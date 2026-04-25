Sparta totálně vyhořela na Bohemians, Slavia zase vede o osm bodů. Baník je poslední

Sparta zaslouženě prohrála v závěrečném kole základní části fotbalové ligy 0:2 na půdě Bohemians, kde hrála přes hodinu v deseti po červené kartě Mercada, a v tabulce opět ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii. Ta po otočce zdolala oslabenou Olomouc 2:1. Na poslední příčku, která znamená přímý sestup, klesl ostravský Baník po prohře 0:1 s Plzní. Soutěž bude pokračovat nadstavbou ve třech skupinách.
Slavia v minulém kole utrpěla v Hradci Králové první porážku v ligovém ročníku a ani dnes proti Olomouci nezačala dobře. Po čtvrthodině sice domácí ubránili Šturma, míč se však odrazil za vápno k Sejkovi, jenž ho pohotově poslal ke vzdálenější tyči.
Sparťanský odchovanec oslavil třetí gól po zimním příchodu do klubu provokativně před slávistickým "kotlem", přestože už měl žlutou kartu a riskoval vyloučení.
Záhy mohl srovnat Sadílek, který dvakrát za sebou ve vyložené příležitosti vysoko přestřelil. V 31. minutě Lurvink při snaze o odkop nedosáhl na míč, podrážkou trefil do kolena Douděru a sudí Volek mu bez váhání ukázal červenou kartu.
Hanáci se ve zbytku první půle i v oslabení soupeři vyrovnali a ve 35. minutě byli blízko druhému gólu, Krivakovo zakončení z bezprostřední blízkosti ale brankář Markovič vychytal. V nastavení neuspěl ani na druhé straně Provod proti Koutnému.
Slavia vstoupila do druhého dějství s ofenzivou posílenou o Chama s Chytilem a právě český reprezentační útočník v 51. minutě těsně minul hlavičkou z malého vápna. Z protiútoku musel Markovič vytáhnout Ghaliho ránu z úhlu.
S 63 góly nejlepší ofenziva soutěže postupně zvyšovala tlak a v 58. minutě se dočkala vyrovnání. Chytil si našel za stopery Douděrův nástřel z pravé strany a zakončil do odkryté sítě. Olomoucký odchovanec zaznamenal 11. zásah v ligové sezoně, z respektu k mateřskému klubu ho neslavil.
Ve zbytku utkání už se hrálo v podstatě jen na olomouckou bránu. V 66. minutě vytáhl Koutný skvělý reflex proti nejlepšímu ligovému střelci Chorému. Brankář Sigmy musel zasáhnout i proti Holešově hlavičce po rohovém kopu.
Obrat dokonal v 82. minutě Moses, jehož ránu zpoza vápna tečoval do protipohybu gólmana Kliment. Nigerijský záložník vstřelil první branku v ligové sezoně. Pojistku mohli přidat postupně Schranz, Ogbu a Chytil, všichni však ve velkých šancích selhali.
Hanákům už nezbyly síly na zdramatizování zápasu, Slavia prodloužila ligovou sérii domácí neporazitelnosti na 44 utkání.
Sigma získala v základní části stejně jako v minulé sezoně 43 bodů, tentokrát ale na skupinu o titul nedosáhla.
Červená, pak kolaps během dvou minut
Sparta hrála v Ďolíčku od 20. minuty bez vyloučeného Mercada, který podrážkou prošlápl kotník Hůlky. Bohemians rozhodli po přestávce, když během dvou minut skórovali Ristovski a právě Hůlka. Vršovičtí si zajistili záchranu, posunuli se na 10. příčku a v nadstavbě budou hrát play off o umístění.
Sparta po porážce na Slavii a remíze v Plzni ztratila na jaře v lize teprve potřetí body. "Klokani" ji v Ďolíčku zdolali poprvé od listopadu 2001, na domácím stadionu se jim to od té doby v 17 zápasech nejvyšší soutěže po sobě nepodařilo.
Letenští v lize prohráli teprve podruhé z posledních 38 vzájemných duelů a nenavázali na předchozích sedm vítězství nad Bohemians po sobě. Vršovičtí oplatili Spartě podzimní porážku 1:2 a v samostatné nejvyšší soutěži ji zdolali teprve popáté.
