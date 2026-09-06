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Sport

Sparta v dalším průšvihu. Po Slavii prohrála i s Hradcem a v lize je až desátá

ČTK
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Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1:2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. Pražané si připsali již čtvrtou porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před letenský celek na osmé místo. V prvním poločase skórovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren, před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo.

Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut BrunesFoto: CTK – Vostárek Josef
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Sparta nedokázala napravit minulou porážku 0:3 v derby se Slavií. Pražané nebodovali teprve podruhé z posledních 19 ligových zápasů s Hradcem, na jeho půdě si připsali druhou porážku z minulých devíti duelů.

"Votroci" po nedávném vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény zvítězili po pěti soutěžních utkáních, v týdnu v dohrávce v Brně podlehli Zbrojovce.

Doma se jim však daří, zopakovali výhru 2:1 z duelu proti Pražanům z minulé sezony a na vlastním trávníku v lize poosmé po sobě naplno bodovali. Asistenci u vítězné branky měl při svém debutu za Hradec někdejší mistr se Spartou Tomáš Čvančara.

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7. kolo první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové - Sparta Praha 2:1 (2:1)

Branky: 10. Darida, 25. Van Buren - 36. Karabec. Rozhodčí: Radina - Hájek, Cichra - Ochotnický (video). ŽK: Van Buren, Čvančara, Darida - Hoever, Alcócer, Mercado, Macek. Diváci: 9300 (vyprodáno).

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech, Horák - Dancák (71. Vlkanova), Darida, Trubač (84. Valenta) - Van Buren, Slončík (52. Petrášek) - Čvančara (84. Umar). Trenér: Horejš.

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Sparta: Surovčík - Hoever (83. Suchomel), Guddal, Mbe Soh (83. Ševínský), Zelený (57. Jurásek) - Macek, Irving (57. Sochůrek) - Mercado, Karabec, Alcócer (69. Vojta) - Brunes. Trenér: Priske.

Tabulka:

1.

Slavia

7

5

2

0

21:5

17

2.

Liberec

7

5

1

1

10:4

16

3.

Mladá Boleslav

6

4

2

0

15:6

14

4.

Olomouc

7

4

1

2

13:8

13

5.

Teplice

7

4

1

2

15:13

13

6.

Zbrojovka Brno

7

4

1

2

10:9

13

7.

Jablonec nad Nisou

6

3

1

2

7:6

10

8.

Hradec Králové

6

3

1

2

6:6

10

9.

Plzeň

6

2

3

1

14:12

9

10.

Sparta

7

3

0

4

13:12

9

11.

Ostrava

6

3

0

3

4:10

9

12.

Bohemians 1905

6

1

3

2

6:9

6

13.

Artis Brno

7

1

1

5

6:16

4

14.

Slovácko

7

0

3

4

5:12

3

15.

Pardubice

7

0

2

5

5:12

2

16.

Zlín

7

0

0

7

6:16

0

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