Sparta tvrdě nastoupí na rasisty. Pátrá po hajlujících chuligánech, dostanou doživotí

I kdybychom prohráli 0:10, nebudu se za to tak stydět jako za tyhle imbecilní vypatlaný debily. Zdaleka největší děs sezony je, že tihle lidi získali za poslední týdny pocit, že Sparta patří jim.



Klub by měl od co nejvíc fandů slyšet, že s tímhle póvlem nechtějí sdílet stadion. https://t.co/LzbE0cmgBu