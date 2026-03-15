Sparta ukončila mizérii. Slovácku dala pět gólů, dvakrát se trefil střídající Kuchta

Fotbalisté Sparty porazili ve 26. kole fotbalové ligy Slovácko 5:2, dvakrát se trefil střídající Jan Kuchta. Sparta je druhá, ztrátu na Slavii stáhla na deset bodů.
Připravujeme podrobnosti…
26. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:2 (2:1)
Branky: 74. a 90.+1 Kuchta, 18. Martinec, 42. Sonne, 48. Kadeřábek - 25. Tetour, 85. Ouanda. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Matoušek - Starý (video). ŽK: Sonne - Heča. Diváci: 15.323.
Sparta: Surovčík - Sonne, Martinec, Zelený, Kadeřábek (86. Panák) - Sochůrek, Kairinen, Irving (72. Rrahmani) - Grimaldo (72. Kuchta), Haraslín (59. Mercado) - Vojta (86. Kuol). Trenér: Priske.
Slovácko: Heča - Vaško, Rundič (59. Marinelli), Stojčevski - Ndefe, Tetour, Šviderský (86. Fiala), Kostadinov (46. Ouanda), Blahút (86. Barát) - Havlík, Suchan (59. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
