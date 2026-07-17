Sparta zakončila přípravu debaklem. Dánové jí nastříleli pět gólů

Fotbalisté pražské Sparty v generálce před sezonou na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1:5 s Nordsjaellandem.
Českého vicemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský, třetí celek minulé sezony dánské ligy ale skóre ještě do pauzy třemi góly otočil a po změně stran se prosadil ještě dvakrát.
Sparta odehrála druhé utkání během dvou dnů, ve čtvrtek podlehla Jagiellonii Bialystok 0:1. Přestože dnes šlo o generálku na sezonu, dánský trenér Pražanů Brian Priske nasadil převážně hráče, s nimiž se nepočítá do základní sestavy.
V osmé minutě po Karabcově centru z rohu otevřel skóre hlavou Ševínský, pak však Spartě přestala fungovat defenziva.
Dánský tým mezi 18. a 42. minutou zaznamenal tři branky. Po změně stran se prosadil už po 12 sekundách, kdy využil chybu v rozehrávce brankáře Hegyiho, jedné z letních posil Pražanů.
Po hodině hry se Nordsjaelland trefil ještě jednou. Pětkrát v jednom utkání Sparta inkasovala poprvé od debaklu 0:6 s Atléticem Madrid předloni v listopadu v Lize mistrů.
Do nové sezony vstoupí Letenští příští sobotu v Brně proti nováčkovi nejvyšší soutěže Zbrojovce.
Přípravné fotbalové utkání v Rakousku:
Sparta Praha - Nordsjaelland 1:5 (1:3)
Branky: 8. Ševínský - 18. Lähteenmäki, 32. Brink, 42. Rasmussen, 46. Amoako, 61. Solbakken.
Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek, Ševínský, Pech, Ryneš - Hollý, Eneme, Karabec (61. Moudrý) - Kuol (46. Singhateh), Kuchta (61. Azaka), Alcócer (75. Říha). Trenér: Priske.
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