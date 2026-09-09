Sparta se utrhla na Žižkově, zářil Vojta, trefil se Jurásek. Olomouc senzačně končí

Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2. Sparta naopak vstoupila do poháru s přehledem a v pražském derby zvítězila na Žižkově drtivě 5:0 i díky hattricku Matyáše Vojty.
Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý MOL Cupu vyhrála.
Olomoucký trenér Pavel Hapal sice udělal několik změn v sestavě, jeho tým ale i tak nastoupil v silném složení. Prostějov se většinu času bránil, při ofenzivním výpadech byl nicméně nebezpečný. V 21. minutě rozjásal domácí fanoušky Voleský. Těsně před pauzou si srazil Klimentovu střelu do vlastní sítě Ušijama.
Také po změně stran Sigma diktovala tempo, do šancí se však dostávala těžko. Hned v první minutě prodloužení poslal outsidera znovu do vedení střídající Černák, v nastavení si vynutil penaltový rozstřel povedenou ranou do horního rohu Léo Borges. Brazilská posila do obrany se trefila hned v premiéře za Olomouc. Při pokutových kopech však Borges hned v první sérii selhal, za Sigmu se pak neprosadil ještě Kliment, zatímco na domácí straně neuspěl jen Fišer.
3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Viktoria Žižkov - Sparta Praha 0:5 (0:2)
Branky: 30., 69. a 90. Vojta, 42. Jurásek, 67. Macek.
Sestava Sparty: Hegyi - Suchomel (69. Kadeřábek), Mbe Soh (61. Ryneš), Ševínský, Vitályos - Vydra (61. Macek), Eneme, Irving - Jurásek, Alcócer (46. Singhateh) - Vojta. Trenér: Priske.
Prostějov - Sigma Olomouc 2:2 po prodloužení (1:1, 0:0), na penalty 4:3
Branky: 21. Voleský, 91. Černák - 42. vlastní Ušijama, 120.+1 Borges. Rozhodující penaltu proměnil: Koudelka.
Sestava Olomouce: Hruška - Spáčil (46. Sylla), Malý, Borges - Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran (46. Baráth), Ekeroth (46. Ghali) - Tkáč (97. Janošek), Kliment - Mikaelsson (46. Krivak). Trenér: Hapal.
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