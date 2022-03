Sparta je ve finále poháru. Zápas s Jabloncem zachraňovala v dlouhém nastavení

Fotbalisté pražské Sparty otočili domácí zápas s Jabloncem a po výhře 4:3 po prodloužení si po dvou letech zahrají finále domácího poháru. V něm se svěřenci trenéra Pavla Vrby 4. května utkají buď s Hradcem Králové, nebo se Slováckem, druhé semifinále je na programu 25. března.

Hosté vedli na Letné po gólu Tomáše Malínského. Domácí otočili skóre na přelomu poločasů, nejprve se trefil bývalý hráč Jablonce Tomáš Čvančara a po něm Ladislav Krejčí mladší. Severočeši ale v 50. a 57. minutě zásluhou Miloše Kratochvíla a Davida Štěpánka zvrátili stav. Severočeši byli blízko tomu, aby Spartě oplatili čtvrtfinálové vyřazení z minulé sezony po prohře 1:4 a postoupili do finále po čtyřech letech. Jenže v páté minutě nastavení Čvančara poslal duel do prodloužení, v němž po dvou minutách vstřelil rozdílový gól Adam Hložek.

Letenští zaútočí na osmý triumf v domácím poháru v samostatné historii. Finále odehrají na hřišti soupeře, jelikož v tabulce koeficientů za posledních pět pohárových ročníků jsou oba jejich možní protivníci hůře postavenými týmy.

"Pro nás je finále poháru hodně důležitá věc a jsem rád, že se nám podařilo postoupit. Budeme hrát venku. Je to jeden zápas o všechno. Ty zápasy jsou úplně jiné než liga. Nemáme se na co šetřit. Možná to pro nás bude zápas ročníku. Kdo na nás vyjde, uvidíme. Koho bych si přál? Tady už si nevybíráte. Přeju to tomu, kdo bude lepší," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Přestože od úterý můžou diváci po dalším uvolnění opatření proti šíření koronaviru na zápasy v libovolném počtu, na Letnou jich dorazilo jen 4986. Úvodnímu výkopu předcházela symbolická minuta potlesku na podporu Ukrajiny, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska.

Utkání dlouho nenabízelo větší příležitost. Severočeši, kteří jsou v lize až třináctí, udeřili z první větší šance v 35. minutě. Pilař výstavním centrem našel Malínského a ten z voleje střelou do protipohybu nedal sparťanskému brankáři Hečovi možnost zasáhnout.

Třetí celek prvoligové tabulky po inkasovaném gólu přidal a v závěru prvního poločasu srovnal. Dočkalovu přihrávku na Peška Malínský nechtěně odvrátil pouze k Wiesnerovi. Krajní bek Pražanů se ještě neprosadil, ale Čvančara už z dorážky ano. Z respektu ke svému bývalému týmu, odkud odešel v prosinci, jednadvacetiletý útočník gól neslavil.

V nastavení úvodního dějství se do pokutového území Jablonce prodral Pešek, ale vyběhnuvší Hanuš jeho střelu zastavil ramenem.

Sparťané hned na začátku druhé půle otočili skóre. Nakrátko rozehraný roh prodloužil Dočkal před branku na Krejčího mladšího, který zakončil pod břevno. V minulé sezoně pomohl ve čtvrtfinále vyřadit Jablonec hattrickem.

V 50. minutě se po standardce hostů odrazil míč ke Kratochvílovi, jenž z otočky vyrovnal. Poté se ale pět minut nehrálo, jelikož sudí Klíma konzultoval situaci s videorozhodčím Hrubešem. Nejprve ukázal do středového kruhu na znamení regulérnosti branky, poté se přece jen šel podívat na opakované záběry, na pomoc mu netradičně přispěchal i jeden z asistentů. Gól nakonec platil, jelikož Silný podle rozhodčích nebránil Hečovi v zákroku.

V 57. minutě hosté dokonali obrat. Hübschman po rohu prodloužil hlavou míč na zadní tyč a Štěpánek se nemýlil. Jablonecký stoper přitom původně v základní sestavě nefiguroval, na poslední chvíli ale nahradil Kubistu.

Sparta se snažila o vyrovnání, její další branka ale neplatila kvůli ofsajdu či ruce Krejčího mladšího a Hancko poté zblízka nevyzrál na Hanuše. Rozhodčí Klíma přidal překvapivě 11 minut a domácí v páté nastavené minutě poslali duel do prodloužení, poté co Čvančara zblízka po rohu srovnal.

Letenským vyšel i úvod prodloužení. Hložek se uvolnil v šestnáctce a povedenou ranou zajistil svému týmu postup do finále. "Když běžela 80. minuta, tak Láďa Krejčí mladší na mě řval, že to mám vzít na sebe a že to mám rozhodnout. Je super, že se to povedlo," řekl pro klubovou televizi Hložek, jenž po své trefě o chvíli později zamířil těsně nad. Pojistit náskok domácích se nepovedlo ani střídajícímu Součkovi, jehož střelu vytěsnil Hanuš na tyč.

"Dostat čtyři góly je dost, doposud jsme branky nedostávali, maximálně jednu. Ale bohužel Sparta dala o gól víc a postoupila do finále. Nepodali jsme špatný výkon, byli jsme rovnocenným soupeřem Sparty. Prohra nás samozřejmě mrzí," uvedl jablonecký trenér Petr Rada, jenž v minulosti krátce vedl i Spartu.

Sparta se postupem ideálně naladila na nedělní ligové derby na hřišti obhájce titulu Slavie. S Jabloncem se opět střetne za týden na severu Čech v dohrávce 22. kola nejvyšší soutěže.

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Sparta Praha - Jablonec 4:3 po prodl. (3:3, 1:1)

Branky: 45. a 90.+5 Čvančara, 47. Ladislav Krejčí II, 92. Hložek - 35. Malínský, 50. Kratochvíl, 57. Štěpánek. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Hájek - Hrubeš (video). ŽK: Wiesner, Ladislav Krejčí II, Čvančara, Souček, Heča - Malínský, Martinec, Kratochvíl, Černák. Diváci: 4986.

Sestavy:

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I (77. Minčev) - Pešek (66. Haraslín), Sáček (66. Höjer), Ladislav Krejčí II, Dočkal (102. Pavelka), Hložek - Čvančara (108. Souček). Trenér: Vrba.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Štěpánek, Zelený - Hübschman (106. Nykrín) - Malínský (85. Smejkal), Kratochvíl, Houska (96. Ikaunieks), Pilař (70. Černák) - Silný (90.+6 Považanec). Trenér: Rada.