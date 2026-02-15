Sparta si užívá fotbalové jaro, vyhrála i třetí zápas. Teď to odnesl Hradec

Fotbalisté Sparty ve 22. kole první ligy porazili doma Hradec Králové 2:0. Pražany poslal v 19. minutě do vedení kapitán Lukáš Haraslín, který po změně stran přidal z penalty pojistku
Letenští bez inkasované branky zvítězili i ve třetím jarním kole a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí pět bodů na městského rivala a obhájce titulu Slavii.
Východočeši vyhráli jediné z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže a zůstali sedmí.
Sparta oplatila Hradci zářijovou porážku 1:2 z Malšovické arény a bodovala pošestnácté z minulých 17 vzájemných ligových duelů. V samostatné historii doma v nejvyšší soutěži s "Votroky" neprohrála ani 20. zápas a hned v 19 případech ho tam zdolala.
Zkraje čtvrté minuty si domácí brankář Vindahl, který v pondělí oslaví 28. narozeniny, s obtížemi poradil s tečovanou střelou Trubače. Při zákroku zády narazil do tyče a musel se nechat ošetřit.
V zápase pokračoval, ale jen do 17. minuty, kdy si lehl na trávník a do branky místo něj šel Surovčík. Slovenský gólman si připsal ligový debut v dresu Sparty.
Letenští ihned po opětovném zahájení hry skórovali. Rrahmani nabil Haraslínovi, jehož přízemní ránu tečoval stoper Čech do Zadražilova protipohybu. Slovenský kapitán Sparty skóroval i ve třetím jarním kole.
Pražané byli nadále nebezpečnější. O chvíli později sparťan Irving zamířil z šestnáctky těsně vedle. Rrahmani pak po Vydrově průnikové přihrávce nepřekonal vyběhnutého Zadražila, proti němuž neuspěl ani Ryneš.
Zkraje druhého dějství Surovčík vyboxoval míč jen ke Kučerovi, jemuž se ale zakončení příliš nepovedlo. Z následného rohu sparťan Sonne jen odhlavičkoval míč k Daridovi, Surovčík však prudkou ránu hostujícího kapitána, jenž zvažuje návrat do české reprezentace, zastavil.
Na druhé straně Kuol z protiútoku trefil Zadražila. Královéhradecký brankář následně podržel svůj tým při Ševínského hlavičce. Vyznamenal se i Surovčík proti Van Burenově střele z otočky.
V 67. minutě Rrahmani nahrál do běhu Haraslínovi, který v souboji s Uhrinčatěm přestřelil. Hostující hráč ho ale fauloval a slovenský křídelník se svíjel na trávníku v bolestech.
Z opakovaných záběrů bylo patrné, že se Haraslínovi výrazně prohnul kotník. Sudí Nehasil po zásahu viderozhodčího a přezkoumání situace na obrazovce nařídil pokutový kop.
Penaltu bez problémů proměnil sám faulovaný hráč, který ze souboje podle všeho vyvázl bez zranění. Haraslín prožil druhý "dvougólový" zápas za poslední tři kola, na druhý hattrick v české lize však nedosáhl. S devíti brankami v ligovém ročníku se v čele týmové tabulky střelců osamostatnil od Rrahmaniho.
Svěřenci dánského trenéra Priskeho si závěr bez problémů pohlídali a doma v lize zvítězili po třech zápasech a teprve ve druhém z posledních šesti utkání. "Votroci" venku v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou prohráli, z toho potřetí bez vstřelené branky.
22. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Branky: 19. a 71. z pen. Haraslín. Rozhodčí: Nehasil - Vlček, Kotalík - Radina (video). ŽK: Irving, Vydra - Uhrinčať. Diváci: 15.893.
Sparta: Vindahl (19. Surovčík) - Vydra, Ševínský, Zelený - Sonne, Kairinen, Irving (58. Mannsverk), Ryneš - Kuol (58. Mercado), Haraslín (83. Grimaldo) - Rrahmani (83. Vojta). Trenér: Priske.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera, Darida (83. Dancák), Trubač, Horák (77. Kubr) - Van Buren (83. Hodek), Vlkanova (77. Binar) - Regža (72. Pilař). Trenér: Horejš.
Tabulka:
1.
Slavia
22
15
7
0
49:18
52
2.
Sparta
22
14
5
3
43:23
47
3.
Jablonec nad Nisou
22
12
6
4
30:20
42
4.
Plzeň
22
12
5
5
42:28
41
5.
Liberec
22
10
7
5
37:22
37
6.
Karviná
22
10
2
10
35:37
32
7.
Hradec Králové
22
8
6
8
33:29
30
8.
Olomouc
22
8
6
8
20:21
30
9.
Zlín
22
7
6
9
26:29
27
10.
Teplice
22
6
7
9
22:26
25
11.
Pardubice
22
6
7
9
28:38
25
12.
Bohemians 1905
22
6
5
11
19:29
23
13.
Mladá Boleslav
22
4
7
11
29:47
19
14.
Ostrava
22
4
6
12
16:28
18
15.
Slovácko
22
3
7
12
14:29
16
16.
Dukla
22
2
9
11
14:33
15
