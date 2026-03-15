15. 3. Ida
Sparta ukončila mizérii. Slovácku dala pět gólů, dvakrát se trefil střídající Kuchta

Fotbalisté Sparty porazili ve 26. kole fotbalové ligy Slovácko 5:2, dvakrát se trefil střídající Jan Kuchta. Sparta je druhá, ztrátu na Slavii stáhla na deset bodů.

Jan KuchtaFoto: CTK
26. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:2 (2:1)

Branky: 74. a 90.+1 Kuchta, 18. Martinec, 42. Sonne, 48. Kadeřábek - 25. Tetour, 85. Ouanda. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Matoušek - Starý (video). ŽK: Sonne - Heča. Diváci: 15.323.

Sparta: Surovčík - Sonne, Martinec, Zelený, Kadeřábek (86. Panák) - Sochůrek, Kairinen, Irving (72. Rrahmani) - Grimaldo (72. Kuchta), Haraslín (59. Mercado) - Vojta (86. Kuol). Trenér: Priske.

Slovácko: Heča - Vaško, Rundič (59. Marinelli), Stojčevski - Ndefe, Tetour, Šviderský (86. Fiala), Kostadinov (46. Ouanda), Blahút (86. Barát) - Havlík, Suchan (59. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.

Ukrainian POWs swap

Jak plánovat těhotenství ve válce? „Hrozí autismus,“ varuje expertka

Ukrajina se připravuje na obrovskou výzvu. Podle odhadů se po skončení války vrátí přibližně milion vojáků, kteří se budou muset znovu začlenit do běžného života. Svitlana Berezina z Asociace psychologického vzdělávání v rozhovoru pro Aktuálně popisuje, proč klasická psychologická pomoc nestačí a jak vypadá cesta veteránů do politiky či podnikání.

Filip Chlapík, brankář Adam Brízgala

Tlak? Nepotřebuju ostatní lidi. Je mi jedno, co si myslí, říká Chlapík

Na nejlepší možnou chvíli načasoval svůj první zásah v letošních vyřazovacích bojích hokejové extraligy kanonýr Sparty Filip Chlapík. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů jím dnes ukončil prodloužení rozhodujícího pátého zápasu mimořádně vyrovnané a dramatické série předkola proti Kladnu. Jak uvedl v rozhovoru s novináři, cítil po gólu euforii, ale také velkou úlevu.

Ukrajina USA Zelenskyj Trump

ŽIVĚ Kyjev pomůže zemím Blízkého východu, nechce přijít o podporu USA

Kyjev nechce kvůli válce na Blízkém východě přijít o podporu Spojených států, řekl podle agentur v dnes zveřejněném rozhovoru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Blízkovýchodním zemím, které čelí íránským dronovým útokům, pomůže Ukrajina s obranou, výměnou za to ale žádá peníze a technologie, dodal.

Sparta byla tři minuty od ostudného konce, v epické bitvě proti Kladnu dokázala povstat

Posledními čtvrtfinalisty play off extraligy jsou hokejisté Sparty. V rozhodujícím pátém utkání předkola porazili Pražané 3:2 v prodloužení Kladno, sérii vyhráli 3:2 na zápasy a v dalším kole vyzvou druhý tým základní části Plzeň. Postup před 15.435 diváky vystřelil v čase 76:54 v přesilové hře kapitán Filip Chlapík. Pro poražené sezona skončila.

