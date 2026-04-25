25. 4. Marek
Sparta totálně vyhořela na Bohemians, Slavia zase vede o osm bodů. Baník je poslední

Sport,ČTK

Sparta zaslouženě prohrála v závěrečném kole základní části fotbalové ligy 0:2 na půdě Bohemians, kde hrála přes hodinu v deseti po červené kartě Mercada, a v tabulce opět ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii. Ta po otočce zdolala oslabenou Olomouc 2:1. Na poslední příčku, která znamená přímý sestup, klesl ostravský Baník po prohře 0:1 s Plzní. Soutěž bude pokračovat nadstavbou ve třech skupinách.

Sport-fotbal-první-27. kolo-Bohemians 1905-Sparta-FASTPIX, 1. liga
Brankář Sparty Jakub Surovčík vstřebává zklamání z inkasovaného gólu, zato fotbalisté Bohemians za ním slavíFoto: ČTK
Slavia v minulém kole utrpěla v Hradci Králové první porážku v ligovém ročníku a ani dnes proti Olomouci nezačala dobře. Po čtvrthodině sice domácí ubránili Šturma, míč se však odrazil za vápno k Sejkovi, jenž ho pohotově poslal ke vzdálenější tyči.

Sparťanský odchovanec oslavil třetí gól po zimním příchodu do klubu provokativně před slávistickým "kotlem", přestože už měl žlutou kartu a riskoval vyloučení.

Záhy mohl srovnat Sadílek, který dvakrát za sebou ve vyložené příležitosti vysoko přestřelil. V 31. minutě Lurvink při snaze o odkop nedosáhl na míč, podrážkou trefil do kolena Douděru a sudí Volek mu bez váhání ukázal červenou kartu.

Hanáci se ve zbytku první půle i v oslabení soupeři vyrovnali a ve 35. minutě byli blízko druhému gólu, Krivakovo zakončení z bezprostřední blízkosti ale brankář Markovič vychytal. V nastavení neuspěl ani na druhé straně Provod proti Koutnému.

Slavia vstoupila do druhého dějství s ofenzivou posílenou o Chama s Chytilem a právě český reprezentační útočník v 51. minutě těsně minul hlavičkou z malého vápna. Z protiútoku musel Markovič vytáhnout Ghaliho ránu z úhlu.

S 63 góly nejlepší ofenziva soutěže postupně zvyšovala tlak a v 58. minutě se dočkala vyrovnání. Chytil si našel za stopery Douděrův nástřel z pravé strany a zakončil do odkryté sítě. Olomoucký odchovanec zaznamenal 11. zásah v ligové sezoně, z respektu k mateřskému klubu ho neslavil.

Ve zbytku utkání už se hrálo v podstatě jen na olomouckou bránu. V 66. minutě vytáhl Koutný skvělý reflex proti nejlepšímu ligovému střelci Chorému. Brankář Sigmy musel zasáhnout i proti Holešově hlavičce po rohovém kopu.

Obrat dokonal v 82. minutě Moses, jehož ránu zpoza vápna tečoval do protipohybu gólmana Kliment. Nigerijský záložník vstřelil první branku v ligové sezoně. Pojistku mohli přidat postupně Schranz, Ogbu a Chytil, všichni však ve velkých šancích selhali.

Hanákům už nezbyly síly na zdramatizování zápasu, Slavia prodloužila ligovou sérii domácí neporazitelnosti na 44 utkání.

Sigma získala v základní části stejně jako v minulé sezoně 43 bodů, tentokrát ale na skupinu o titul nedosáhla.

Červená, pak kolaps během dvou minut

Sparta hrála v Ďolíčku od 20. minuty bez vyloučeného Mercada, který podrážkou prošlápl kotník Hůlky. Bohemians rozhodli po přestávce, když během dvou minut skórovali Ristovski a právě Hůlka. Vršovičtí si zajistili záchranu, posunuli se na 10. příčku a v nadstavbě budou hrát play off o umístění.

Sparta po porážce na Slavii a remíze v Plzni ztratila na jaře v lize teprve potřetí body. "Klokani" ji v Ďolíčku zdolali poprvé od listopadu 2001, na domácím stadionu se jim to od té doby v 17 zápasech nejvyšší soutěže po sobě nepodařilo.

