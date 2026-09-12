Sparta se vzepřela výsledkové krizi, zoufalý Jablonec ale Letenské neprohnal

Fotbalisté Sparty porazili doma v 8. kole první ligy Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v 19. minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou osmí o bod za severočeským soupeřem. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.
Sparta protáhla úspěšnou sérii proti Severočechům, bodovala podvanácté z posledních 13 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži a doma soupeři podlehla pouze jednou z minulých 24 duelů. Letenští ve středu zvítězili v domácím poháru 5:0 na stadionu druholigového Žižkova, Jablonečtí ve stejný den zdolali v ligové dohrávce Ostravu 3:0.
V páté minutě domácí brankář Surovčík zaváhal a napadající Zorvan mu málem vypíchl míč, sám pak skončil na zemi. Na opačné straně Čanturišvili odvrátil balon po Karabcově centru na roh a sudí Volek k velkému údivu nařídil penaltu za údajnou rukou jabloneckého křídelníka. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru zjistil, že gruzínský hráč balon odhlavičkoval a místo pokutového kopu Pražané dostali k dispozici pouze roh.
Letenští následně Severočechy přitlačili, Mercadovu ránu však brankář Hanuš vyrazil. Dnešní oslavenec Suchomel poté zamířil pouze do boční sítě a Karabcovu přízemní střela pokryl hostující gólman.
V 19. minutě se Pražané dočkali. Brunesovi ve velmi dobré pozici ještě zkřížil cestu Cedidla, odražený balon se ale dostal k Alcócerovi, jenž střelou mezi nohama překonal Hanuše. Kostarický reprezentant je se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně.
Surovčík musel poprvé zasáhnout až proti Tekijaškiho hlavičce. Po půlhodině Hanuš zastavil Rynešovu ránu zdálky a poradil si i před dotírajícím kapitánem Karabcem.
Jablonecký trenér Kozel udělal o poločase tři změny, jenže ani ty jeho mužstvu nepomohly. V 56. minutě minutě přidali domácí pojistku. Zorvan přišel na vlastní polovině o balon, Karabec ho předložil Mercadovi a ekvádorský reprezentant skóroval potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.
V 71. minutě střídající Nebyla těsně minul roh sparťanské branky, jinak si domácí závěr zápasu pohlídali. Sparta bodovala podvanácté z posledních 13 domácích ligových utkání, minule v derby na Letné podlehla Slavii 0:3. Jablonec vyhrál jediné z minulých osmi venkovních utkání v nejvyšší soutěži.
8. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FK Jablonec 2:0 (1:0)
Branky: 19. Alcócer, 56. Mercado. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Kocourek (video). ŽK: Suchomel, Alcócer - Okeke, Alioum. Diváci: 16.901.
Sparta: Surovčík - Suchomel (79. Kadeřábek), Mbe Soh, Guddal, Ryneš - Macek, Sochůrek (63. Eneme) - Mercado (72. Jurásek), Karabec, Alcócer (72. Singhateh) - Brunes (79. Vojta). Trenér: Priske.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Okeke (46. Nebyla), Sedláček (71. Souček) - Čanturišvili, Zorvan (79. Vecheta), Polidar (46. Alioum) - Jawo (46. Růsek). Trenér: Kozel.
1.
Liberec
8
6
1
1
13:4
19
2.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
3.
Zbrojovka Brno
8
5
1
2
12:10
16
4.
Mladá Boleslav
7
4
2
1
15:9
14
5.
Olomouc
7
4
1
2
13:8
13
6.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
7.
Jablonec nad Nisou
8
4
1
3
10:8
13
8.
Sparta
8
4
0
4
15:12
12
9.
Hradec Králové
7
3
2
2
6:6
11
10.
Plzeň
7
2
4
1
14:12
10
11.
Bohemians 1905
7
2
3
2
8:9
9
12.
Ostrava
7
3
0
4
4:13
9
13.
Artis Brno
8
1
1
6
7:18
4
14.
Slovácko
8
0
3
5
5:14
3
15.
Pardubice
7
0
2
5
5:12
2
16.
Zlín
7
0
0
7
6:16
0
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