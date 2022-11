Sparta válela, ale kotel spokojený nebyl. Priskeho nadchla reakce ostatních fanoušků

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske nechtěl po vítězství 4:0 nad Slováckem v dohrávce 14. ligového kola komentovat svou debatu s "kotlem". K tribuně se vydal poté, co z tohoto sektoru přiletělo na hřiště několik světlic a dělbuchů, kvůli kterým se pět minut nehrálo. Priskeho potěšila reakce zbylé části stadionu, která chování "kotle" důrazně odsoudila.

"Kotel" se po naházení pyrotechniky dožadoval rezignace klubového vedení. S neukázněnými diváky si šli promluvit Priske a zraněný kapitán Ladislav Krejčí mladší. Po znovuzahájení zápasu se sektor postupně vyprázdnil.

"Neměl jsem strach. Nepodělím se s vámi o to, co jsem jim řekl. Povím vám, co si myslím. A doufám, že (vy novináři) k tomu správně přistoupíte, protože budete psát o tom, co se přihodilo s fanoušky. Máme dvě možnosti. Buď můžeme mluvit o těch, kteří odešli a něco udělali, nebo o těch, kteří zůstali," řekl Priske na tiskové konferenci.

"Chci se bavit o těch, kteří s námi zůstali celý večer a stáli nejen za hráči, ale i za klubem. Byli úžasní. Mají můj největší respekt za to, že ukázali nejen hráčům, ale i ostatním lidem, že takové chování nebudou tolerovat a že něco takového nechtějí na stadionu vidět," prohlásil dánský kouč.

Sparta i s jejich pomocí navázala na sobotní vítězství 1:0 v Plzni. "Bylo krásné vidět nejen podporu fanoušků, ale i jejich reakci. Mám z toho velkou radost. Bylo úžasné cítit jejich podporu. Doufám, že (vy novináři) budete tento pohled sdílet a zaměříte se na ty, kteří se rozhodli zůstat, a napíšete, že takové lidi ve fotbale potřebujeme," konstatoval bývalý trenér Midtjyllandu a Antverp.