Sparta do poslední chvíle trnula v Lotyšsku. Jsem velmi hrdý, prohlásil přesto Priske

Fotbalisté Sparty trnuli do poslední minuty, nakonec však v odvetě závěrečného 4. předkola Konferenční ligy prohráli na hřišti FC Riga jen 0:1, což jim v součtu s úvodním domácím vítězstvím 2:0 stačilo k postupu do hlavní fáze.
Kouč Sparty Brian Priske
Kouč Sparty Brian Priske | Foto: Reuters

Po čtvrthodině střelu sparťanského kapitána Haraslína vyrazil Zviedris na roh. Ve 35. minutě Kuchta sklepl ve vápně míč Birmančevičovi a srbský křídelník ve výhodné pozici přestřelil.

Do té doby hosté kontrolovali hru, poté si však začali koledovat o gól. V šestnáctce se odrazil míč k Ramiresovi, střelu domácího kapitána zblízka ale zastavil Uchenna.

Následně Jurkovskis vypálil nad a Galo zamířil jen do Vindahlovy náruče. Dánský gólman se poté zaskvěl proti pokusu Siqueiry z přímého kopu, který konečky prstů vyrazil nad.

Zkraje druhého poločasu Galo po kombinaci s Ramiresem přízemní střelou protáhl Vindahla. Musah zase hlavičkoval nad břevno.

Tlak domácích se vyplatil v 68. minutě. Siqueira vystřelil před šestnáctkou a jeho gól výrazně zdramatizoval dvojzápas.

Letenští mohli vyrovnat v 79. minutě, jenže Haraslínovo zakončení domácí obrana zblokovala na roh. Střídajícího Rrahmaniho, který v prvním vzájemném utkání stanovil konečný výsledek 2:0, vychytal v nastavení Zviedris.

Na opačné straně mohl duel poslat do prodloužení střídající Regža, z hranice vápna ovšem zamířil těsně vedle.

Pražané pak postupový náskok i za cenu častého zdržování ubránili. "Velký respekt hráčům," prohlásil po utkání kouč Sparty Brian Priske.

"Mám radost a jsem velmi hrdý za hráče, realizační tým a klub, že budeme hrát evropské poháry," dodal dánský trenér.

Letenští se v minulých dvou sezonách probojovali do osmifinále Evropské ligy a po 19 letech do Ligy mistrů. Nyní se představí ve třetí pohárové soutěži.

Postup do hlavní fáze, kde každý z týmů čeká od října do prosince v jednotné tabulce 36 týmů šest soupeřů, Spartě vynesl 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun).

Los se uskuteční v pátek.

Český fotbal bude mít na podzim v pohárech minimálně čtyři zástupce. Obhájce titulu Slavia se rovnou kvalifikovala do Ligy mistrů, Plzeň se představí v Evropské lize a Olomouc čeká buď Evropská, nebo Konferenční liga, o kterou usiluje i Baník Ostrava.

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:

FC Riga - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 68. Siqueira. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Evrard - Vernice (video, všichni Fr.). ŽK: Mankenda - Zelený, Ryneš, Birmančevič. Diváci: 5633. První zápas: 0:2, postoupila Sparta.

Riga: Zviedris - Toniševs, Ngom, Musah, Jurkovskis - Siqueira, Ankrah, Galo (60. Contreras) - Mankenda (60. Diop), Ramires, Grimaldo (78. Regža). Trenér: Guľa.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Vydra, Zelený - Preciado (90.+6 Suchomel), Mannsverk (62. Eneme), Kairinen, Ryneš (73. Mercado) - Birmančevič, Haraslín - Kuchta (61. Rrahmani). Trenér: Priske.

 
