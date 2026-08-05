Sparta zaskočila Lyon odvahou. Francouzi kritizují i trenéra

Francouzská média označila porážku Lyonu na Spartě za zaslouženou. Kritizovala bezradnou hru hostů i rozhodnutí trenéra Paula Fonsecy.
Francouzská média se shodla, že fotbalisté Lyonu v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty prohráli 1:2 zaslouženě.
Kritika mířila na bezradný výkon mužstva i taktiku trenéra Paula Fonsecy. Pokud chce Olympique v domácí odvetě pomýšlet na obrat, musí se podle tamního tisku výrazně zlepšit.
„Vzhledem k našemu výkonu jsme si nic lepšího nezasloužili.“ Deník Le Monde ocenil otevřená slova anglického záložníka Lyonu Tylera Mortona. „Jeho hodnocení je osvěžujícím způsobem upřímné, jasné a srozumitelné. Lyon skutečně zaslouženě prohrál 1:2,“ napsal.
Také podle Le Parisien si francouzský celek výrazně zkomplikoval situaci. „Svěřenci Paula Fonsecy předvedli znepokojivý výkon. Že se schyluje k pasti, bylo patrné hned od úvodních minut. Sparta Praha, hnaná bouřlivým publikem, okamžitě nasadila tempo, kterému hráči Lyonu po celý zápas jen těžko stačili.“
Hosté v prvním poločase téměř vůbec nehrozili, přesto šli do kabin s vedením 1:0. Pomohl jim vlastní gól Martina Suchomela. „Byla to šťastná náhoda, která přišla jako z čistého nebe, avšak ani ta nedokázala zakrýt herní trápení Lyonu,“ uvedl Le Parisien.
Sparta vývoj utkání otočila mezi 63. a 69. minutou. Nejprve vyrovnal Matěj Ryneš, poté po jeho centru rozhodl John Mercado. Mezitím mohl Lyon své vedení zvýšit, kapitán Corentin Tolisso však neproměnil penaltu.
„Tolisso selhal. Byla to promarněná příležitost, která dokonale vystihla večer, kdy se Lyonu nedařilo vůbec nic. Krátce po odehrání hodiny se během několika minut sesypal,“ pokračoval Le Parisien.
Francouzský tisk nešetřil ani trenéra Fonsecu. L'Équipe zkritizoval jeho taktické rozhodnutí i příliš opatrný přístup mužstva.
„Tým Paula Fonsecy, jehož taktické volby nepřinesly žádný pozitivní výsledek, se nakazil trenérovým strachem z porážky a v Praze zaslouženě prohrál, přestože měl obrovské štěstí, že o poločase vedl. Bez změn se Liga mistrů jeví jako velmi vzdálená vyhlídka.“
Sportovní deník zároveň upozornil, že Lyon v Praze vůbec nepůsobil jako mužstvo bojující o svou budoucnost v evropských pohárech. Hráče Olympique označil za odevzdané a bázlivé.
„Domácí museli být nutně udiveni, když viděli, jak tato skupina hráčů vyběhla na trávník a bezcílně pobíhala sem a tam, působila ztraceně, dezorientovaně a naprosto bezradně,“ napsal L'Équipe.
Odveta se v Lyonu hraje příští úterý. „Klub Michele Kangové bude muset na Groupama Stadium ukázat zcela jinou tvář, pokud se chce vyhnout předčasnému konci svého evropského snu,“ uvedl Le Parisien.
Stejně situaci hodnotí i L'Équipe: „Pokud chce Olympique Lyon postoupit, musí po debaklu v Praze změnit vše.“
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