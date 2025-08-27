Sparta do poslední chvíle trnula v Lotyšsku. Jsem velmi hrdý, prohlásil přesto Priske

Po čtvrthodině střelu sparťanského kapitána Haraslína vyrazil Zviedris na roh. Ve 35. minutě Kuchta sklepl ve vápně míč Birmančevičovi a srbský křídelník ve výhodné pozici přestřelil.
Do té doby hosté kontrolovali hru, poté si však začali koledovat o gól. V šestnáctce se odrazil míč k Ramiresovi, střelu domácího kapitána zblízka ale zastavil Uchenna.
Následně Jurkovskis vypálil nad a Galo zamířil jen do Vindahlovy náruče. Dánský gólman se poté zaskvěl proti pokusu Siqueiry z přímého kopu, který konečky prstů vyrazil nad.
Zkraje druhého poločasu Galo po kombinaci s Ramiresem přízemní střelou protáhl Vindahla. Musah zase hlavičkoval nad břevno.
Tlak domácích se vyplatil v 68. minutě. Siqueira vystřelil před šestnáctkou a jeho gól výrazně zdramatizoval dvojzápas.
Letenští mohli vyrovnat v 79. minutě, jenže Haraslínovo zakončení domácí obrana zblokovala na roh. Střídajícího Rrahmaniho, který v prvním vzájemném utkání stanovil konečný výsledek 2:0, vychytal v nastavení Zviedris.
Na opačné straně mohl duel poslat do prodloužení střídající Regža, z hranice vápna ovšem zamířil těsně vedle.
Pražané pak postupový náskok i za cenu častého zdržování ubránili. "Velký respekt hráčům," prohlásil po utkání kouč Sparty Brian Priske.
"Mám radost a jsem velmi hrdý za hráče, realizační tým a klub, že budeme hrát evropské poháry," dodal dánský trenér.
Letenští se v minulých dvou sezonách probojovali do osmifinále Evropské ligy a po 19 letech do Ligy mistrů. Nyní se představí ve třetí pohárové soutěži.
Postup do hlavní fáze, kde každý z týmů čeká od října do prosince v jednotné tabulce 36 týmů šest soupeřů, Spartě vynesl 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun).
Los se uskuteční v pátek.
Český fotbal bude mít na podzim v pohárech minimálně čtyři zástupce. Obhájce titulu Slavia se rovnou kvalifikovala do Ligy mistrů, Plzeň se představí v Evropské lize a Olomouc čeká buď Evropská, nebo Konferenční liga, o kterou usiluje i Baník Ostrava.
Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:
FC Riga - Sparta Praha 1:0 (0:0)
Branka: 68. Siqueira. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Evrard - Vernice (video, všichni Fr.). ŽK: Mankenda - Zelený, Ryneš, Birmančevič. Diváci: 5633. První zápas: 0:2, postoupila Sparta.
Riga: Zviedris - Toniševs, Ngom, Musah, Jurkovskis - Siqueira, Ankrah, Galo (60. Contreras) - Mankenda (60. Diop), Ramires, Grimaldo (78. Regža). Trenér: Guľa.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Vydra, Zelený - Preciado (90.+6 Suchomel), Mannsverk (62. Eneme), Kairinen, Ryneš (73. Mercado) - Birmančevič, Haraslín - Kuchta (61. Rrahmani). Trenér: Priske.