Letenští v lize prohráli teprve podruhé z posledních 38 vzájemných duelů a nenavázali na předchozích sedm vítězství nad Bohemians po sobě. Vršovičtí oplatili Spartě podzimní porážku 1:2 a v samostatné nejvyšší soutěži ji zdolali teprve popáté.

27. kolo (30. hrané) první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Sigma Olomouc 2:1 (0:1)

Branky: 58. Chytil, 82. Moses - 15. Sejk. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Orel (video). ŽK: Sejk (Olomouc). ČK: 31. Lurvink (Olomouc). Diváci: 18.608.

Slavia: Markovič - Holeš, Ogbu, Zima (46. Cham) - Douděra (75. Isife), Moses, Sadílek (75. Schranz), Jurásek (85. Oscar) - Provod, Kušej (46. Chytil) - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Koutný - Sylla, Král, Lurvink - Hadaš (68. Slavíček), Beran, Baráth (86. Grgič), Ghali - Krivak (52. Mikulenka), Šturm (46. Malý) - Sejk (68. Kliment). Trenér: Hapal.

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 2:0 (0:0)

Branky: 60. Ristovski, 62. Hůlka. Rozhodčí: Rouček - Zoufalý, Cichra - Starý (video). ŽK: Hůlka, Kareem - Mannsverk, Ševínský, Ryneš, Priske (trenér). ČK: 20. Mercado (Sparta). Diváci: 6219.

Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (78. Kovařík) - Kareem, Smrž, Čermák (90. Sosseh), Ristovski, Havel (78. Hrubý) - Matoušek (70. Hilál), Drchal (90. Mikuda). Trenér: Veselý.

Sparta: Surovčík - Sonne (65. Kadeřábek), Ševínský, Sörensen, Mercado - Sochůrek (65. Mannsverk), Kairinen, Irving (24. Ryneš) - Grimaldo (74. Kuol), Haraslín - Kuchta (74. Rrahmani). Trenér: Priske.

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 35. Adu. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Kvítek (video). ŽK: Pira, Frydrych, Gning - Kadlec. Diváci: 7094.

Ostrava: Jedlička - Boula (82. Musák), Frydrych, Pojezný - Rusnák (46. Holzer), Kričfaluši, Planka, Sinjavskij - Jurečka (74. Pira), Bewene (59. Šancl) - Gning. Trenér: Smetana.

Plzeň: Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil (72. Kadlec) - Memič (87. Vydra), Červ, Hrošovský, Višinský - Panoš (61. Valenta), Ladra (61. Sojka) - Adu (72. Toure). Trenér: Hyský.

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Branky: 67. Chramosta z pen. - 31. Diakité, 58. Krollis. Rozhodčí: Nehasil - Kotalík, Slavíček - Berka (video). ŽK: Sobol, Čanturišvili, Jawo - Lexa, Hodouš, J. Mikula, Soliu. Diváci: 5250.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili (82. Malenšek), Okeke (46. Sedláček), Nebyla (68. Puškáč), Sobol - Zorvan (90.+1 Pantalon) - Alégué (46. Chramosta), Jawo. Trenér: Kozel.

Liberec: Koubek - Drakpe, N'Guessan, J. Mikula - Icha, Stránský, Diakité (90.+3 Koželuh), Kayondo (90.+3 Špatenka) - Hodouš (80. Soliu), Lexa (80. Letenay) - Krollis (86. Mašek). Trenér: Kováč.

1. FC Slovácko - Dukla Praha 1:2 (1:1)

Branky: 45.+2 Suchan - 35. Mikuš, 89. vlastní Huk. Rozhodčí: Radina - Kubr, Matoušek - Adámková (video). ŽK: Stojčevski, Trávník - Traoré, Bačkovský. Diváci: 4580.

Slovácko: Urban - Huk, Rundič (58. Ndubuisi), Stojčevski - Ndefe, Trávník (90.+2 Fiala), Kostadinov (78. Krmenčík), Šviderský (68. Tetour) - Havlík, Suchan (68. Juroška), Ouanda (90.+2 Horák). Trenér: R. Skuhravý.

Dukla: Bačkovský - Unušič (77. Šehovič), Hašek, Traoré, Svozil (65. Hunal) - Čermák, Tijani (77. Gaszczyk) - Mikuš (58. Gilbert), Hanousek, Penxa (90.+2 Černák) - Pekhart (58. Milla). Trenér: Šustr.

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)

Branky: 20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek. Rozhodčí: J. Beneš - Hájek, Ježek - Adam (video). ŽK: Fiala, Samko - Ševčík, Macek, Krulich. Diváci: 1418.

