázi evropské soutěže byli naposledy v Poháru UEFA v sezoně 2008/09.
Baníku úvodní dějství vůbec nevyšlo a chvílemi byl pod drtivým tlakem. Hned v první minutě Poplatnik hlavičkoval do tyče a jeho dorážku z malého vápna zázračně zlikvidoval brankář Holec. Sudí Masijev na konci akce nařídil penaltu po Chalušově skluzu na míč a kontaktu s Karničnikem, po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ale verdikt přehodnotil.
V osmé minutě ázerbájdžánští sudí nejprve neuznali gól domácích kvůli ofsajdu, videorozhodčí je ale znovu opravil. Chaluš se tak přece jen stal smutným hrdinou, když si hlavou srazil do vlastní sítě Iosifovův centr. Slezané ani v osmém soutěžním duelu v sezoně neudrželi čisté konto.
Čtvrtfinalista minulého ročníku Konferenční ligy potvrzoval, že je ofenzivním mužstvem, před dneškem nastřílel v 11 soutěžních zápasech 30 branek. Po čtvrthodině Tutyškinas hlavou těsně minul a záhy Zabukovnik opět trefil tyč. V 32. minutě Poplatnik po další Iosifovově nabídce ve stoprocentní šanci přestřelil. Neujala se ani Nietova tečovaná střela, která proletěla půl metru kolem vzdálenější tyče.
Hosté poprvé vystřelili na bránu v poslední minutě první půle, Rigovu hlavičku gólman Leban vyrazil. Velkou převahu slovinského celku vyjadřoval i poločasový počet střel 11:3 a držení míče 71 procent.
Ostravský trenér Hapal upravil rozestavení na systém s čtyřmi obránci a o přestávce sáhl ke třem změnám: na hřiště poslal Munksgaarda, Holzera a čerstvou posilu Plavšiče. Jeho mužstvu střídání prospěla a k vidění byl vyrovnanější souboj. Krátce po změně stran prověřil Lebana střelou z dálky opět Rigo. Na druhé straně Kvesič z úhlu rozvlnil jen boční síť.
Závěrečná půlhodina byla z obou stran výrazně opatrnější a 5327 diváků na stadionu Z’dežele dlouho čekalo na gólovou šanci. Tempu utkání neprospěla ani častá přerušení a zhoršující se terén. Až v 79. minutě se Iosifov řítil z pravé strany na Holce, slovenský brankář jeho nájezd vychytal. O chvíli později to domácí křídelník zkusil prudkou ranou a Holec konečky prstů vytlačil míč nad břevno.
Celje prolomilo nepříznivou bilanci v souboji slovinských a českých celků v soutěžích UEFA a v pátém utkání zaznamenalo pro svou zemi premiérovou výhru. Doma v pohárech zvítězilo po čtyřech utkáních, naopak Ostrava stejně dlouho čeká v Evropě na venkovní triumf.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:
Sparta Praha - FC Riga 2:0 (1:0)
Branky: 22. Kuchta, 90. Rrahmani. Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Di Paolo (video, It.). ŽK: Ryneš, Ševínský, Suchomel (mimo hřiště) - Černomordijs, Galo, Contreras. Diváci: 17.168.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen, Ševínský - Preciado (67. Kadeřábek), Kairinen, Kofod (78. Eneme), Ryneš (57. Mercado) - Birmančevič, Haraslín (78. Milla) - Kuchta (67. Rrahmani). Trenér: Priske.
Riga: Zviedris - Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis - Toņiševs, Ankrah, Grimaldo (75. Siqueira) - Diop (61. Contreras), Galo - Ramires (89. Regža). Trenér: Guľa.
NK Celje - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 10. vlastní Chaluš. Rozhodčí: Masijev - Abdullajev, Talibov (všichni Ázerb.) - Pairetto (video, It.). ŽK: Kvesič, Poplatnik, Leban, Riera (trenér) - Kpozo, Munksgaard, Pojezný. Diváci: 5327.
Celje: Leban - Nieto, Vukliševič, Tutyškinas, Karničnik - Zabukovnik (29. Hrka), Kvesič, Avdyli (68. Jevšenak) - Iosifov, Poplatnik (80. Chidi), Šturm. Trenér: Riera.
Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš (46. Munksgaard), Pojezný - Buchta, Boula, Rigo, Kpozo (46. Holzer) - Šín (67. Rusnák), Kohút (46. Plavšič) - Prekop (88. Almási). Trenér: Hapal.
Další zápasy:
Mistrovská část: Hamrun Spartans (Malta) - RFS Riga 1:0 (0:0), Breidablik - FC Virtus (San Marino) 2:1 (1:1), Drita (Kos.) - Differdange (Luc.) 2:1 (1:0), Olimpija Lublaň - Noah (Arm.) 1:4 (0:2).
Nemistrovská část: Rosenborg Trondheim - Mohuč 2:1 (1:1), Györ - Rapid Vídeň 2:1 (0:0), Häcken - CFR Kluž 7:2 (4:1), Wolfsberg (Rak.) - Omonia Nikósie 2:1 (1:1), Basaksehir Istanbul - Universitatea Craiova 1:2 (0:1), Štrasburk - Bröndby Kodaň 0:0, Šachtar Doněck - Servette Ženeva 1:1 (0:1), Anderlecht Brusel - AEK Atény 1:1 (1:0), Levski Sofia - Alkmaar 0:2 (0:0), Polissja Žytomyr - Fiorentina 0:3 (0:2), Neman Grodno (Běl.) - Vallecano 0:1 (0:0), Bialystok - Dinamo City (Alb.) 3:0 (2:0), Lausanne-Sport - Besiktas Istanbul 1:1 (0:1).