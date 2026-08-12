Vyřazení z Ligy mistrů bolí i finančně. Sparta přišla o možnost vydělat stovky milionů

Úterní vyřazení fotbalistů Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů s Lyonem má vedle sportovního i výrazný finanční dopad.
Pokud by Pražané přes Lyon postoupili a následně zvládli i závěrečné předkolo proti Fenerbahce Istanbul, získali by za účast v ligové fázi Ligy mistrů 18,62 milionu eur, tedy téměř 452 milionů korun.
Pokud by Pražané v závěrečné fázi kvalifikace neuspěli, za vyřazení by obdrželi 4,29 milionu eur (104 milionů korun).
Po vypadnutí s francouzským celkem má letenský klub za start v ligové fázi Evropské ligy garantovaných 4,31 milionu eur (104,5 milionu korun).
Sparta doma minulý týden zvítězila v úvodním utkání nad Lyonem 2:1, v úterní odvetě však Olympique i zásluhou dlouhé přesilovky zvítězil 3:0.
Místo Pražanů tak o účast v nejlukrativnější pohárové soutěži bude bojovat francouzský klub. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho po vyřazení automaticky přešli do ligové fáze Evropské ligy.
Výrazný finanční rozdíl mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou se projevuje také v odměnách za výsledky v ligových fázích.
Za vyhraný zápas v elitní soutěži je 2,1 milionu eur (téměř 51 milionů korun), za remízu 700 tisíc eur (17 milionů korun). V Evropské lize si klub za výhru vydělá 450 tisíc eur (10,9 milionu korun) a v případě remízy 150 tisíc eur (3,6 milionu korun).
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