27. kolo (30. hrané) první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Sigma Olomouc 2:1 (0:1)
Branky: 58. Chytil, 82. Moses - 15. Sejk. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Orel (video). ŽK: Sejk (Olomouc). ČK: 31. Lurvink (Olomouc). Diváci: 18.608.
Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Zima (46. Cham) - Douděra (75. Isife), Moses, Sadílek (75. Schranz), Jurásek (85. Oscar) - Provod, Kušej (46. Chytil) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Olomouc: Koutný - Sylla, Král, Lurvink - Hadaš (68. Slavíček), Beran, Baráth (86. Grgič), Ghali - Krivak (52. Mikulenka), Šturm (46. Malý) - Sejk (68. Kliment). Trenér: Hapal.
Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 2:0 (0:0)
Branky: 60. Ristovski, 62. Hůlka. Rozhodčí: Rouček - Zoufalý, Cichra - Starý (video). ŽK: Hůlka, Kareem - Mannsverk, Ševínský, Ryneš, Priske (trenér). ČK: 20. Mercado (Sparta). Diváci: 6219.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (78. Kovařík) - Kareem, Smrž, Čermák (90. Sosseh), Ristovski, Havel (78. Hrubý) - Matoušek (70. Hilál), Drchal (90. Mikuda). Trenér: Veselý.
Sparta: Surovčík - Sonne (65. Kadeřábek), Ševínský, Sörensen, Mercado - Sochůrek (65. Mannsverk), Kairinen, Irving (24. Ryneš) - Grimaldo (74. Kuol), Haraslín - Kuchta (74. Rrahmani). Trenér: Priske.
Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 35. Adu. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Kvítek (video). ŽK: Pira, Frydrych, Gning - Kadlec. Diváci: 7094.
Ostrava: Jedlička - Boula (82. Musák), Frydrych, Pojezný - Rusnák (46. Holzer), Kričfaluši, Planka, Sinjavskij - Jurečka (74. Pira), Bewene (59. Šancl) - Gning. Trenér: Smetana.
Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil (72. Kadlec) - Memič (87. Vydra), Červ, Hrošovský, Višinský - Panoš (61. Valenta), Ladra (61. Sojka) - Adu (72. Toure). Trenér: Hyský.
FK Jablonec - Slovan Liberec 1:2 (0:1)
Branky: 67. Chramosta z pen. - 31. Diakité, 58. Krollis. Rozhodčí: Nehasil - Kotalík, Slavíček - Berka (video). ŽK: Sobol, Čanturišvili, Jawo - Lexa, Hodouš, J. Mikula, Soliu. Diváci: 5250.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili (82. Malenšek), Okeke (46. Sedláček), Nebyla (68. Puškáč), Sobol - Zorvan (90.+1 Pantalon) - Alégué (46. Chramosta), Jawo. Trenér: Kozel.
Liberec: Koubek - Drakpe, N'Guessan, J. Mikula - Icha, Stránský, Diakité (90.+3 Koželuh), Kayondo (90.+3 Špatenka) - Hodouš (80. Soliu), Lexa (80. Letenay) - Krollis (86. Mašek). Trenér: Kováč.
1. FC Slovácko - Dukla Praha 1:2 (1:1)
Branky: 45.+2 Suchan - 35. Mikuš, 89. vlastní Huk. Rozhodčí: Radina - Kubr, Matoušek - Adámková (video). ŽK: Stojčevski, Trávník - Traoré, Bačkovský. Diváci: 4580.
Slovácko: Urban - Huk, Rundič (58. Ndubuisi), Stojčevski - Ndefe, Trávník (90.+2 Fiala), Kostadinov (78. Krmenčík), Šviderský (68. Tetour) - Havlík, Suchan (68. Juroška), Ouanda (90.+2 Horák). Trenér: R. Skuhravý.
Dukla: Bačkovský - Unušič (77. Šehovič), Hašek, Traoré, Svozil (65. Hunal) - Čermák, Tijani (77. Gaszczyk) - Mikuš (58. Gilbert), Hanousek, Penxa (90.+2 Černák) - Pekhart (58. Milla). Trenér: Šustr.
MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)
Branky: 20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek. Rozhodčí: J. Beneš - Hájek, Ježek - Adam (video). ŽK: Fiala, Samko - Ševčík, Macek, Krulich. Diváci: 1418.
Karviná: Neuman - Chytrý (46. Boháč), Skyba, Camara (46. Traoré), Milič - Křišťan, Prebsl (78. Fleišman) - Fiala, Samko, Ayaosi (46. Ezeh) - Vinícius (64. Konate). Trenér: Jarolím.
Ml. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát (83. Donát), Hybš - Macek, Kozel - Šubert (63. Kostka), Ševčík (83. Zíka), John (63. Kolářík) - Kabongo (83. Krulich). Trenér: Majer.
FK Teplice - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 67. Darida z pen. Rozhodčí: Wulkan - Hurych, Šůma - Kocourek (video). ŽK: Bílek (Teplice). Diváci: 3054.
Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Bílek, D. Mareček (70. Kozák), Kodeš (73. Riznič), Náprstek, Radosta - Svatek (72. Zlatohlávek), Krejčí (35. Auta). Trenér: Frťala.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Suchomel, Darida, Dancák (90. Neto), Horák - Kučera (55. Trubač), Van Buren (55. Vlkanova) - Mihálik (86. Regža). Trenér: Horejš.
FK Pardubice - FC Zlín 3:1 (1:0)
Branky: 42. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko - 71. Poznar. Rozhodčí: Vokoun - Pospíšil, Dorotík - Ochotnický (video). ŽK: Ulbrich (Zlín). Diváci: 2283.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Konečný - Godwin (63. Saarma), Jelínek, Hlavatý (46. Míšek), Mahuta (86. Boledovič) - Smékal (70. Tanko), Botos (46. Vecheta), Patrák (90. Krobot). Trenér: Trousil.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja - Nombil (77. Kolář), Cupák (83. Hellebrand) - Machalík (83. Kanu), Bránecký (46. Ulbrich), Bartošák (60. Pešek) - Poznar (73. Koubek). Trenér: Červenka.
Konečná tabulka základní části:
1.
Slavia
30
21
8
1
63:23
71
2.
Sparta
30
19
6
5
60:33
63
3.
Plzeň
30
15
8
7
50:34
53
4.
Jablonec nad Nisou
30
15
6
9
41:33
51
5.
Hradec Králové
30
14
7
9
43:34
49
6.
Liberec
30
12
10
8
43:30
46
7.
Olomouc
30
12
7
11
34:34
43
8.
Pardubice
30
11
8
11
39:46
41
9.
Karviná
30
12
3
15
43:51
39
10.
Bohemians 1905
30
10
6
14
26:35
36
11.
Mladá Boleslav
30
8
11
11
44:52
35
12.
Zlín
30
9
7
14
37:48
34
13.
Teplice
30
6
11
13
29:38
29
14.
Dukla
30
4
11
15
20:42
23
15.
Slovácko
30
5
8
17
26:45
23
16.
Ostrava
30
5
7
18
25:45
22
Malijští povstalci udeřili na vojenské základny a ovládli dvě města
Ozbrojenci v západoafrickém Mali v sobotu ráno na několika místech včetně metropole Bamaka napadli v sobotu vojenské základny, informovala podle agentur Reuters a AFP tamní armáda. Střelbu bylo slyšet i ve městě Kati, kde sídlí šéf malijské vojenské vlády Assimi Goïta. Podle armády šlo o koordinovaný útok několika skupin, z nichž se jedna se už přihlásila k útokům a převzetí vlády nad dvěma městy.
ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
Přenos skončil Fotbalová liga živě: Oslabená Sparta padla v Ďolíčku, Slavia duel otočila
Sledovali jsme v souhrnném online přenosu poslední kolo základní části fotbalové Chance Ligy.
„Trump by měl mít radost.“ Francie a Řecko posilují evropský pilíř NATO
Francouzský prezident Emmanuel Macron a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali v Aténách dohodu o prodloužení spolupráce v obraně svých zemí, která podle agentury DPA obsahuje také klauzuli o vzájemné pomoci v případě útoku na některého ze signatářů. Oba lídři rovněž zdůraznili, že jde o součást úsilí o vojensky a zahraničněpoliticky nezávislejší Evropskou unii.