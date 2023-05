Sparta - Slavia 0:0. První půle nabídla gólovky na obou stranách. Na gól se ale čeká

Český pohár dospěl ke svému konci a my dnes budeme společně sledovat finálové utkání, které se odehraje na pražské Letné. V pozici domácího celku nastoupí Sparta, která vyzve svého odvěkého rivala Slavii. Těžko hledat favorita utkání, ale především věřme, že budeme sledovat krásné utkání bez diskutabilních situací. Ty v poslední době přitahují především Spartu a nevyhnulo se to ani poslednímu utkání.

V Liberci to totiž dlouho vypadalo na vítězství domácího Slovanu, nicméně dvě kontroverzní penalty v nastavení obrátily vývoj ve prospěch pražského klubu. Ten se tak vyhoupl do čela Fortuna:Ligy, což mu do nadstavby zajistilo výhodu domácího prostředí proti největším rivalům.