Sparta v dalším průšvihu. Po Slavii prohrála i s Hradcem a v lize je až desátá

Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1:2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. Pražané si připsali již čtvrtou porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před letenský celek na osmé místo. V prvním poločase skórovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren, před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo.
Sparta nedokázala napravit minulou porážku 0:3 v derby se Slavií. Pražané nebodovali teprve podruhé z posledních 19 ligových zápasů s Hradcem, na jeho půdě si připsali druhou porážku z minulých devíti duelů.
"Votroci" po nedávném vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény zvítězili po pěti soutěžních utkáních, v týdnu v dohrávce v Brně podlehli Zbrojovce.
Doma se jim však daří, zopakovali výhru 2:1 z duelu proti Pražanům z minulé sezony a na vlastním trávníku v lize poosmé po sobě naplno bodovali. Asistenci u vítězné branky měl při svém debutu za Hradec někdejší mistr se Spartou Tomáš Čvančara.
Aktualizujeme
7. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - Sparta Praha 2:1 (2:1)
Branky: 10. Darida, 25. Van Buren - 36. Karabec. Rozhodčí: Radina - Hájek, Cichra - Ochotnický (video). ŽK: Van Buren, Čvančara, Darida - Hoever, Alcócer, Mercado, Macek. Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech, Horák - Dancák (71. Vlkanova), Darida, Trubač (84. Valenta) - Van Buren, Slončík (52. Petrášek) - Čvančara (84. Umar). Trenér: Horejš.
Sparta: Surovčík - Hoever (83. Suchomel), Guddal, Mbe Soh (83. Ševínský), Zelený (57. Jurásek) - Macek, Irving (57. Sochůrek) - Mercado, Karabec, Alcócer (69. Vojta) - Brunes. Trenér: Priske.
Tabulka:
1.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
2.
Liberec
7
5
1
1
10:4
16
3.
Mladá Boleslav
6
4
2
0
15:6
14
4.
Olomouc
7
4
1
2
13:8
13
5.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
6.
Zbrojovka Brno
7
4
1
2
10:9
13
7.
Jablonec nad Nisou
6
3
1
2
7:6
10
8.
Hradec Králové
6
3
1
2
6:6
10
9.
Plzeň
6
2
3
1
14:12
9
10.
Sparta
7
3
0
4
13:12
9
11.
Ostrava
6
3
0
3
4:10
9
12.
Bohemians 1905
6
1
3
2
6:9
6
13.
Artis Brno
7
1
1
5
6:16
4
14.
Slovácko
7
0
3
4
5:12
3
15.
Pardubice
7
0
2
5
5:12
2
16.
Zlín
7
0
0
7
6:16
0
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