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Sport

Sparta si na soustředění poradila se soupeřem z Japonska

ČTK

Fotbalisté Sparty v úvodním přípravném utkání na soustředění porazili u Salcburku Gambu Ósaka s přehledem 3:0. Poprvé v dresu Pražanů se trefila jedna z letních posil Ebrima Singhateh, v prvním poločase skórovali Garang Kuol a kapitán Lukáš Haraslín.

Trenér Sparty Brian Priske
Trenér Sparty Brian PriskeFoto: REUTERS
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Sparta proti devátému týmu minulé sezony japonské ligy od úvodu dominovala.

Ve 14. minutě po Karabcově přihrávce otevřel skóre Kuol, v 37. minutě s přispěním soupeřovy teče zvýšil Haraslín.

V 65. minutě pak vystihl gólmanovu rozehrávku střídající Singhateh a upravil na 3:0.

Český vicemistr po úvodní výhře 4:1 nad Opavou zvítězil i v druhém přípravném duelu o tři branky.

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Přípravné fotbalové utkání v Anifu (Rakousko):

Sparta Praha - Gamba Ósaka 3:0 (2:0)

Branky: 14. Kuol, 37. Haraslín, 65. Singhateh.

Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek (46. Suchomel), Sörensen (62. Pech), Vitályos (46. Ševínský), Ryneš (46. Mercado) - Karabec (62. Moudrý), Mannsverk (62. Eneme), Hollý (46. Irving) - Kuol (62. Grimaldo), Haraslín (62. Alcócer) - Vojta (46. Singhateh). Trenér: Priske.

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