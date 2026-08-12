Přeskočit na obsah
Benative
12. 8. Klára
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Vyřazení z Ligy mistrů bolí i finančně. Sparta přišla o možnost vydělat stovky milionů

Sport,ČTK

Úterní vyřazení fotbalistů Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů s Lyonem má vedle sportovního i výrazný finanční dopad.

John Mercado ze Sparty a Abner Vinícius z Lyonu
John Mercado ze Sparty a Abner Vinícius z LyonuFoto: CTK – Deml Ondřej
Reklama

Pokud by Pražané přes Lyon postoupili a následně zvládli i závěrečné předkolo proti Fenerbahce Istanbul, získali by za účast v ligové fázi Ligy mistrů 18,62 milionu eur, tedy téměř 452 milionů korun.

Pokud by Pražané v závěrečné fázi kvalifikace neuspěli, za vyřazení by obdrželi 4,29 milionu eur (104 milionů korun).

Po vypadnutí s francouzským celkem má letenský klub za start v ligové fázi Evropské ligy garantovaných 4,31 milionu eur (104,5 milionu korun).

Sparta doma minulý týden zvítězila v úvodním utkání nad Lyonem 2:1, v úterní odvetě však Olympique i zásluhou dlouhé přesilovky zvítězil 3:0.

Reklama
Reklama

Místo Pražanů tak o účast v nejlukrativnější pohárové soutěži bude bojovat francouzský klub. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho po vyřazení automaticky přešli do ligové fáze Evropské ligy.

Výrazný finanční rozdíl mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou se projevuje také v odměnách za výsledky v ligových fázích.

Za vyhraný zápas v elitní soutěži je 2,1 milionu eur (téměř 51 milionů korun), za remízu 700 tisíc eur (17 milionů korun). V Evropské lize si klub za výhru vydělá 450 tisíc eur (10,9 milionu korun) a v případě remízy 150 tisíc eur (3,6 milionu korun).

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
German Interior Minister Dobrindt and Chancellery head Warken give a statement in Berlin
German Interior Minister Dobrindt and Chancellery head Warken give a statement in Berlin
German Interior Minister Dobrindt and Chancellery head Warken give a statement in Berlin

Reforma německých tajných služeb. Agenti jsou značně omezováni i kvůli nacistům

Německá vláda ve středu schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci tváří v tvář hybridním hrozbám, poprvé mají mít například možnost proti nebezpečí i aktivně zasahovat. Podle ministra vnitra Alexandera Dobrindta reaguje návrh zákona na zvýšené ohrožení Německa. O reformě bude ještě hlasovat poslanci Spolkového sněmu.

Zatmění Slunce
Zatmění Slunce
Zatmění Slunce

Zapomeňte na diskety, foťák i sluneční brýle. Jak bezpečně sledovat zatmění Slunce

Blíží se představení, které si rozhodně nechcete nechat ujít. Už ve středu zakryje Měsíc většinu slunečního kotouče a zažijeme úchvatnou podívanou při západu Slunce. Jak se připravit, kde najdete nejlepší výhled a proč nechat cédéčka i sluneční brýle v šuplíku? S hvězdářem Michalem Štiplem jsme připravili kompletního průvodce, se kterým vám z tohoto výjimečného večera neunikne ani minuta.

Reklama
Italská policie, ilustrační foto.
Italská policie, ilustrační foto.
Italská policie, ilustrační foto.

V oblíbené destinaci čeká na Čechy zásadní změna. Pokuty za rychlost mohou progresivně růst

Itálie chystá velkou reformu silničních předpisů. Ta zahrnuje úvahy o povinných helmách a řidičácích na elektrokola, řidičák pro sedmnáctileté nebo zkoumá možnost povolení předjíždění zprava. Především je ale na stole návrh radikální změny systému vybírání pokut za rychlost. Ty už nemají být fixní, ale progresivní. Za překročení rychlosti o 1 nebo 10 km/h tak řidič nezaplatí stejnou částku.

Reklama
Reklama
Reklama