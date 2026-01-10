Přeskočit na obsah
10. 1.
Fotbal

Sparta v přípravě porazila Ústí, trefil se i nováček Vojta

ČTK

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigové Ústí nad Labem 3:0. Druhý celek nejvyšší soutěže v tréninkovém areálu na Strahově po celou dobu dominoval, jednu branku si připsala nejčerstvější posila do útoku Matyáš Vojta. Trefili se i Martin Suchomel a Jakub Martinec.

Radost fotbalistů Sparty, ilustrační foto
Radost fotbalistů Sparty, ilustrační fotoFoto: Reuters
Dánský trenér Sparty Brian Priske nasadil do úvodního přípravného zápasu dvě odlišné jedenáctky, jak bývá zvykem.

Letenští otevřeli skóre už ve třetí minutě, kdy se lobem přes bývalého prvoligového gólmana Grigara prosadil Suchomel. Krátce nato neproměnil Rrahmani penaltu po zákroku na Kuchtu.

Zvýšit dokázal favorit až v 63. minutě, poté co Vojta uklidil do odkryté branky přihrávku od Mannsverka. Jednadvacetiletý útočník na začátku týdne přestoupil do Sparty z Mladé Boleslavi za rekordních více než 100 milionů korun.

Pražané zahrávali proti devátému celku druhé ligy hned 13 rohů a z toho posledního skóroval tři minuty před koncem Martinec.

K dalšímu přípravnému zápasu už Sparta nastoupí na soustředění ve Španělsku, jako první příští pátek změří síly s Malmö.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - Ústí nad Labem 3:0 (1:0)

Branky: 3. Suchomel, 63. Vojta, 87. Martinec.

Sestava Sparty:

I. poločas: Surovčík - Říha, Panák, Ševínský - Suchomel, Kairinen, Sochůrek, Zelený - Kuchta, Kuol - Rrahmani.

II. poločas: Vindahl - Martinec, Sörensen, Vydra - Kadeřábek, Mannsverk, Horák, Ryneš - Penxa, Haraslín - Vojta. Trenér: Priske.

Slovan Liberec - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0) - hráno v Marbelle (Španělsko)

Branky: 58. Mahmič - 80. Daland, 87. Anharí, 89. Affo.

Sestava Liberce:

I. poločas: Pešl - Mikula, Plechatý, Drakpe, Hodouš - Sychra, Stránský, Lexa, Rus - L. Mašek, Letenay.

II. poločas: Musil - Koželuh, N'Guessan, Rýzek, D. Mašek - Juliš, Mahmic, Icha, Masopust, Špatenka - Krollis. Trenér: Kováč.

MFK Karviná - Nyíregyháza (Maď.) 5:1 (2:0) - hráno v Beleku (Turecko)

Branky: 1. Ezeh, 15. Singhateh, 70. Condé, 89. Vinícius, 90. Furaha - 56. Katona.

Sestava Karviné:

I. poločas: Neuman - Chytrý, Traoré, Slončík, Milič - Štorman, Labík - Singhateh, Samko, Šigut - Ezeh.

II. poločas: Schovanec - Lawali, Vavřík, Kone, Kožík - Kačor, Valošek - Condé, Ayaosi, Furaha - Vinícius. Trenér: Jarolím.

Sigma Olomouc - Piast Gliwice 2:0 (1:0) - hráno v Řepčíně

Branky: 20. Langer, 73. Janošek.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Hruška - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Breite, Spáčil - Langer, Šíp, Šturm - Tijani.

II. poločas: Koutný - Malý, Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) - Dolžnikov, Beran, Janošek, Michez - Kostadinov, Zahradníček - Tijani (66. Šíp). Trenér: Janotka.

1. FC Slovácko - Skalica 1:2 (0:0)

Branky: 66. Bauer - 51. Černek, 90. Potočný.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Stojčevski - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút - Havlík, Marinelli - Krmenčík.

II. poločas: Urban - Sonko, Vaško, Stojčevski - Ndefe, Daníček, Trávník, Barát - Beran, Bauer - Medved. Trenér: Skuhravý.

