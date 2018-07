Slavia v generálce porazila Rostov, její konkurenti padli: Sparta s Lubinem, Plzeň s Dynamem Kyjev

před 35 minutami

Plzni a Spartě se generálky na ligovou sezonu nepovedly. Zazářil naopak Jablonec.

Praha - Fotbalistům Sparty nevyšla generálka na start nové sezony. Pražané doma na Letné proti Lubinu zahazovali šance a sedmému týmu minulého ročníku polské ligy podlehli 1:2. Jediný gól Sparty dal v první půli Mihailo Ristič, který srovnal na průběžných 1:1.

Plzeňští hráči zakončili rakouské soustředění porážkou 0:2 s Dynamem Kyjev. Úřadující mistři v sedmém utkání letní přípravy poprvé nevyhráli a nepovedla se jim poslední příprava na ligovou sezonu, kterou zahájí v pátek na hřišti Dukly Praha.

Jablonci se naopak generálka povedla. Svěřenci Petra Rady zakončili soustředění v Rakousku výhrou 1:0 nad druholigovým německým soupeřem Bielefeldem.

Zápas rozhodl v 70. minutě stoper David Lischka po přímém kopu Michala Trávníka. Účastník Evropské ligy z rakouského kempu odjíždí s bilancí výhry, remízy a prohry.

"V prvním poločase jsme měli brejkové situace, ale nedotáhli jsme je do konce. Ve druhém poločase jsme se po standardní situaci dostali do vedení a v závěru si to uhráli. Až v závěru jsme prostřídali, hráči toho měli ve velkém vedru dost," řekl trenér Jablonce Petr Rada pro klubový web.

Teplice doma porazily druholigový Sokolov hladce 3:0 po gólech Davida Vaněčka, Tomáše Kučery a vlastní trefě brankáře Jaroslava Beláně.

Povedenou generálku absolvoval také Zlín a rovněž výsledkem 3:0 na svém stadionu zdolal slovenské Zlaté Moravce. Dvě branky "Ševců" zaznamenal Bosňan Adnan Džafič, jednou se trefil Lukáš Bartošák.

Karviná zvítězila nad polskou Odrou Opole 1:0 brankou Filipa Panáka z 52. minuty. Slovácku v Rakousku zachránil remízu 1:1 s maďarským Haladásem v poslední minutě Lukáš Sadílek.

Přípravná fotbalové utkání:

Sparta Praha - Zaglebie Lubin 1:2 (1:1)

Branky: 18. Ristič - 15. Pawlowski, 50. Janoszka.

Sestava Sparty: Nita - Chipciu, Kaya (76. Radakovič), Štetina, Frýdek - Kulhánek (76. Vácha) - Ben Chaim (64. Vukadinovič), Stanciu, Ristič, Plavšič - Tetteh (64. Pulkrab). Trenér: Hapal.

Viktoria Plzeň - Dynamo Kyjev 0:2 (0:0)

Branky: 61. Bujalskij, 89. Smyrnij.

Sestava Plzně: Kozáčik (46. Hruška) - Řezník (71. Havel), Pernica, Hubník (63. Hájek), Limberský (71. Kovařík) - Procházka (46. Hořava), Hrošovský (78. Bucha) - Petržela (63. Ekpai), Čermák (63. Řezníček), Kopic (71. Zeman) - Krmenčík (71. Chorý). Trenér: Vrba.

FK Teplice - Baník Sokolov 3:0 (1:0)

Branky: 15. Vaněček, 49. Kučera, 63. vlastní Belaň.

Sestava Teplic: Diviš (46. Grigar) - Vondrášek, Hošek (66. Čmovš), Král (46. Jeřábek), Krob - Ljevakovič (62. Soungole), Kučera (62. Trubač) - Moulis (62. Dressler), Hora (62. Shejbal), Luts (46. Žitný) - Vaněček (46. Červenka). Trenér: Šmejkal.

FK Jablonec - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

Branka: 70. Lischka.

Sestava Jablonce: Hrubý - Hovorka (77. Hübschman), Břečka, Lischka, Hanousek - Kubista, Trávník (86. Ikaunieks), Považanec - Masopust (65. Pleštil), Doležal (77. Chramosta), Acosta (46. Jovovič). Trenér: Rada.

FK Mladá Boleslav - Erzgebirge Aue 3:3 (1:2)

Branky: 41. Hůlka, 54. Kateřiňák, 72. Přikryl - 9. Bertram, 30. Härtel, 84. Strauss.

Fastav Zlín - ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0)

Branky: 31. a 70. Džafič, 42. Bartošák.

Sestava Zlína: Dostál - Gajič, Buchta, Hnaníček (75. Bačo) - Matejov (75. Kopečný), Podio (75. Slaměna), Traoré, Jiráček (60. Hronek), Bartošák (75. Holík) - Džafič, Beauguel (46. Železník). Trenér: Bílek.

1. FC Slovácko - Szombathelyi Haladás 1:1 (0:1)

Branka Slovácka: 90. Sadílek.

Sestava Slovácka: Daněk - Kadlec, Hofmann, Krejčí, Juroška - Navrátil, Daníček, Machalík (78. Sadílek), Janošek (58. Havlík), Petr (78. Rezek) - Kuchta. Trenér: Kordula.