Takhle hloupé góly jsme dřív nedostávali, řekl Ryneš. Vadilo mu bahno na trávníku

Záložník Matěj Ryneš litoval, že fotbalisté Sparty v úvodním utkání 2. předkola Konferenční ligy při nečekané prohře 1:2 v Aktobe nevyužili velké šance stejně jako v sobotním prvním ligovém kole v Jablonci. Inkasované góly označil za hloupé. Před domácí odvetou proti soupeři z Kazachstánu podle něj Pražané nesmějí mít v hlavách nic jiného než výhru a postup.

Ryneš souhlasil s tvrzením, že za neproměňováním příležitostí může stát určitá nepohoda týmu.

"Je to možné. Už předtím ty zápasy jsme měli šance. Nechci říct, že stoprocentní, ale byly velké a musíte z nich dát gól. Pak nás to nabudí, ale to se bohužel nestalo. Jsme pak nervóznější a bohužel jsme je nakopli. Potom je to těžké otáčet. Následující dva zápasy (s Mladou Boleslaví a Aktobe) musíme vyhrát, přes to nejede vlak," uvedl bývalý hráč Hradce Králové, který naskočil do hry od 61. minuty.

Aktobe podle něj jeho tým ničím nezaskočilo. "Vůbec. Myslím si, že to jsme očekávali, že nebudou moc hrát, budou nakopávat. Bylo důležité sbírat druhé míče a co nejdřív skórovat. To se nám bohužel nepovedlo a dostali jsme dva hloupé góly a pak je to těžké," uvedl Ryneš, který si loni v září odbyl debut v seniorské reprezentaci.

"Takové góly jsme dřív nedostávali, takhle hloupé. Musíme si víc dávat pozor, a když máme šanci, tak dát gól. To si myslím, že je klíč. Každá prohra je na prd. Musíme se z toho poučit a mít v hlavě nic jiného než výhru a postup po celou dobu," řekl čtyřiadvacetiletý Ryneš.

Utkání doprovázel déšť, který značně ovlivnil stav hrací plochy. "Jsme na něco zvyklí. Samozřejmě ten terén nám k tomu úplně nepomohl. Když začalo pršet, tak se tráva úplně trhala a byly tam hrozné kaluže a bahno. Bylo to pro nás těžké, ale měli jsme si s tím líp poradit," podotkl Ryneš.

V součtu s minulou sezonou Letenští nevyhráli osm soutěžních zápasů po sobě, naposledy se z vítězství radovali 23. dubna. "Samozřejmě, víme o tom. Je to těžké. Musíme se dát dohromady, zvednout se a začít vyhrávat. To se nám dříve dařilo," prohlásil Ryneš.

Odveta s Aktobe je na programu příští čtvrtek na Letné.