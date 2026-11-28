Nový sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Sivok chtěl být při angažování trenéra Ronnyho Deily stoprocentně přesvědčený, že na Letnou přivede kouče, který má předpoklady k tomu, aby klubu pomohl vrátit trofeje.
Deila nahradil ve funkci odvolaného Dána Briana Priskeho. "Hned v pondělí, kdy jsme to Brianovi oficiálně oznámili, jsem začal řešit kandidáty. Byli čtyři a začali jsme intenzivně jednat. V prohlášení jsem uvedl, že nového trenéra oznámíme během pár hodin. Trochu jsem si tím naběhl, protože to trvalo o něco déle, několik dní. Ronny byl na druhém konci světa (v Kolumbii), takže byl složitější i časový posun," líčil Sivok, který v pondělí ve funkci nahradil Tomáše Rosického.
"Při rozhovorech jsem chtěl být stoprocentně přesvědčený, že přivádím trenéra, který má všechny předpoklady k tomu, aby byl úspěšný a doručil Spartě to, co se sluší. Tedy tituly a poháry. Všechno, co podle mého názoru Sparta od trenéra požaduje, Ronny splňuje. Ať už jde o herní filozofii nebo schopnost přinášet tituly. Ve třech zemích vyhrál šest trofejí. Je to trenér vhodný pro Spartu. Všichni věříme, že nám přinese titul i sem," prohlásil třiačtyřicetiletý Sivok.
Jména ostatních kandidátů prozradit nechtěl. "Další jména určitě říkat nebudu. Nechám si je pro sebe, třeba do budoucna. Nikdy nevíme, co se stane," řekl někdejší český reprezentant.
Pražané jsou v lize čtvrtí se ztrátou 13 bodů na vedoucího obhájce titulu Slavii. Z posledních 10 soutěžních zápasů zvítězili v jediném. "Ronny má za úkol vyhrát zbývající čtyři utkání (v podzimní části) a dostat do týmu energii, která nám hodně chybí, což víme. Nemyslím si, že bychom měli špatné hráče, ale nemáme tým. Potřebujeme probudit lídry v mužstvu. Pak si sedneme a vyhodnotíme, co se stane. Určitě se něco v zimě stane. To jsou krátkodobé cíle. Zároveň chceme připravit tým na jarní část," konstatoval Sivok.
Sparťanští fotbalisté hrají o svoji budoucnost. "Když jsem v pondělí hráčům oznamoval, že Brian skončil a Tomáš Rosický odchází, řekl jsem jim, že od té chvíle hrajou o své triko," řekl bývalý hráč Sparty, Udine nebo Besiktase Istanbul.
Před převzetím současné pozice dělal sportovního manažera A-týmu. "Byl jsem každý den na Strahově. Měl jsem na starosti realizační tým a hráče, některé věci jsem pouze konzultoval. Teď mám právo rozhodovat. Byl bych rád, abyste mě hodnotili ne jako Tomáše Rosického, ale jako Tomáše Sivoka. Tímto by měla pro Spartu začít nová éra. Chci být hodnocen podle výsledků a podle toho, kde Sparta bude za nějaký čas, a ne podle toho, co bylo," uvedl Sivok.
Letenský klub také představil Martina Petráše jako nového člena sportovního úseku. "Martin působil jako agent, takže má obrovské zkušenosti a kontakty, které budu chtít využít. Pro Spartu pracuje externě už dva roky. Bude mou pravou rukou. Bude pod něj spadat skautské i datové oddělení a bude se zodpovídat přímo mně. Prvním úkolem bylo přivést trenéra, což pro nás bylo nejpodstatnější. Další změny uvidíte v příštích týdnech a měsících," řekl Sivok.
Při změnách ve sportovním úseku chce klást větší důraz na klubovou identitu a hodnoty Sparty. "Viděl jsem, kde jsou díry, budu se je snažit opravit. Chci do týmu vrátit sparťanství a více se zaměřit na vlastní oko. Dnes všechno běží přes data, která samozřejmě také používáme. V dnešní době jsou absolutně důležitá. Chtěl bych ale do týmu přinést charakter a emoce, tedy to, co ke Spartě patří a tvoří její DNA. Od vedení klubu jsem dostal možnost nastavit si vše podle svého," prohlásil Sivok.
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