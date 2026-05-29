Sparta si pojistila zkušenost. Kadeřábek bude pokračovat i příští rok

Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
Druhý tým uplynulého ročníku první ligy o tom informoval na webu. Ve čtvrtek prodloužil smlouvu na Letné také reprezentant Jaroslav Zelený.
Čtyřiatřicetiletý Kadeřábek se vrátil do Sparty loni v létě po desetiletém působení v Hoffenheimu.
V závěru ligového ročníku chyběl kvůli svalovému zranění a nestihl tak naplnit podmínky opce na automatické prodloužení smlouvy o další rok. Přesto se s vedením na pokračování v mateřském klubu dohodl.
„Od začátku jsme to měli se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým nastavené tak, že podepíšeme smlouvu na 1+1 rok. Tušili jsme, že to spíš dospěje k celým dvěma sezonám, ale domluvili jsme se, že si řekneme na konci ročníku," uvedl Kadeřábek k jednání o prodloužení kontraktu.
„Zájem byl jak ze strany klubu, tak ze strany mojí. Rozhodování proto bylo jednoduché," dodal.
Vnuk legendárního Václava Vrány naskočil v uplynulé sezoně do 34 soutěžních zápasů, v nichž si připsal dva góly a čtyři asistence.
„Před podpisem jsem si sedl také s trenérem Brianem Priskem. Řekli jsme si, jaká by měla být má role, a to jak na hřišti, tak mimo něj," uvedl Kadeřábek.
Na kontě má i 48 startů a tři góly v mezistátních zápasech, reprezentační kariéru ukončil po Euru v roce 2021.