Karviná: Neuman - Chytrý (46. Boháč), Skyba, Camara (46. Traoré), Milič - Křišťan, Prebsl (78. Fleišman) - Fiala, Samko, Ayaosi (46. Ezeh) - Vinícius (64. Konate). Trenér: Jarolím.

Ml. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát (83. Donát), Hybš - Macek, Kozel - Šubert (63. Kostka), Ševčík (83. Zíka), John (63. Kolářík) - Kabongo (83. Krulich). Trenér: Majer.

FK Teplice - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Branka: 67. Darida z pen. Rozhodčí: Wulkan - Hurych, Šůma - Kocourek (video). ŽK: Bílek (Teplice). Diváci: 3054.

Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Bílek, D. Mareček (70. Kozák), Kodeš (73. Riznič), Náprstek, Radosta - Svatek (72. Zlatohlávek), Krejčí (35. Auta). Trenér: Frťala.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Suchomel, Darida, Dancák (90. Neto), Horák - Kučera (55. Trubač), Van Buren (55. Vlkanova) - Mihálik (86. Regža). Trenér: Horejš.

FK Pardubice - FC Zlín 3:1 (1:0)

Branky: 42. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko - 71. Poznar. Rozhodčí: Vokoun - Pospíšil, Dorotík - Ochotnický (video). ŽK: Ulbrich (Zlín). Diváci: 2283.

Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Konečný - Godwin (63. Saarma), Jelínek, Hlavatý (46. Míšek), Mahuta (86. Boledovič) - Smékal (70. Tanko), Botos (46. Vecheta), Patrák (90. Krobot). Trenér: Trousil.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja - Nombil (77. Kolář), Cupák (83. Hellebrand) - Machalík (83. Kanu), Bránecký (46. Ulbrich), Bartošák (60. Pešek) - Poznar (73. Koubek). Trenér: Červenka.

Konečná tabulka základní části:

1.

Slavia

30

21

8

1

63:23

71

2.

Sparta

30

19

6

5

60:33

63

3.

Plzeň

30

15

8

7

50:34

53

4.

Jablonec nad Nisou

30

15

6

9

41:33

51

5.

Hradec Králové

30

14

7

9

43:34

49

6.

Liberec

30

12

10

8

43:30

46

7.

Olomouc

30

12

7

11

34:34

43

8.

Pardubice

30

11

8

11

39:46

41

9.

Karviná

30

12

3

15

43:51

39

10.

Bohemians 1905

30

10

6

14

26:35

36

11.

Mladá Boleslav

30

8

11

11

44:52

35

12.

Zlín

30

9

7

14

37:48

34

13.

Teplice

30

6

11

13

29:38

29

14.

Dukla

30

4

11

15

20:42

23

15.

Slovácko

30

5

8

17

26:45

23

16.

Ostrava

30

5

7

18

25:45

22

Nejnovější
Povstalci zaútočili v sobotu před šestou hodinou ráno místního času (8:00 SELČ) i na hlavní armádní základnu v Kati (na snímku) nedaleko malijské metropole Bamako. Vojáci následně zablokovali silnice v oblasti; 25. dubna 2026.

Malijští povstalci udeřili na vojenské základny a ovládli dvě města

Ozbrojenci v západoafrickém Mali v sobotu ráno na několika místech včetně metropole Bamaka napadli v sobotu vojenské základny, informovala podle agentur Reuters a AFP tamní armáda. Střelbu bylo slyšet i ve městě Kati, kde sídlí šéf malijské vojenské vlády Assimi Goïta. Podle armády šlo o koordinovaný útok několika skupin, z nichž se jedna se už přihlásila k útokům a převzetí vlády nad dvěma městy.

Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.

ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali obnovení dohody o obranné spolupráci, která mezi jejich zeměmi platí od roku 2021; Atény, 25. dubna 2025.

„Trump by měl mít radost.“ Francie a Řecko posilují evropský pilíř NATO

Francouzský prezident Emmanuel Macron a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali v Aténách dohodu o prodloužení spolupráce v obraně svých zemí, která podle agentury DPA obsahuje také klauzuli o vzájemné pomoci v případě útoku na některého ze signatářů. Oba lídři rovněž zdůraznili, že jde o součást úsilí o vojensky a zahraničněpoliticky nezávislejší Evropskou unii.

